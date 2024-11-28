Artık ayrı hayatlar yaşadıkları söyleniyordu... Avrupa'daki aşk yuvaları da yarım kaldı

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Prens Harry’yle evlenip İngiliz kraliyet ailesine gelin olduğundan beri tartışmaların odağında yer alan Meghan Markle son zamanlarda uğruna tüm dünyayı karşısına aldığı Harry’yle görüntülenmiyor.

PERİ MASALINDA YARIM MI KALIYOR?

ABD’ye taşınırken büyük hayaller kuran, sakin ve huzurlu bir hayat istediklerini söyleyen çiftin evliliklerinin üzerinde kadar bulutlar dolaştığı söyleniyor.

Davetlerde, kırmızı halılarda bir arada aşk pozları verirken bir anda yan yana bile görülmez olan Harry ve Meghan’ın artık deyim yerindeyse ayrı hayatlar yaşadıkları söyleniyor.

Uzun süredir yan yana görünmeyen Harry ve Meghan'ın evliliğinde sorunlar olduğu söyleniyor

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GİTTİĞİNE PİŞMAN OLDU

Bu aşkı solup gidermiş gibi gösteren sebebinse Prens Harry’nin Meghan’la ABD’ye yerleşmekten pişmanlık duyması olduğu söyleniyor. Harry’nin en çok istediği şeyinse memleketine dönebilmek ve arasının bozuk olduğu ailesiyle barışabilmek olduğu iddia ediliyor.

Hakkındaki dedikodular bitmeyen Harry ve Meghan çiftine bir kötü haber de Portekiz’den geldi. Çiftin satın aldığı başkent Lizbon yakınlarındaki evin hâlâ tamamlanmadığı ve akıbetinin de bilinmediği ortaya çıktı.

PORTEKİZ'DEKİ EVLERİ DAHA YAPILMADI BİLE

Sussex Dükü ve Düşesi'nin geçen ay Lizbon'un yaklaşık 81 mil güneyinde yer alan 722 dönümlük CostaTerra Golf ve Okyanus Kulübü'ndeki 300 konuttan birine 4,7 milyon dolar ödediği ortaya çıkmıştı.

Çiftin Portekiz'de ev satın aldığı ve AB vatandaşlığı peşine düştüğü söylenmişti ancak ev daha ortada yok

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Ancak Express'e konuşan bir kaynak, bu geniş arazinin henüz taşınmaya hazır olmadığını ve çift tarafından sadece tatil evi olarak kullanılacağını söyledi.

İçeriden bir kaynak, “Portekiz'deki villa her şeyden çok bir yatırım ve henüz inşaatı bile tamamlanmadı,” dedi. Ve Harry’yle Meghan’ın bu evi romantik bir aşk yuvası gibi değil sadece varlıklarını korumak için bir yatırım olarak düşündüklerini iddia etti.

Üstelik bu evi satın almak henüz ABD vatandaşlığını almamış olan Harry için Portekiz’de oturum hakkı ve AB ülkelerine rahatça girme imkanı tanıyacak.

"EVİNE YAKLAŞMAYA ÇALIŞIYOR"

Öte yandan, daha önce yedi yıl boyunca Kral Charles'ın uşağı olarak çalışmış olan Grant Harrold, 40 yaşındaki Sussex Dükü'nün de sonunda bu hamleyi yapabileceğini belirtti.

Meghan'la evlendikten sonra verdiği kararlara pişman olduğu iddia edilen prensin küs olduğu ailesiyle arasını düzeltmek için uğraştığı söyleniyor

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Harrold “Sürgündeki prens” için “Bence geri dönmeye açık olabilir. Her zaman söylediğim gibi, asla asla dememeli. Giderek İngiltere’ye yaklaşmaya ve evine dönüşünü kolaylaştırmaya çalışıyor gibi” dedi.