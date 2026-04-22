Armut gerçekten de dibine düştü: Sosyetik güzel çocuklarını da kendine benzetti… En pahalı markaların özel tasarımlarını giyiyorlar!

Haberin Devamı

Yıllar yılı gece hayatıyla, vur patlasın çal oynasın diyerek geçirdiği hızlı günlerle ve yarattığı skandallarla anılan ünlü isim son birkaç yıldır bambaşka bir insana dönüştü.

Birkaç kez nişanlanıp nikah masasına oturmaktan son anda vazgeçen, aşk hayatı hep hayal kırıklıklarıyla dolu olan Paris Hilton 2021’de iş insanı Carter Reum’la evlenmişti.

Evlendikten sonra giderek durulan Paris Hilton peş peşe anne oldu ve çocukları dünyaya geldikten sonra eski günlerinden eser kalmadı.

Haberin Devamı

Taşıyıcı anne yoluyla dünyaya gelen 3 yaşındaki oğlu Phoenix ve 2 yaşındaki kızı London’ın üzerine titreyen Paris Hilton sevgi dolu ve ilgili bir anne oldu ve hayranlarının takdirini topladı.

Artık tüm dünyasının çocuklarından ve kocasından ibaret olduğunu söyleyen Paris Hilton çok değişse de kendisine sosyetik güzel lakabını kazandıran lüks yaşam alışkanlıklarından vazgeçemiyor.

“Armut dibine düşermiş” sözünü doğrularcasına sosyetik güzel çocuklarını da kendine benzetti ve onları doğduklarından beri kendi lüks yaşantısına ortak etti.

Odaları, oyuncakları göreni kıskandıran iki kardeş anneleri tarafından en büyük modaevlerinin çocuklar için hazırlanmış özel kreasyonlarını giyiyorlar ve anneleriyle şıklık yarışına giriyorlar.

Paris Hilton’ın TikTok hesabından paylaştığı son videoda kızı London ve oğlu Phoenix baştan aşağı Gucci marka kıyafetler giymiş ve anneleriyle poz vermişti.

Haberin Devamı

Geçen hafta David Geffen Galerileri için düzenlenen LACMA Açılış Galası öncesinde çekilen videoda Paris Hilton, kendisi gibi lüks markalara bürüdüğü çocuklarıyla neşe içinde oynuyordu.

İki kardeşin logolarla kaplanmış giysileri fiyatlarıyla da dudak uçuklatıyordu. London’ın giydiği elbisenin fiyatının 980 dolar, Phoenix’in giydiği pantolonun ise 760 dolar olduğu öğrenildi.

Paris Hilton da çocukları gibi Gucci giymişti ve payetli tek kollu elbisesi göz kamaştırırken koluna ise 5 bin 500 dolarlık bir çanta takmıştı.

Haberin Devamı

Paris Hilton’ın çocuklarıyla yaptığı bu paylaşımı normal bulup ne kadar sevmli olduğunu söyleyenler bir yana birçok kişi de bu yaştaki çocukların bu şekilde pahalı kıyafetlerle giydirilmesini eleştirdi ve durumu “şımarıklık” olarak ele aldı.

Paris Hilton çocuklarının hayatlarının her anından kesitler sunarken onların nasıl bir lük içinde büyüdüğünü göstermekten de kaçınmıyor. Hatta sosyetik güzel onları seyahatlere de özel jetiyle götürüp getiriyor.