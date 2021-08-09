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Haber Giriş: 09.08.2021 - 08:21 | Son Güncelleme:

Arda Türkmen ve sevgilisi Melodi Elbirliler evleniyor

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Arda Türkmen ve sevgilisi Melodi Elbirliler evleniyor

Ünlü şef Arda Türkmen, yaklaşık bir yıldır beraber olduğu sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler ile evleniyor.

Önceki gün Nişantaşı City’s çıkışı görüntülenen Melodi Elbirliler, evlilik hazırlıklarını tamamladıklarını duyurdu.

Elbirliler, “Düğün tarihi belli fakat günü paylaşmak istemiyorum. Sadece yaz bitmeden diyebilirim. Hazırlıklar tamamlandı. Gelinliğimi de satın aldım” dedi. Çiftin, bu ayın son haftası nikâh masasına oturacağı öğrenildi.

Arda Türkmen ve sevgilisi Melodi Elbirliler evleniyor

Arda Türkmen ve sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler uzun zamandır aşk yaşıyor.

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