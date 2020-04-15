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Haber Giriş: 15.04.2020 - 11:53,Son Güncelleme:

Aras Bulut İynemli'den Neymar'a teşekkür

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Aras Bulut İynemli'den Neymar'a teşekkür
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Dünyaca ünlü futbolcu Neymar, başrolünü Aras Bulut İynemli'nin üstlendiği '7. Koğuştaki Mucize' filmini izledi.

Neymar, duygularını sosyal medya hesabında dile getirdi.

"Çocuğu olan iyi anlar... Ne filmdi ama! İzlerken bir çocuk gibi ağladım!" diyen futbolcuya Aras Bulut İynemli'den teşekkür gecikmedi.

Genç oyuncu Instagram sayfasında "teşekkürler! hep sağlıklı ve sevgi dolu olmanı dilerim" mesajını yayınladı.

Aras Bulut İynemliden Neymara teşekkür

 

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