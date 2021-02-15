Gençlere taş çıkartıyor: Kalp ameliyatı ona ne yapar!





HAREKETLİ HAYAT

Geçtiğimiz yılın ekim ayında kalp ameliyatı geçirdiğini sosyal medya sayfasından duyuran Arnold Schwarzenegger, aktif hayatına devam ediyor.

AORT KAPAĞI DEĞİŞTİRİLDİ

Ameliyatla aort kapağı değiştirilen Schwarzenegger, önceki gün Venice Beach'te bisiklete binerken görüntülendi. Terminator serisiyle sinemaya damgasını vuran 73 yaşındaki oyuncuya, 45 yaşındaki sevgilisi kız arkadaşı Heather Milligan da eşlik etti.





GENÇLERE TAŞ ÇIKARTIYOR

Schwarzenegger'ın, ilerleyen yaşına ve kalp hastalığına rağmen gençlere taş çıkartacak hızda pedallara basması dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Arnold Schwarzenegger, geçen yılın ekim ayında aort kapağının değiştiğini bir sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu. Operasyonun ardından kısa sürede sağlığına kavuşan oyuncu, tedavi olduğu Cleveland'a çevreyi gezmeye başlamış ve orada çektiği fotoğraflarını da sosyal medyadan paylaşmıştı.





MUTLU EVLİLİĞİ SONA ERDİ

Schwarzenegger, mesleki başarılarının yanı sıra bir dönem özel hayatıyla da gündemin ilk sıralarında yer almıştı. Ünlü oyuncu, Maria Shriver ile 20 yılı aşkın süre görünüşte mutlu bir evlilik sürdürdü. Ama gün geldi gerçek ortaya çıktı. Hem de bunu Schwarzenegger kendisi itiraf etti. Hollywood'un ünlü aktörü Arnold Schwarzenegger Maria Shriver ile olan 25 yıllık evliliğinin bitmesine neden olan yasak bir aşk yaşadığını hayat hikayesini anlattığı yeni kitabında itiraf etti.





EVLİLİK DIŞI ÇOCUK

"Terminatör" serisinin ünlü aktörü "Total Recall: My Unbelievably True Life Story" (Herşeyi Hatırlıyorum: Benim İnanılmaz Hayat Hikayem) adlı kitabında eşi Shriver ile birlikte gittikleri aile terapistine Mildred Baane ile birlikte olduğunu ve bu birliktelikten bir de çocuğu olduğunu söylediğini yazdı.

GİDEREK BABASINA BENZEMEYE BAŞLADI

ABC televizyonunun haberine göre ihanetin ardından eşini geri kazanmak için çok çabaladığını anlatan Schwarzenegger Shriver'ın boşanma davası açmasını engelleyemediğini söyledi. Schwarzenegger kitapta yasak aşkının meyvesi olan oğlu Joseph ile ilgili olarak şunları yazdı: "Baena'nın eşinin onun gerçek babası olduğuna kendimi ikna etmeye çalıştım ama Joseph büyüdükçe bana olan benzerliği ortaya çıkıyordu."

HEATHER MILLIGAN İLE AŞK YAŞIYOR

Bu yasak ilişki, annesi Kennedy ailesinden gelen Maria Shriver ile Arnold Schwarzenegger'ın evliliğinin sonunu getirdi. Ünlü oyuncu, bir süredir Heather Milligan ile romantik bir ilişki yaşıyor.