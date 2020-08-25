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Aras Bulut İynemli 30 yaşında!
Oyuncu Aras Bulut İynemli, 30 yaşına bastı. İynemli'nin rol arkadaşı Rıza Kocaoğlu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "İyi ki doğdun güzel kardeşim. Seni çok seviyorum" notunu düştü.
Ekranların sevilen oyuncusu Aras Bulut İynemli, 30 yaşına bastı. İynemli'nin doğum günün kutlayan rol arkadaşı Rıza Kocaoğlu, Instagram hesabından paylaşım yaptı.
Kocaoğlu, ünlü oyuncu ile birlikte çekildikleri kareleri yayınladı. Rıza Kocaoğlu, paylaşımına "İyi ki doğdun güzel kardeşim. Seni çok seviyorum" notunu düştü.
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