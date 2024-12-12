Arka arkaya "çamları devirdi": Gerçekten çok yakışıklı... Karısını da seviyor

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İşte geçtiğimiz günlerde Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nin atlattığı büyük yangın sonrası yeniden açılışı sırasında düzenlenen törende Prens William ile bir araya gelen Donald Trump ardı ardına "çamları devirdi."

Onun protokol kurallarını yıkması nedeniyle de Prens'in basın ekibi kelimenin tam anlamıyla soğuk terler döktü.

Gelelim Paris'te neler yaşandığına.

Prens William ile Donald Trump, yangın sonrası restore edilen Notre Dame Katedrali'nin açılış töreni için Paris'te bir araya geldi. İkili, sonra da özel bir görüşme yaptı.

Bilindiği gibi Notre Dame Katedrali'nin açılışı, gösterişli bir uluslararası törenle gerçekleştirildi. Dünyanın dört bir yanından katılan konuklar arasında Donald Trump ile Prens William da vardı. Tören öncesi samimiyetleri dikkat çeken ikili törenden sonra da baş başa özel bir görüşme gerçekleştirdi.

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Trump sonra o görüşme sırasında William ile konuştuklarını açıklayarak İngiliz kraliyet ailesiyle ilgili bir protokol kuralını da yıktı.

Donald Trump, Prens William ile Paris'teki İngiltere Büyükelçiliği'nin özel bir odasında görüştükten sonra neler konuştuğunu anlattı. Trump "Prens ile harika bir konuşma yaptım. Ona karısını sordum ve o da iyi olduğunu söyledi" dedi.

Trump, o görüşmede William'a babası Charles'ın ve karısı Kate'in sağlık durumlarını sordu. Aldığı yanıtları da uluorta söyledi. Bu arada Trump, William'a "yakışıklı" diyerek övgü de yağdırdı.

Trump bununla da yetinmedi ve özel görüşme hakkında konuşmayı sürdürdü: "Ona babasını da sordum. Babasının hastalığıyla çok sıkı bir şekilde savaştığını anlattı. Babasını ve karısını sevdiğini söyledi. William ile yarım saatten fazla harika bir sohbet ettik."

Belli ki görüşmede Prens William'ın birkaç aydır bıraktığı sakalı da gündeme geldi.

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Çünkü Trump bu konuya da değindi... "Prens yakışıklı bir adam. Dün gece de gerçekten çok yakışıklı görünüyordu. Bazı insanlar acaba gerçek hayatta daha mı iyi görünüyor? O da gerçekten harika görünüyordu. Bunu ona da söyledim" sözleriyle görüşmeden detaylar verdi yine.

Donald Trump, William ile konuştuklarını anlatarak İngiliz kraliyet ailesinin protokol kurallarını da yıktı.

Trump'ın Prens William ile konuştuklarını böyle uluorta anlatması Prens'in basın ekibinin hiç hoşuna gitmedi.

Radar Online adlı siteye konuşan bir görevli "Buckingham'ın medya ekibi Trump'ın bu yaptıkları yüzünden şaşkına döndü. Kraliyet ailesinin basın ofisleri, Kate ile Kral Charles'ın hastalığı konusunda dikkatli bir şekilde yazılmış sağlık güncellemesi yayınlamıştı. Genel olarak William'ın da basına söylediği babasının da karısının da iyi olduğuydu. Şimdi kraliyet ailesinin bu mahremiyeti koruma çabası Donald Trump" dedi.