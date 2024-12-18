Ünlü dizilerin sırım gibi delikanlısıydı..: O şimdi saçlarına karlar yağmış bir otomobil tüccarı

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İşte şimdi bunlardan birinden söz edeceğiz size...

Bundan 10 yıl öncesine kadar çok izlenen bir dizide kamera karşısına geçiyordu bu oyuncu... O dizi bittikten sonra bir süre daha kariyerini sürdürdü. En son da bundan üç yıl önce özel bir buluşma için kamera karşısına geçti...

Kısa bir süre başka bir yapımda da oynadı. Ama hemen ardından bir daha onu spot ışıklarının altında gören olmadı...

Artık sadece yaşadığı kentin sokaklarında görülüyor.

Bir dönemin ünlü oyuncusu, artık eski görüntüsünün çok uzağında. Büyük olasılıkla mesleğine ara verdiği için de eskisi kadar formuna dikkat etmiyor.

Ama o ünlü dizide oynadığı zamanlarda olduğu gibi bir delikanlı olarak değil, saçlarının üst kısmı dökülmeye başlamış hatta epey de göbek yapmış orta yaşlı bir araba tüccarı olarak...

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Tabii ki onu gençlik yıllarından bu yana takip eden paparazzi ordusu yine peşini bırakmadı... Onu yeni haliyle görüntüledi.

ÜNLÜ FRIENDS DİZİSİNİN YILDIZIYDI

Bu anlattığımız ünlü oyuncu, ekran tarihinin en çok izlenen dizilerinden biri olan Friends'de rol alan 57 yaşındaki Matt LeBlanc…

1994'ten 2004 yılına kadar Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry gibi yıldızlarla birlikte kamera karşısına geçti Matt LeBlanc.

O dizi bittikten sonra bu kez Top Gear adlı yapımda rol aldı... Bu görevini de 2016 yılına kadar sürdürdü.

Matt LebLanc son olarak 2021 yılında Friends dizisi yıldızlarının büyük buluşmasında ortaya çıktı. Sonra yine kendi hayatına döndü. Sonra kısa bir süre başka bir yapımda kamera karşısına geçtikten sonra mesleğinden uzaklaştı.

Peki bir zamanların ünlü oyuncusu şimdi ne yapıyor dersiniz?

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ARTIK ARABA TİCARETİ YAPIYOR

Matt LeBlanc, kameraların ve spot ışıklarının altından uzaklaştı ve ticarete yöneldi. Bir dönemin ünlü oyuncusu şimdi otomobil satıyor.

Ama öyle bildiğiniz otomobillerden değil. Üstelik LeBlanc'ın sıradan bir galerisi de yok..

Zaten geçmişten bu yana otomobillere tutkusu olan oyuncu, egzotik otomobil uzmanı olarak bilinen RPM Motorcars adlı şirketin ortaklarından biri epey zamandır.

Bir başka deyişle Matt LeBlanc, oyunculuktan kazandıklarını bambaşka bir alana yatırdı.

'MESLEĞİME ARA VERDİM" DİYOR

Aslında her ne kadar artık kamera karşısına geçmiyor olsa da Matt LeBlanc bu durumu "Biraz ara verdim" diyerek ifade ediyor.

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Entertainment Tonight'a verdiği röportajda da bu durumu "Hiçbir şey yapmamanın keyfini çıkarıyorum. Eğer yeni bir şey yaparsam sizi bilgilendireceğim" diyerek anlattı.

Bu arada Matt LeBlanc, Melissa McKnight ile 2003 ile 2006 arasında bir evlilik yaptı. Bu evlilikten Marina adında bir kız çocuğu dünyaya geldi.

Matt LeBlanç, şu ana kadarki tek evliliğini Melissa McKnight ile yaptı. Bu evlilikten bir kızı bulunuyor.