Arka Sıradakiler'in Özge'sine Boğaz'da davullu zurnalı düğün

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GELİNLİĞİ SIRTLADI

Sevda Dalgıç önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Gelinliğini teslim alan Dalgıç, düğününde 3 farklı gelinlik giyeceğini söyledi.

“Arka Sıralar” dizisinde “Özge” karakteriyle hafızalara kazıan oyuncu Sevda Dalgıç, Güvenç Makina Yönetim Kurulu Başkanı Dilge Emir Güvenç’le geçen ay evlenmişti. Dalgıç, 27 Ağustos’ta Boğaz’da düğün yapacaklarını söyledi.

Önceki gün Nişantaşı City’s çıkışı görüntülenen Dalgıç, “Gelinliğimi sırtladım, gidiyorum. Hazırlıklar devam ediyor. Düğünümde üç farklı gelinlik giyeceğim. Bu sırtladığım asıl gelinliğim. Davullu zurnalı bir düğün olacak. Çünkü hayalimdi. Geçen yıl planlamıştık ama pandemi nedeniyle bu yıla kaldı” dedi.

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UTANGAÇ AŞIKLAR

Ünlü manken Şevval Şahin, yeni bir aşka yelken açtığı Murat Kazancıoğlu’yla önceki gün Bebek’te görüntülendi.

Çift, el ele dolaşırken objektife yansıdı. Şahin ve Kazancıoğlu görüntülendiklerini fark edince ellerini ayırdı. Muhabirlerin “İlişkiniz hayırlı olsun” temennisine “Teşekkürler” diye yanıt veren ikili, yakındaki bir mekâna girdi.

ENES GECELERDE

Enes Batur önceki gece arkadaşlarıyla Asmalımescit’te eğlencedeydi.

Aralarında “Çok Güzel Hareketler 2” programının oyuncusu Tuğba Yılmaz’ın da bulunduğu arkadaşlarıyla görüntülenen internet ünlüsü, mekân çıkışı soruları yanıtsız bıraktı.

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Daha çok lüks arabalarda görmeye alışkın olduğumuz Enes Batur bu kez ticari bir araca bindi. Ekip araca sığmayınca, ön koltuğa iki kişi oturdu. (Sayit DURMAZ)

HEM KUZENİM HEM MODACIM

Emina Jahovic önceki gün Bodrum Havalimanı’nda bir erkek arkadaşıyla görüntülendi.

İstanbul’dan özel jetle gelen şarkıcı, arkadaşı sorulunca “Amor Garibovic benim akrabam, kuzenim. Ayrıca modacım, lütfen yanlış anlaşılmasın. Beraber tatile geldik” dedi. İkili daha sonra birbirine sarılarak kendilerini bekleyen

araca doğru yürüdü. (Kamil SÜMER)

PEMBE GÖZLÜKLERİ ÇIKARMALI

Aynur Aydın, önceki gün İstinye Park’ta alışveriş turu sırasında görüntülendi. Şarkıcı, bir röportajındaki “Her insanın aldattığına ve aldatıldığına inanıyorum” sözleri hakkında ise şu açıklamayı yaptı:

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“Ben neye inanıyorsam onu söyledim. Evet, bence aldatmayan ve aldatılmayan kimse yok. Herkes pembe gözlüklerini çıkarıp olaylara biraz gerçekçi yaklaşmalı."

ANNE KIZ POZLARI

Tülin Şahin, 3 yaşındaki kızı Siena ile çekildiği eğlenceli kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü model, fotoğrafın altına şu notu yazdı: “Geçen gün giydiğim elbisem için ‘Anne senin kanatların var. Dur dur benim de aynı elbisem var’ dedi ve hemen giyip geldi. Ortaya annemin çektiği bu kare çıktı.”

PASTAYI HAK ETTİK

Murat Boz, ayna karşısında kaslı vücudunu sergiledi.

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Boz, spor sonrası fotoğrafını Instagram hesabının Hikaye bölümünden şu notla paylaştı: “Diyeti bozdum ama pastayı hak ettim.”