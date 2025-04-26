Arkadaş evinde gizlice buluşuyorlardı... Yüzük ortaya çıktı... Yakında bebek haberi de gelir!

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Hatta yakınlarının "Gerçekten çok ciddiler... Aralarında çocuk ve evlilik konusunu bile konuşuyorlar" tarzı söylentiler yaymasına bile sessiz kalıyor ikisi de.

Şimdi o ünlü çift bambaşka bir şekilde gündemin ilk sırasına yerleşti. Bunun nedeni de bir yüzük... Haydi daha açık ve net söyleyelim... Öyle sıradan bir yüzük değil bu, nişan yüzüğü olduğu iddia edilen bir yüzük. Hem de bu yüzük kamuoyunun gündemine çok özel bir günde yerleşti.

30 YAŞINA SEVGİLİSİYLE EL ELE GİRDİ

Böyle kısaca anlattığımız bu ünlü çift, top model Gigi Hadid ile oyuncu Bradley Cooper... İki yıla aşkın süredir birlikte olan ünlü çift dün de çok özel bir nedenle el ele kamera karşısına çıktı.

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Eski sevgilisi Zayn Malik ile ilişkisinden Khai adında bir kızı olan Gigi Hadid, 30 yaşını sevgilisi Bradley Cooper, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte kutladı.

Gigi Hadid'in özel günü New York'taki ünlü bir restoranda kutlandı.

Kardeşi Bella Hadid, annesi Yolanda Hadid, babası Mohamad Hadid başta olmak üzere ünlü arkadaşları da Gigi Hadid'i bu özel gününde yalnız bırakmadı.

Gigi, restorana sevgilisi Bradley Cooper ile el ele gitti. Tabii ki o sırada kameralar da kapıda onları bekliyordu.

Siyah deri bir pantolon ve beyaz askılı bluz giyen Gigi Hadid, görünümünü de siyah topuklu ayakkabılarla tamamladı. Sevgilisi Bradley Cooper'ın da ona uygun renklerde giyinmiş olması dikkat çekti.

YÜZÜK PARMAĞINDAKİ ÜZERİ TAŞLI HALKA DİKKATLERDEN KAÇMADI

Kameraların önünden hızla geçip giden Gigi Hadid ile Bradley Cooper, içeriye girerken ünlü modelle ilgili bir ayrıntı dikkatlerden kaçmadı.

Gigi Hadid'in sol elinin ilk üç parmağında çeşit çeşit yüzük vardı. Fakat bunların içinde en çok yüzük parmağındaki altın halka dikkat çekti.

Tabii ki hemen o yüzüğün nişan yüzüğü olduğu iddiaları ortada dolaşmaya başladı.

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Her ne kadar Gigi Hadid ile 50 yaşındaki sevgilisi Bradley Cooper, nişan ya da evlilik için acele etmediklerini söylese de yine de o yüzük gecenin gündemine damgasını vurdu.

Aslına bakılırsa Gigi Hadid ile Bradley Cooper, aşklarını öyle çok fazla göz önünde yaşamasalar da yine de milyonlarca meraklı bıkıp usanmadan takip ediyor.

Bir süredir çiftin ilişkilerini çok ciddiye aldığı hatta çocuk konusunu konuştukları söylentileri bile ortalıkta dolaşıyor. İlişkilerinin ilk döneminde yakın dostları Taylor Swift'in evinde gizlice buluşan Hadid ile Cooper sonradan el ele görüntülenmekten kaçmadı.

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AİLE OLMAK İÇİN DENEME YAPIYORLAR

Bu yılın şubat ayında Life&Style dergisine konuşan bir kaynak Gigi Hadid ile Bradley Cooper'ın bir çocuk istediğini söyledi. Onun anlattığına göre bu konuda çoktan bir deneme yaptılar bile.

Gigi Hadid'in eski sevgilisi Zayn Malik'den Khai adında bir kızı var. Bradley Cooper da eski nişanlısı Irina Shayk'tan bir kız çocuk sahibi.

Hadid ile Cooper, kızlarını çoktan birbirleriyle tanıştırdılar bile... Çifte yakın kaynaklara göre Hadid'in kızı Khai ile Cooper'ın kızı Lea gayet iyi geçiniyor.

Bunu gören Gigi Hadid ile Bradley Cooper da bir aile olabildiklerini görüp "Neden ortak bir çocuğumuz olmasın" diye düşünmeye başladı.

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SEVGİLİSİNDEN EVLİLİK TEKLİFİ BEKLEDİĞİNİ İLERİ SÜRENLER VARDI

Siteye konuşan kaynak 29 yaşındaki Hadid'in ilişkisini "Harika" diyerek tanımladığını anlattı. Üstelik ünlü çiftin birbirlerinin çocuklarıyla da gayet yakın olduğunu sözlerine ekledi.

Yine bu kaynağa bakılırsa Hadid'in artık tek beklediği 49 yaşındaki sevgilisi Bradley Cooper'ın kendisine artık evlenme teklif etmesi.

Hadid'in 4 yaşındaki kızı Khai ile Cooper'ın 7 yaşındaki kızı Lea'nın bu kadar samimi olmasının da önemli bir nedeni var aslında.

Cooper, sevgilisi Hadid'in yaşadığı çiftliğin yakınlarında kendine bir çiftlik satın aldı. Bu yüzden de iki küçük kız sık sık bir araya gelip birlikte oynuyorlar.

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Bir başka deyişle Bradley Cooper, sırf sevgilisine yakın olabilmek için kendine yeni bir ev satın aldı.

Aslında Gigi Hadid ile Bradley Cooper, çoktan ortak hayatlarını ve bir aile olarak düzenlerini kurmuş durumda. Ayrı evlerde yaşıyor olsalar bile!

Gigi Hadid , One Direction grubuyla ünlenen Zayn Malik ile olaylı biten bir ilişki yaşadı. Bu ilişkiden Khai adında 4 yaşında bir kızı bulunuyor.





Bradley Cooper'ın ise İrina Shayk ile ilişkisinden 7 yaşında Lea adında bir kızı var.



