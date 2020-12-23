Arda Öziri kimdir, ne zaman öldü? Ünlü oyuncu motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti!

Motosiklet kazasında yaşamını yitren oyunuc Arda Öziri sosyal medyada gündeme geldi. Arda Öziri'nin yakın arkadaşı Balamir Emrem ile eski nişanlısının evlenmesi magazin haberlerinde de yer aldı. Rıza Kocaoğlu, Engin Altan Düzyatan, Erkan Avcı, Gözde Kansu ve Şebnem Bozoklu gibi oyuncularla aynı sınıfta eğitim alan oyuncu İzmir'in Bornova ilçesinde defnedilmişti.

ARDA ÖZİRİ KİMDİR?

Arda Öziri, 14 Eylül 1978'de İzmir'de dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünü bitirdi. Aynı zamanda anemi grubunda vokaldir. Sınıf arkadaşları arasında: Rıza Kocaoğlu, Engin Altan Düzyatan, Erkan Avcı, Gözde Kansu ve Şebnem Bozoklu gibi isimler vardı.

27 Mayıs 2018 tarihinde geçirdiği motosiklet kazası sonrasında Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Arda Öziri 39 yaşında öldü. 29 Mayıs 2018'de mezun olduğu Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özdemir Nutku Sahnesi'nde düzenlenen anma etkinliğinin ardından İzmir'in Bornova ilçesindeki Işıkkent Mezarlığı'na defnedildi.

Yer aldığı dizi ve filmlerden bazıları işe şunlar;

Diriliş Ertuğrul, Aşkın Bedeli, Son İstasyon, Farklı Desenler, Akasya Durağı, Memleket Hikayeleri, Büyük Umutlar, Kampüsistan, Asmalı Konak , Kınalı Kar, Yedi Numara , Dadı, Ruhsar