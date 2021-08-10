Aras Bulut İynemli ile Damla Sönmez aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi
6 yıllık sevgilisi Bige Önal'dan kısa bir süre önce ayrılan Aras Bulut İynemli’nin adı yeni bir aşkla gündeme gelmişti. Aras Bulut İynemli'nin 'Çukur' dizisinde rol gereği sevgili olduğu Damla Sönmez ile aşk yaşadığı iddia edildi. Aras Bulut İynemli ile Damla Sönmez aşk mı yaşıyor?
Aras Bulut İynemli’nin Çukur’daki rol arkadaşı Damla Sönmez ile birlikte olduğu iddiaları magazin sayfalarına konu olmuştu. Aras Bulut İynemli, kendisi gibi oyuncu olan Bige Önal ile 6 yıllık ilişkisini geçen aylarda noktalamıştı. Damla Sönmez de bir süre önce 12 yıllık sevgilisi Ushan Çakır ile ayrılmıştı.
“İDDİALAR ASILSIZ”
Bu iddiaların ardından İynemli’nin menajerlik şirketi yaptığı açıklamada, “Sanatçımız Aras Bulut İynemli hakkında bugün ortaya atılan bir ilişki yaşadığına dair iddialar asılsızdır. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerini kullandı.