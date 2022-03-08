Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel aşka geldi

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Tatlı kaçamak

“Arka Sokaklar” dizisinde Hüsnü Komiser’in oğlu Metin’i canlandıran Furkan Göksel, geçen pazar sevgilisi Kader Bozkurt’la Bebek’teydi. Tatlı yemek için Bebek Waffle’a giren âşıklar, birbirlerine sarılarak uzun süre sohbet etti. (Sayit DURMAZ)

'Artık kırmızı giymeyeceğim'

Talihsiz bir kaza sonucu diz kapağı kırılan Ebru Yaşar, 2 ay sonra sevenleriyle yeniden buluştu.

Önceki gece Yeni Gazino’da sahne alan sanatçı, “Burada sahneye çıkmış, kırmızı bir elbise giymiştim. Bir daha kırmızı elbise giymeyeceğim. Kırmızının nazarı vardır derler ya. Dizimi kırdım, 2 ay oturdum” diye konuştu.

Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Yaşar, “7 hafta hiç ayağa kalkamadım. Çok zordu. Şimdi iyiyim. Düz ayakkabılara geçtim, birkaç ay topuklu giymeyeceğim” dedi.

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Koca seçmenin püf noktaları

Yasemin Sakallıoğlu, “Doğru Koca Nasıl Seçilir?” adlı tek ki-şilik gösterisini önceki akşam Maximum Uniq Hall’de sahneledi.

Yasemin Sakallıoğlu’nu izlemeye gelenler arasında Melis Sezen, Arzu Sabancı, Gülben Ergen, Nazlı Kayı Sabancı gibi ünlü isimler de vardı. Ünlü komedyen, sahne sonrası fuaye alanında sevenleriyle buluşup yeni kitabını imzaladı. (Sayit DURMAZ)Gösteriyi annesi Nursel Sezen’le izleyen Melis Sezen, “Sadakatsiz” dizisiyle ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: “Tempo iyice artacak. Savaş başlıyor. Derin’in güçlü bir kadın olarak var olmasını çok istiyorum.”

Savaşa hayır!

Ajda Pekkan, geçtiğimiz akşam İstanbul Kongre Merkezi’nde konser verdi.

Harbiye Oditoryumu’nda sahneye çıkan Süperstar’ı yaklaşık 3 bin kişi izledi. Aralıksız 2.5 saat sahnede kalan Ajda Pekkan, konserinde “savaşa hayır” mesajları verdi ve sevenlerinden de sosyal medyada yapacakları paylaşımlarda “#savaşahayır” hashtag’ini kullanmalarını istedi.

Patron oldu

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Boz Prodüksiyon adlı bir müzik şirketi kuran Murat Boz, ilk çalışmasını yayınladı.

Söz-müziği Alper Narman, Ozan Bayraşa, Ömer Akkaya, Mert Çodur, Reşit Özkaplan ve Ali Barış Ata’ya ait “Harbi Güzel” çıktı. Murat Boz bundan sonraki projelerini kendi şirketinden çıkaracağını söyledi.

32 yıl sonra gelen kapak

Müzik dünyasına birlikte adım atan Emel-Erdal ikilisi daha sonra yollarını ayırmış, Emel Müftüoğlu 1990 yılında çıkan ilk albümü “Karlar Düşer” için ilginç bir kapak hazırlatmıştı.

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Kapakta ikilinin afişi vardı, ancak Erdal’ın bulunduğu bölüm yırtıktı ve şarkıcı görünmüyordu. Erdal Çelik yeni single’ı “Hayalimdeki Resim” için benzer bir kapak tasarımı yaptırdı. Bu kez Emel Müftüoğlu’nun fotoğrafı yırtılmış olarak gösterildi.

Kız kıza Bebek turu

Aslıhan Karalar ve Aslı Turanlı, geçtiğimiz gece Bebek Lucca çıkışı görüntülendi.

Kız kıza gezmeye geldiklerini söyleyen ikiliden Karalar, “Aslı ile bir şeyler içmeye geldik, haftaya yeni filmimin galası olacak, onun heyecanı var bende” dedikten sonra kendilerini bekleyen araçlarına bindi. (Sayit DURMAZ)

Barınak ziyareti

Oyuncu Biran Damla Yılmaz, geçtiğimiz hafta sonu Silivri Canları Barınağı’nı ziyaret etti.



Uzun zamandır barınağa destek olan ve oradan bir köpek de sahiplenen Yılmaz, saatlerce hayvanları besledi, onlarla oyunlar oynadı. Oyuncu, barınaktaki hayvanların sahiplenilmesi için sevenlerine çağrıda bulundu: “Bugün yüzlerce çocukla tanıştım. İstedikleri şey sadece sevgi. Onlarla yüz yüze gelince kendi adıma ve insanlık adına çok utandım. Hadi bize ihtiyacı olan çocukların sesi olalım. Onların koşulsuz sevgisi ile şifa bulalım.