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Haber Giriş: 20.12.2017 - 11:19 | Son Güncelleme:

Arka Sıradakiler'in Yadigar'ı Temmuz Karikutal şimdi nerede, ne yapıyor?

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Arka Sıradakiler'in Yadigar'ı Temmuz Karikutal şimdi nerede, ne yapıyor?

Temmuz Karikutal, 2007 yılında izlenme rekorları kıran 'Arka Sıradakiler' dizisinin başrol oyuncularından... Onu sokakta görenler hâlâ 'Yâdigar' diye seslense de o kendisine bambaşka bir kariyer yolu çizdi...Peki Arka Sıradakiler ile 5 sezon ekranlarda olan ve gençlerin hafızasına kazınan Temmuz Karikutal, şimdi ne yapıyor?

Temmuz Karikutal, aslında Arka Sıradakiler dizisi devam ettiği dönemde de bir cast ajansı işletiyordu. Mandalina Casting'in sahibi olan genç oyuncu, aynı zamanda dizide de rol alıyordu. Arka Sıradakiler'de yer aldığı dönemde geçirdiği trafik kazası, onun oyunculuğu bırakmasında büyük bir rol oynadı.

Arka Sıradakilerin Yadigarı Temmuz Karikutal şimdi nerede, ne yapıyor

Arka Sıradakiler dizisi, 5 sezonluk yayın hayatının ardından final yaptı. Temmuz Karikutal, sahibi olduğu ajansa yoğunlaştı. Dizilere, reklamlara ve sinema filmlerine birçok yeni oyuncu kazandırırken, aynı zamanda birçok önemli oyuncunun da menajerliğini üstlendi.

Arka Sıradakilerin Yadigarı Temmuz Karikutal şimdi nerede, ne yapıyor

Karikutal, bu başarılarının ardından 2014 yılında kendi oyunculuk atölyesini kurdu. Atölye'de usta oyuncular Defne Yalnız, Murat Aydın, Özdemir Çiftçioğlu ile eğitmenlik yapmaları konusunda anlaştı.

2014 yılından günümüze kadar, birçok öğrencinin katıldığı atölyede, başarılı olan kişileri ajans kadrosuna alarak dizi, reklam ve sinema filmlerinde oynattı.

Arka Sıradakilerin Yadigarı Temmuz Karikutal şimdi nerede, ne yapıyor

 Temmuz Karikutal'ın menajerliğini yaptığı oyuncular arasında, Defne Yalnız, Murat Aydın, Ayçe Abana, Merve Erdoğan, Süleyman Atanısev, Hakan Vanlı, Mutlu Güney, Özdemir Çiftçioğlu, Selahattin Bel, Sevda Dalgıç ve Hollywood yıldızı Dilan Gwyn gibi önemli isimler bulunuyor.

Karikutal ayrıca, 2017 yılında hayatını kaybeden usta oyuncular Bülent Kayabaş ve Payidar Tüfekçioğlu'nun da menajerliğini yapıyordu.

Arka Sıradakilerin Yadigarı Temmuz Karikutal şimdi nerede, ne yapıyor

Sokakta hâlâ eski izleyicileri tarafından Arka Sıradakiler'deki rolü ile hatırlandığını ve çağrıldığını belirten Karikutal, "bir yerde otururken, "Yadigar" diye seslenenler oluyor. Bunun dışında, izleyiciler instagram'da da beni yalnız bırakmıyor. Sosyal medyada çok daha fazla ilgi var. Onlara elimden geldiğince cevap yazıyorum. Bunun dışında oyunculuk eğitimi almak isteyen oyuncu adayları da yazıyor. Mümkün olduğunca herkese cevap veriyorum" dedi.

 

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