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Haber Giriş: 14.07.2021 - 11:58 | Son Güncelleme:

Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan evinin kapılarını açtı

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Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan evinin kapılarını açtı

Futbolcu Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan evinin kapılarını açtı. YouTube sayfasında evini tanıtan Turan, ‘Evin yaşandıkça güzelleştiğine inanıyorum’ dedi.

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Arda Turan ve Aslıhan Turan’ın muhteşem evi görücüye çıktı. Aslıhan Turan kendi Youtube sayfasında evini tanıttı. Her detayıyla tek tek ilgilendiğini söyleyen Turan, çocuklar için özel alanlar yarattığını belirti.

İşte Arda ve Aslıhan Turan’ın muhteşem evi…

Önce evinin salonunu tanıtan Turan, ‘Bu ev renksiz bir ev değil, koyu renklere sahip bir ev. Evin büyük bölümü ahşapla kaplı bunu tercih etme sebebimiz, eve biraz cool’luk kazandırmak. Birazcık da farklı şeyleri seviyorum. Gittiğim, izlediğim evlerde hep aynı şeyleri görüyorum. Biz de bu şekilde yapmaya karar verdik. Yalın ve sade ama net bir ev burası’ ifadelerini kullandı.

Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan evinin kapılarını açtı

Genellikle Arda ve eşi Aslıhan'ın kullandığı salonda büyük bir şömine mevcut...

6 ay önce eve taşındıklarını ve uzun süre bu evde kalmayı planladıklarını söyleyen Turan, ‘Evin yaşandıkça güzelleştiğine inanan bir insanım. Altı ay oldu buraya taşınalı… Salonu tasarlarken iki çocuğumuz olduğu için ona göre planlamalar yaptık. Bu salonda genelde Arda ile zaman geçiriyoruz. Kazalara önlem olarak sehpaların köşelerini yuvarlak yaptık. Ufak ufak sanat eserleri toplamaya başladık.’ dedi.

Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan evinin kapılarını açtı

Evin diğer salonunu da gösteren Turan, ‘Burası ailecek zaman geçirdiğimiz, çocukların yemek yediği salon. Kalabalık sofralar sevdiğimiz için yemek masamız 12 kişinin oturacağı şekilde tasarlandı. Evin en fazla vakit geçirdiğim yeri burası, yaz aylarında da bahçe…’ şeklinde konuştu.

Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan evinin kapılarını açtı

Salonun ortasındaki piyano tamamen dekoratif olarak kullanılmış...

Mutfağında bar sandalyeleri kullanan ünlü isim ‘Aslında kullanışsız görünüyor olabilir ama hiç değil. Oturduğunuz zaman sırtınızı yaslayabiliyorsunuz, gerçekten çok rahat. Bazen burada kahvaltı yapıyoruz. Dolap düzenine çok önem veriyorum. Bu yüzden etrafta çok fazla eşya görmeyebilirsiniz, genel de kullanacağım şeyleri çıkarıyorum göz önüne.’ dedi.

Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan evinin kapılarını açtı

Evin birinci kat daha çok yetişkinlere ve misafirlere hitap ediyor. İkinci katında ise çocuklar için oyun alanları var. 

Evin üçüncü katını da kendileri için tasarlayan Aslıhan Turan eşinin giyinme odasını da gösterdi.  ‘Ben bütün kışı tayt, tişört ve sweatshirt’la geçirebilirim, ama Arda odasına çok emek harcadı’ dedi.

Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan evinin kapılarını açtı

Galatasaray’ın kaptanı Arda Turan, takımının logosu aslanı evinin girişine de koydu.

Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan evinin kapılarını açtı

Üç katlı villanın içinde asansör de mevcut... Turan çocukların güvenliği için asansörü çok fazla kullanmadıklarını söyledi.

Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan evinin kapılarını açtı

Temizliğe çok önem veren Aslıhan Turan, mutfağın bir bölümüne bulaşık odası yaptırmış...

Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan evinin kapılarını açtı

Mutfaktan bahçeye açılan bir kapı var ve orada da yemek odası mevcut.

Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan evinin kapılarını açtı

Bahçede oturma grubu ve 2 ayrı şömine bulunuyor. Turan, şömine yakmayı çok sevdiğini, sıcak havada bile kullandığını söyledi. Ayrıca bahçede greyfurt, erik ağacı ve çok sayıda çiçek türü var.

Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan evinin kapılarını açtı

Çocuk katının girişindeki duvarı çocukları Hamza ve Asil’in siyah-beyaz çocukluk fotoğrafları süslüyor.

Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan evinin kapılarını açtı

Yatak odasında sadelikten yana olan Turan, odaya televizyon alıp almama konusunda ‘kararsız’ olduğunu söyledi.

Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan evinin kapılarını açtı

 

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