Arda Kural'dan arkadaşı Ece Erken'e destek: Gördüklerim beni çok üzdü!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
New York Times yazdı... Türkiye sınırındaki operasyonda anons detayıNew York Times yazdı... Türkiye sınırındaki operasyonda 'anons' detayı!#ABD
Ahmet Nur Çebiden Gedson Fernandes ve Şenol Güneş açıklamasıAhmet Nur Çebi'den Gedson Fernandes ve Şenol Güneş açıklaması#Beşiktaş
Memur ve memur emeklilerine müjde Enflasyon farkı oluşmaya başladıMemur ve memur emeklilerine müjde! Enflasyon farkı oluşmaya başladı#Memur
Telefona gelen SMSe tıkladı, hayatının şokunu yaşadı Bu mesaja dikkatTelefona gelen SMS'e tıkladı, hayatının şokunu yaşadı! Bu mesaja dikkat#Dolandırıcılık
Türkiyenin nüfusu açıklandıTürkiye'nin nüfusu açıklandı#Türkiye
İstanbulda karlar eridi, barajlar doldu İşte barajlarda son durum...İstanbul'da karlar eridi, barajlar doldu! İşte barajlarda son durum...#Istanbul
Meteorolojiden yeni uyarı: Bölge bölge sıralandıMeteoroloji'den yeni uyarı: Bölge bölge sıralandı#Meteoroloji
Şebnem Şirinin annesi: Yavruma uyurken kıymışŞebnem Şirin'in annesi: Yavruma uyurken kıymış!#Denizli
Ladinin laneti peşini bırakmadı 2 milyon dolardan vazgeçtiler yine olmadı...Ladin'in laneti peşini bırakmadı! 2 milyon dolardan vazgeçtiler yine olmadı...#Usame Bin Ladin
İstanbul Valiliğinden İSBAK A.Ş.ye soruşturma açıklamasıİstanbul Valiliği'nden İSBAK A.Ş.'ye soruşturma açıklaması#İstanbul Valiliği
Büyük tehlike Sosyal medyaya girenler dikkat... Bankanızdan mutlaka talep edinBüyük tehlike! Sosyal medyaya girenler dikkat... Bankanızdan mutlaka talep edin#Sosyal Medya
Şöhret yolculuğu demir parmaklıklar ardında sonlandı: 18 yıl hapis yatacakŞöhret yolculuğu demir parmaklıklar ardında sonlandı: 18 yıl hapis yatacak#Geoffrey Paschel
Survivor All Starda tansiyon yükseldiSurvivor All Star'da tansiyon yükseldi#Survivor All Star
Ece Erkenin yaşadıkları beni çok üzdüEce Erken'in yaşadıkları beni çok üzdü!#Arda Kural
Taraftarlar tepkilerini böyle gösterdi... Bu saygısızlığı asla affetmiyoruzTaraftarlar tepkilerini böyle gösterdi... 'Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz'#Onur Anıtı
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Arda Kural'dan arkadaşı Ece Erken'e destek: Gördüklerim beni çok üzdü!

#Arda Kural#Ece Erken#Lise Defteri
Arda Kuraldan arkadaşı Ece Erkene destek: Gördüklerim beni çok üzdü

2019 yılında kaybettiğimiz usta sanatçı Dilber Ay'ın hayatını anlatan 'Dilber Ay'ın İstanbul galası dün akşam yapıldı. Ünlü isimleri buluşturan geceye bir dönemin yıldız ismi Arda Kural da katıldı. Zor günleri geride bırakan Kural, 'Kendi içimde bir savaş başlattım ve bu savaşı kazandım. Artık geri dönüyorum' dedi.

Haberin Devamı

2000'li yıllarda yıldızı parlayan ancak psikoz teşhisi konulmasının ardından zor günler geçiren Arda Kural sağlığına kavuştu.

Kilo verip fit bir görünüme kavuşan oyuncu gelecek planlarını anlattı. Setlere geri dönmeye hazır olduğunu belirten Kural şunları söyledi:

"Ticarete atıldım. Onun haricinde yazdığım senaryolar var. Bu aralar yoğunum. Onların yapımcılığını yapmak istiyorum ama şimdilik bir şey söylemek istemiyorum. Geçmişte bana herkes tavır almıştı malumunuz.  Ama hiç pes etmedim. Kendi içimde bir savaş başlattım ve bu savaşı kazandım artık geri dönüyorum."

Arda Kuraldan arkadaşı Ece Erkene destek: Gördüklerim beni çok üzdü

SET ARKADAŞLARIM BENİ KISKANDI

"Sette çevremdeki herkes bana tavır aldı. İnsanları gruplaştırdılar... Beni seven insanlar da vardı tabii! Ben herkesle iyi geçinmeye çalışan biriyim ama biraz kıskanıldığımı düşünüyorum. Düşünmekten öte biliyorum. Tavırları öyleydi... Çok kafama taktım çok üzüldüm. Uzun zaman önce oldu böyle şeyler ama aştım bunları..."

Haberin Devamı

ECE'NİN BAŞI SAĞ OLSUN

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğramış yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Bir dönem Ece Erken ile yakın arkadaş olan Kural, Erken'e baş sağlığı diledi; 'Gördüklerim beni üzüyor Ece'nin de başı sağ olsun. Henüz görüşemedik ama acı bir durum. İnşallah bir an önce toparlar'

Arda Kuraldan arkadaşı Ece Erkene destek: Gördüklerim beni çok üzdü

HASTANEDE ZİYARET ETMİŞTİ

Sıkıntılı günler yaşadığı dönemde oyuncu arkadaşlarından sadece Ece Erken, Kural'ı hastanede ziyaret etmişti.  Ece Erken ve Arda Kural bir döneme damga vuran Lise Defteri dizisinde birlikte rol almıştı.

Gözden Kaçmasın

Sinan Akçıl eşi Burcu Kıratlıya çekişmeli boşanma davası açtıSinan Akçıl eşi Burcu Kıratlı'ya çekişmeli boşanma davası açtı
#SİNAN AKÇIL#BURCU KIRATLI
Aşk galip geldi Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç barıştı...Aşk galip geldi! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç barıştı...
#DEMET ÖZDEMİR#OĞUZHAN KOÇ
Ece Erken: Katiller cezasını çeksinEce Erken: Katiller cezasını çeksin
#ECE ERKEN#ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU
Haberle ilgili daha fazlası:
#Arda Kural#Ece Erken#Lise Defteri

BAKMADAN GEÇME!

Taraftarlardan Onur Anıtı’na çirkin saldırıya tepki Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz... Atatürk Anıtına saldıran kuzenler sabıkalı çıktı

Taraftarlardan Onur Anıtı’na çirkin saldırıya tepki! 'Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz'... Atatürk Anıtı'na saldıran kuzenler sabıkalı çıktı

#Onur Anıtı
Amatör meteorologlar kafa karıştırdı 14 Şubatta kar yağacak mı

Amatör 'meteorologlar' kafa karıştırdı! 14 Şubat'ta kar yağacak mı?

#Hava Durumu
İngilterede Başbakanlıktaki üst düzey dört yetkili istifa etti

İngiltere'de Başbakanlık'taki üst düzey dört yetkili istifa etti

#İngiltere

BAKMADAN GEÇME!

Taraftarlardan Onur Anıtı’na çirkin saldırıya tepki Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz... Atatürk Anıtına saldıran kuzenler sabıkalı çıktı

Taraftarlardan Onur Anıtı’na çirkin saldırıya tepki! 'Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz'... Atatürk Anıtı'na saldıran kuzenler sabıkalı çıktı

#Onur Anıtı
Amatör meteorologlar kafa karıştırdı 14 Şubatta kar yağacak mı

Amatör 'meteorologlar' kafa karıştırdı! 14 Şubat'ta kar yağacak mı?

#Hava Durumu
İngilterede Başbakanlıktaki üst düzey dört yetkili istifa etti

İngiltere'de Başbakanlık'taki üst düzey dört yetkili istifa etti

#İngiltere