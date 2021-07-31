MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriArda Turan ile Aslıhan Doğan'ın 2 günlük Bodrum kaçamağı
GeriMagazin Arda Turan ile Aslıhan Doğan'ın 2 günlük Bodrum kaçamağı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Umut ÜNVER
Haber Giriş: 31.07.2021 - 08:13 | Son Güncelleme:

Arda Turan ile Aslıhan Doğan'ın 2 günlük Bodrum kaçamağı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Arda Turan ile Aslıhan Doğan'ın 2 günlük Bodrum kaçamağı

Arda Turan, liglerin başlamasına sayılı günler kala eşi Aslıhan Doğan Turan ile 2 günlük Bodrum tatiline çıktı.

Çifte Turan’ın takım arkadaşı Oğulcan Çağlayan ve sevgilisi Peri Ispartalı da eşlik etti.

Arda Turan ile Aslıhan Doğanın 2 günlük Bodrum kaçamağı



Önceki gün erken saatlerde uyanan Oğulcan Çağlayan, deniz keyfi sonrası sevgilisiyle kahvaltı yaptı. İkiliye ilerleyen dakikalarda Aslıhan Doğan Turan da katıldı.

Arda Turan ile Aslıhan Doğanın 2 günlük Bodrum kaçamağı

Eline aldığı kamera ile tekne içerisini ve Cennet Koyu’nu görüntüleyen Aslıhan Doğan Turan, öğle saatlerinde uyanıp denize giren eşi Arda Turan’ın videosunu da çekti.

Arda Turan ile Aslıhan Doğanın 2 günlük Bodrum kaçamağı



En lezzetli yemek tarifleri burada

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi