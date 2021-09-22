Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler evlendi! İşte nikahtan ilk görüntüler

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Sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler ile Arda Türkmen Beşiktaş'ta bulunan bir otelde evlendi. Çiftin evet dediği anlar sosyal medyada dikkat çekti. Ünlü şef Melodi Elbirliler'e Bodrum tatilindeki akşam yemeğinde evlenme teklifi etmişti.

Aile ve yakın arkadaşlarının katıldığı 200 kişilik bir düğünle evlenen çiftin hem koronavirüs vakaları hem de iş yoğunlukları nedeniyle balayına katılamayacakları öne sürüldü.

Geçtiğimiz günlerde görüntülenen Melodi Elbirliler, evlilik hazırlıklarını tamamladıklarını duyurmuştu.

Elbirliler, “Düğün tarihi belli fakat günü paylaşmak istemiyorum. Sadece yaz bitmeden diyebilirim. Hazırlıklar tamamlandı. Gelinliğimi de satın aldım” diye konuşmuştu.