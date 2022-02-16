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Arda Turan futbolu bırakıyor mu?

#Arda Turan#İbrahim Büyükak#Zeynep Bastık
Arda Turan futbolu bırakıyor mu

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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Fatih Hoca’yla karar vermek lazım

Galatasaray’ın kaptanı Arda Turan, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Ligde zor günler geçiren takımı için “Biz böyle sıkıntılı dönemler için varız, toparlarız” diyen Turan, “Futbol kariyerinizi ne zaman sonlandırmayı planlıyorsunuz?” şeklindeki soruya ise şu yanıtı verdi:

“Böyle bir karar verilecekse oturur ailemle, Fatih (Terim) Hoca’yla, kulüple konuşurum. Danışıp öyle karar vermek lazım. Bunlar önemli kararlar. Dışarıdaki dedikoduyla verilecek kararlar değil. Benim çok özel ve güzel bir kariyerim var.” (Behlül AYDIN)

Kabotaj Bayramı’nı dahi kaçırmam

 İbrahim Büyükak ve eşi Nurdan Büyükak, Sevgililer Günü’nde Etiler Da Mario’da baş başa yemek yedi.

Arda Turan futbolu bırakıyor mu

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Nurdan Büyükak çıkışta eşinin romantik bir insan olduğunu söyledi. Oyuncu esprili bir yanıt verdi: “Kabotaj Bayramı’nı dahi kaçırmam. En azından denizimizle ilgili bir paylaşım yaparım.” Büyükak, yakın arkadaşı Oğuzhan Koç’un Demet Özdemir’e yaptığı evlenme teklifi için de “Çok mutlu olsunlar” dedi. (Behlül AYDIN)

Aşk pozu

Zeynep Bastık, Sevgililer Günü’nde geçen yaz evlendiği eşi Tolga Akış’la bu pozunu paylaştı.

Arda Turan futbolu bırakıyor mu


Ünlü şarkıcının ‘aşk’ notunu düştüğü Instagram paylaşımına takipçilerinden beğeni yağdı.

Gece cezayla bitti

Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural, önceki akşam kızları İlayda ile beraber yemeğe çıktı.

Arda Turan futbolu bırakıyor mu

Yemek sonrası aracının direksiyonuna geçen Tangöze, trafik çevirmesine takıldı. Alkolmetreye üfleyen şarkıcıya, alkol almadığı anlaşılsa da aracının evraklarının eksik olmasından dolayı 350 TL’lik trafik cezası kesildi. (Sayit DURMAZ)

Coco’dan yalnız kutlama

Serdar Ortaç’la 5 yıllık evliliğini 2019’da noktalayan Chloe Loughnan, Sevgililer Günü’nü yalnız geçirdi.

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Arda Turan futbolu bırakıyor mu

İrlandalı manken, ayna karşısında çektiği selfie ile elinde şarapla verdiği pozları Instagram’da “Ben ve şarabımdan mutlu Sevgililer Günü” notuyla paylaştı.

Alkışlarla andılar

Tiyatronun duayen ismi Haldun Dormen süpervizörlüğünde sahnelenen “Seninle Evlenir miyim?” oyunu, Sevgililer Günü’nde seyirciyle buluştu.

Arda Turan futbolu bırakıyor mu

Şebnem Özinal ve Yosi Mizrahi’nin rol aldığı oyunda geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Haydar Dümen de unutulmadı. Oyunda ‘dış ses’ olarak yer alıp çiftlere tavsiyeler veren Dümen’i oyuncular ve seyirciler alkışlarla andı.

14 Şubat yemeği

Özcan Deniz, bir süredir ilişki yaşadığı kendisinden 24 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar’ı Sevgililer Günü’nde yemeğe çıkardı.,

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Arda Turan futbolu bırakıyor mu

Yeniköy’deki bir restoranda yemek yiyen çift, 4 saat kaldıkları mekandan korumalar eşliğinde ayrıldı. Samar Dadgar çıkışta koşar adım araca bindi.
Özcan Deniz ise kendisine “Sizi uzun zamandır göremiyorduk” diyen muhabirlere “Ee 14 Şubat” diyerek gülümsedi. (Sayit DURMAZ)

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#Arda Turan#İbrahim Büyükak#Zeynep Bastık

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