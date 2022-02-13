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Arif Şentürk yoğun bakıma alındı

#Arif Şentürk#Arif Şentürk Kimdir#Onur Akay
Arif Şentürk yoğun bakıma alındı

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Rumeli türküleriyle bilinen Arif Şentürk’ün yoğun bakımda olduğunu duyurarak, dua istedi.

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Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, bugünkü köşe yazısında yoğun bakım alınan Şentürk’ün durumunun ağır olduğunu ifade etti. Türkücü Şentürk için dua isteyen Akay, "Rumeli türkülerinin ünlü ismi Arif Şentürk, maalesef yoğun bakımda ve durumu çok ağır" ifadelerine yer verdi.

Arif Şentürk geçtiğimiz ay Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olmuş, sevilen şarkılarını seslendirmişti.

ARİF ŞENTÜRK KİMDİR?

1941 yılında Makedonya’nın Kumanova kasabasında dünyaya gelen Arif Şentürk, ilk ve ortaöğretimini burada bulunan bir Türk okulunda tamamladıktan sonra, 1956 yılında ailesiyle birlikte Türkiye’ye göç etti.

Önce Kırklareli’ye yerleşen aile, daha sonra İstanbul’un Zeytinburnu semtine taşındı. Bakırköy ve Yeşilköy Halkevi Müzik Okulu’nda müzik eğitimi alan Şentürk, 1975 yılında TRT Amatör Sesler Sınavı’nda başarılı oldu ve Nida Tüfekçi tarafından desteklendi.

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Müzik hayatı boyunca toplam 12 albüm dolduran Arif Şentürk, Makedonya, Kosova, Bulgaristan, Bosna Hersek, Yunanistan gibi bölgelerden derlediği özellikle Deryalar, Ramize, Safiye gibi Rumeli türküleriyle beğeni kazandı.



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