'Artık annem de yok babam da'... Ünlü oyuncu herkesin önünde ağladı

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Tıpkı ünlü oyuncu Nicole Kidman gibi!

Müzisyen Keith Urban ile iki çocuklu mutlu bir evliliği olan 57 yaşındaki Kidman, yüzlerce kişinin önünde artık ne annesinin ne de babasının hayatta olduğunu hatırlatarak gözyaşlarına boğuldu.

İlerleyen yaşına rağmen Hollywood'un kurallarına direnip setten sete koşan Nicole Kidman, dün akşam 36'ncı Geleneksel Palm Springs Film Festivali'nde Uluslararası Yıldız Ödülü'ne değer görüldü.

DUYGULARINA HAKİM OLAMADI

Palm Springs Kongre Merkezi'ndeki törene adım attığında gayet güzel ve son derece şık görünüyordu Kidman.

Üstelik tören öncesi kırmızı halıda meslektaşı Ariana Grande ile birlikte eğlenceli pozlar da verdi. Ama iş ödülünü aldıktan sonra kabul konuşmasına gelince işte o zaman duygularını saklayamadı.

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Törende ödülünü, deneyimli meslektaşı Jamie Lee Curtis'in elinden alan Nicole Kidman, konuşma sırasında duygusal anlar yaşadı.

Konuşmasında, kendisine dayanıklı olmayı, hayatta ilerlemek için ihtiyaç duyduğu sevgi ve gücü kazandıran anne ve babasına teşekkür etti Kidman.

Noel tatili sırasında evine gittiğini belirten oyuncu "Hem annemi hem babamı kaybettim. Şimdi buradayım. Bu gerçekten farklı" diye konuştu.

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ÖDÜLÜNÜ ANNESİNE ADADI

Sonra da gözyaşları içinde şunları söyledi: "Bana dayanıklı olmayı öğrettiler, bana sevgi verdiler ve bana hayatta daima devam etme gücü verdiler."

Kidman geçtiğimiz eylül ayında hayatını kaybeden annesi Jannelle'in yasını hala tuttuğunu belirterek "Bana bu ödülü annem için aldığımı söyleme şansı verdiğiniz için teşekkür ederim. Bütün kariyerim şu anda burada olmayan annem ve babam için. Hala çalışmaya devam ediyorum çünkü yaptığım işi seviyorum, sizi seviyorum. Bu film topluluğunun bir parçası olduğum için gurur duyuyorum" dedi.

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Gözyaşları için özür dileyen Nicole Kidman "Aslında bunu yapmak istemedim. Ama şu anda annemi burada yanımda hissediyorum. Bu senin için anne" diyerek sözlerini tamamladı.

Kidman, gözyaşları içinde konuşmasını yaparken ödülü kendisine veren Jamie Lee Curtis, elini tutarak ona destek oldu.





ACI HABERİ FESTİVAL İÇİN GİTTİĞİ VENEDİK'TE ÖĞRENDİ

Nicole Kidman, annesi Janelle Kidman'ın öldüğünü geçen eylül ayında Venedik Film Festivali sırasında duyurmuştu.

O festivalde Babysitter adlı filmdeki performansıyla en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan Kidman bu acı haberi aldıktan sonra hemen memleketi Sidney'in yolunu tutmak üzere festivalden ayrılmıştı.

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Törende ödülünü, onun yerine filmin yönetmeni Halina Rejn kabul etti. O sırada da Kidman'ın kaleme aldığı bir metni okudu.

O metinde Nicole Kidman, "Venedik'e geldim ve kısa süre sonra güzel ve cesur annem Janelle Ann Kidman'ın hayata veda ettiğini öğrendim. Büyük bir şaşkınlık içindeyim ve ailemin yanına gitmek zorundayım. Ama bu ödül onun için. O beni şekillendirdi, bana rehberlik etti beni ben yaptı" diye yazdı.

Ünlü oyuncu annesi için kaleme aldığı o metinde "Halina aracılığıyla annemin adını hepinizin önünde söyleyebildiğim için kendimi minnettar hissediyorum" satırlarına da yer verdi.

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Nicole Kidman'ın annesi Janelle, geçen eylül ayında hayata veda etti. Ünlü oyuncu acı haberi festival için gittiği Venedik'te öğrenip hemen ailesinin yanına Avustralya'ya döndü.

BABASINI DA 10 YIL ÖNCE KAYBETTİ

Kidman, 13 Eylül'de de annesinin ölümünden sonra kendisine gösterilen destek nedeniyle sosyal medya üzerinden teşekkür etti.

Nicole Kidman'ın babası Antony Kidman da 2014 yılında 75 yaşında hayata veda etmişti. Psikolog olan Antony MKidman, diğe kızı Antonia'nın yaşadığı Singapur'da onu ziyarete gittiği sırada yaşamını kabetti.