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Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler evlendi! İşte nikahtan ilk görüntüler

#Arda Türkmen#Melodi Elbirliler#Instagram

Ünlü şef Arda Türkmen, sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler ile bu akşam dünyaevine girdi. Yaklaşık bir yıllık beraberliklerini sade bir nikahla taçlandıran ünlü çiftin düğünü sosyal medyada ilgi gördü.

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Sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler ile Arda Türkmen Beşiktaş'ta bulunan bir otelde evlendi. Çiftin evet dediği anlar sosyal medyada dikkat çekti. Ünlü şef Melodi Elbirliler'e Bodrum tatilindeki akşam yemeğinde evlenme teklifi etmişti.

Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler evlendi İşte nikahtan ilk görüntüler

Aile ve yakın arkadaşlarının katıldığı 200 kişilik bir düğünle evlenen çiftin hem koronavirüs vakaları hem de iş yoğunlukları nedeniyle balayına katılamayacakları öne sürüldü.

Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler evlendi İşte nikahtan ilk görüntüler

Geçtiğimiz günlerde görüntülenen Melodi Elbirliler, evlilik hazırlıklarını tamamladıklarını duyurmuştu.

Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler evlendi İşte nikahtan ilk görüntüler

Elbirliler, “Düğün tarihi belli fakat günü paylaşmak istemiyorum. Sadece yaz bitmeden diyebilirim. Hazırlıklar tamamlandı. Gelinliğimi de satın aldım” diye konuşmuştu.

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#Arda Türkmen#Melodi Elbirliler#Instagram