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Atatürk’ü oynamak büyük bir gurur'Atatürk’ü oynamak büyük bir gurur'#Aras Bulut İynemli
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Aras Bulut İynemli: Atatürk’ü oynamak büyük bir gurur

#Aras Bulut İynemli#Atatürk#Mustafa Kemal Atatürk
Aras Bulut İynemli: Atatürk’ü oynamak büyük bir gurur
Deniz BOY

Aras Bulut İynemli, yeni filminde Atatürk’ü canlandıracağı haberlerini doğruladı. Proje için çok heyecanlı olduğunu söyleyen İynemli, “Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandırmak büyük bir onur ve gururdur” dedi.

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ARAS Bulut İynemli’nin Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatından kesitlerin anlatılacağı bir sinema projesinde Atatürk’ü canlandıracağı iddia edilmişti. Ünlü oyuncu dün reklam yüzü olduğu markanın Ortaköy’deki basın lansmanında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İynemli, proje ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Mustafa Kemal Atatürk’ü anlatan bir projemiz olacak. Ben de Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıracağım. Çok heyecanlıyım. Çünkü böyle bir rolü canlandırmak büyük bir onur ve gururdur. Projeyle ilgili çok bilgi veremiyorum. Yapım şirketi zamanı gelince açıklama yapacaktır. Atatürk’ü elimizden geldiğince en iyi şekilde anlatmak tek amacımız.”

2 yıldır gizlilikle yürütülüyor

Aras Bulut İynemli, “Rolünüze nasıl hazırlanıyorsunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Belli bir süreci var. Bunları biraz daha zaman ilerledikten sonra açıklamayı tercih ediyorum.” Yaklaşık 2 yıldır araştırmaları gizlilikle yürütülen filmin yapımcılığını Lanistar Medya üstlenirken, yönetmen koltuğuna ise Mehmet Ada Öztekin oturacak. Atatürk’ü bugüne kadar Rutkay Aziz, Serdar Orçin, Alican Yücesoy, Yetkin Dikinciler, Halit Ergenç, Sinan Tuzcu, İlker Kızmaz gibi önemli oyuncular canlandırmıştı.

Ulu Önder’i oynadılar

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PatrIck Magee: “Paralı Askerler” (1970)

Aras Bulut İynemli: Atatürk’ü oynamak büyük bir gurur

Rutkay Aziz: “Kurtuluş” (1994), “Cumhuriyet” (1998)

Serdar Orçin: “Abdülhamit Düşerken” (2002)
Ali Ülvi Hünkar: “Kırık Kanatlar” (2006)
Alican Yücesoy: “Son Osmanlı Yandım Ali” (2007)

Aras Bulut İynemli: Atatürk’ü oynamak büyük bir gurur

Haluk Bilginer: “İş Bankası” (2007)

Yetkin Dikinciler: “Mustafa” (2008)
Arda Kural: “Dur Yolcu” (2008)

Aras Bulut İynemli: Atatürk’ü oynamak büyük bir gurur

Halit Ergenç: “Dersimiz Atatürk” (2010)

Bartunç Akbaba: “Veda” (2010)
Burhan Güven: “Veda” (2010)
Sinan Tuzcu: “Veda” (2010)
Fikret Kağan Olcay: Veda” (2010)

Aras Bulut İynemli: Atatürk’ü oynamak büyük bir gurur

Mustafa Preşeva: “Anadolu Sigorta” (2010)

Ertan Saban: “Balkan Ölmemiştir” (2011)
İlker Kızmaz: “Çanakkale 1915” (2012)
Yavuz Sepetçi: “Yol Ayrımı” (2012)

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#Aras Bulut İynemli#Atatürk#Mustafa Kemal Atatürk

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