Aras Bulut İynemli'den Neymar'a teşekkür

Neymar, duygularını sosyal medya hesabında dile getirdi.

"Çocuğu olan iyi anlar... Ne filmdi ama! İzlerken bir çocuk gibi ağladım!" diyen futbolcuya Aras Bulut İynemli'den teşekkür gecikmedi.

Genç oyuncu Instagram sayfasında "teşekkürler! hep sağlıklı ve sevgi dolu olmanı dilerim" mesajını yayınladı.

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