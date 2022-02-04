Arda Kural'dan arkadaşı Ece Erken'e destek: Gördüklerim beni çok üzdü!

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2000'li yıllarda yıldızı parlayan ancak psikoz teşhisi konulmasının ardından zor günler geçiren Arda Kural sağlığına kavuştu.

Kilo verip fit bir görünüme kavuşan oyuncu gelecek planlarını anlattı. Setlere geri dönmeye hazır olduğunu belirten Kural şunları söyledi:

"Ticarete atıldım. Onun haricinde yazdığım senaryolar var. Bu aralar yoğunum. Onların yapımcılığını yapmak istiyorum ama şimdilik bir şey söylemek istemiyorum. Geçmişte bana herkes tavır almıştı malumunuz. Ama hiç pes etmedim. Kendi içimde bir savaş başlattım ve bu savaşı kazandım artık geri dönüyorum."

SET ARKADAŞLARIM BENİ KISKANDI

"Sette çevremdeki herkes bana tavır aldı. İnsanları gruplaştırdılar... Beni seven insanlar da vardı tabii! Ben herkesle iyi geçinmeye çalışan biriyim ama biraz kıskanıldığımı düşünüyorum. Düşünmekten öte biliyorum. Tavırları öyleydi... Çok kafama taktım çok üzüldüm. Uzun zaman önce oldu böyle şeyler ama aştım bunları..."

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ECE'NİN BAŞI SAĞ OLSUN

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğramış yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Bir dönem Ece Erken ile yakın arkadaş olan Kural, Erken'e baş sağlığı diledi; 'Gördüklerim beni üzüyor Ece'nin de başı sağ olsun. Henüz görüşemedik ama acı bir durum. İnşallah bir an önce toparlar'

HASTANEDE ZİYARET ETMİŞTİ

Sıkıntılı günler yaşadığı dönemde oyuncu arkadaşlarından sadece Ece Erken, Kural'ı hastanede ziyaret etmişti. Ece Erken ve Arda Kural bir döneme damga vuran Lise Defteri dizisinde birlikte rol almıştı.