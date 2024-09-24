Artık babasının değil sadece annesinin kızı… O minicik dövme yılların büyük yükünü taşıyor

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Fransa’daki şato ve şarap bağlarının satışı ve paylaşımıyla ilgili hukuk savaşları süren bir zamanların “Brangelina” diye anılan eski çift aslında 2019’dan beri mahkeme tarafından resmi olarak boşanmış sayılıyor.

Brad Pitt, Jolie’yle 2016’da ayrıldığından beri 6 çocuğuyla ne yazık ki arası bozuk ve görüşmüyor. 3 evlatlık çocukları olan çiftin ilk biyolojik çocukları olan, kızları Shiloh, 18 yaşına girer girmez hemen mahkemeye koştu ve babasının soyadından vazgeçti.





İLK BİYOLOJİK ÇOCUĞU ONDAN İLK VAZGEÇEN OLMUŞTU

Shiloh Nouvel Jolie-Pitt olarak doğan genç kız artık yasal olarak sadece Shiloh Nouvel Jolie soyadıyla anılacak.

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Çiftin kızları Zahara da üniversiteye başladıktan sonra yaptığı bir konuşmada kendini Zahara Jolie olarak tanıtarak Brad Pitt’in soyadından vazgeçmişti. Ünlü çiftin tüm çocuklarının yakın zamanda aynı hamleyi yapıp sadece annelerinin soyadı Jolie’yi tercih etmeleri bekleniyor.





EN KÜÇÜK KIZLARI ANNESİYLE ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Angelina Jolie ve Brad Pitt’in en küçük çocukları 16 yaşındaki Vivienne de annesiyle birlikte prodüksiyonunda birlikte çalıştıkları ve bir de Tony Ödülü kazandıkları The Outsiders oyunu sahnelenirken ortak dövme yaptırdıkları ortaya çıktı.

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in en küçük kızları 16 yaşındaki Vivienne anesiyle birlikte çalışmaya başlamış ve babasının soyadınıdan vazgeçmişti... Anne kızın ortak dönme yaptırdıkları ortaya çıktı

49 yaşındaki yıldız oyuncu dövmelerini CR Fashion Book'a verdiği bir röportajda - dövmelerinin ilk kez görülmesinden beş ay sonra - The Outsiders'ın açılış kırmızı halısında yürürken açıkladı.

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Jolie ve Pitt’in altı çocukları var: Oğulları 22 yaşındaki Maddox, 20 yaşındaki Pax ve 16 yaşındaki Knox ile kızları 19 yaşındaki Zahara, 18 yaşındaki Shiloh ve 16 yaşındaki Vivienne.





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SONSUZA KADAR KOPMAYACAK BİR “YENİ” BİR BAĞ…

Jolie röportajında “Kızım Viv ile birlikte The Outsiders’da çalışırken “Stay Gold” yazısından ortak bir dövme yaptırdık. Bu bizim için ayrı ayrı ve birlikte çok şey ifade ediyor,” dedi.

Çiftin tıpkı diğer çocukları gibi Vivienne de The Outsiders oyununun afişi hazırlanırken babası Brad'in soyadını kullanmayarak Vivienne Jolie'yi tercih etti.

Angelina Jolie Pitt'ten ayrıldıktan sonra kariyerini yavaşlatmış hatta oyunculuğu bırakmayı bile düşündüğünü itiraf edtmiş ve hayatını 6 çocuğuna adamıştı

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Angelina'nın “Stay Gold” (Altın Kal) dövmesi kolunun yan tarafında diğer iki dövmesinin yanında yer alıyor ve el yazısı ile yazılmış. Güzel yıldız kızı Vivienne'in dövmesini vücudunun hangi bölgesinde taşıdığını söylemedi.

Brad Pitt şu sıralar sevgilisi Ines de Ramon’la yaşadığı aşkla gündemde. Angelina Jolie ise ayrılık sonrası kariyerini biraz frenleyip çocuklarına zaman ayırmayı tercih etmişti.





BRAD PITT ÇOCUKLARINI YILLARDIR GÖRMÜYOR

Brad Pitt’le ayrılıkları ve tüm bu hukuk mücadelesi boyunca çiftin 6 çocuğunun tamamı da anneleri Jolie’den yana tavır aldı. Uzun süredir çocuklarıyla görüntülenmeyen Brad Pitt’in onları 8 yıldır görmediği söyleniyor. Angelina Jolie ise çocuklarına kol kanat geriyor ve sürekli onlarla birlikte vakit geçirmek için oyunculuk kariyerini bile hiçe sayıyor.

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Bu sene hem çocuklarıyla birlikte çalıştığı Broadway oyunları hem de Maria Callas’ı canlandırdığı filmiyle gündemde olan Jolie yakın zaman önce “Çocuklarım her zaman, her şeyin önünde gelir” açıklamasında bulunmuştu.

Shiloh ve Zahara da babaları Brad Pitt'in soyadını bıraktı

Vivienne, Broadway’de annesinin gönüllü asistanı olarak görev yaparken, Angelina da The Outsiders'ın baş yapımcısıydı.

Yıldız oyuncu 16 yaşındaki kızı için “Viv bana annemi hatırlatıyor, çünkü başkalarına destek olurken ilgi odağı olmaya odaklanmıyor” dedi ve “Tiyatro konusunda çok düşünceli ve ciddi ve nasıl katkıda bulunacağını en iyi şekilde anlamak için çok çalışıyor” diyerek Vivienne’in de kendisi ve Pitt gibi sanata yatkın olduğunun altını çizdi.

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BEDENİNDE TAŞIDIĞI DÖVMELERİN HEPSİNİN BİR ANLAMI VAR

Bedeninde birçok dövme taşıyan Angelina Jolie ayrıca göğsündeki kuş dövmesinin çocuklarından “bazılarıyla” paylaştığı bir başka dövme olduğunu da açıkladı. Ancak Jolie altı çocuğundan hangisinde kuş dövmesi olduğunu açıklamadı.

Yıldız oyuncunun göğsünün ortasında yer alan kuş dövmesi haziran ayında New York'ta düzenlenen Tony Ödülleri'nde ortaya çıkmıştı.