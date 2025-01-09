‘Aralarındaki çekime karşı koyamadılar’ Yuva yıkan aşklarını artık özgürce yaşıyorlar

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Filmin çekimleri başlamadan önce Ariana Grande sosyal medya hesabından sürekli olarak 2021'de sürpriz bir kararla evlendiği emlakçı eşi Dalton Gomez'le aşk pozlarını paylaşıyordu.

FİLMDEN ÇOK SETTE BAŞLAYAN AŞK KONUŞULMUŞTU

Bu evliliğin ömrü sadece iki yıl oldu ve ünlü şarkıcı kocasından ayrıldı. Bu süreçte de çoktan Wicked filminin çekimlerine katılmak için Londra’ya gitti.

Ariana Grande ve Ethan Slater aşkları çoktan ortaya çıkmasına rağmen filmin galalarında özellikle yan yana gelmemeye dikkat ediyorlardı

Bu büyük prodüksiyonda yer aldığı için sevinçten havalara uçan Grande filmdeki rol arkadaşı Ethan Slater’la her geçen gün yakınlaşmaya başladı.

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ÜNLÜ OYUNCUNUN KARISI OĞULLARIYLA BİR BAŞINA KALDI

Oysa Ethan Slater da evliydi üstelik eşi Lilly Jay kocası filmin çekimleri için setteyken daha bir yaşında olan oğullarına tek başına bakıyordu.

İki rol arkadaşının aşkı sette başlamıştı... Yaşananlara şahit olanlar Grande ve Slater için "Aralarındaki çekime karşı koyamadılar" yorumunu yaptılar

31 yaşındaki Grande, o zamanki kocası 29 yaşındaki emlakçı Dalton Gomez'den iki yıllık evliliğin ardından Temmuz 2023'te ayrılmıştı. 32 yaşındaki Ethan Slater da 2 yaşındaki oğlunun annesi, eski lise aşkı Lilly Jay'den aynı ay boşandı.

Bu peş peşe gelen ayrılıkların ardında ise Ariana Grande ve Ethan Slater arasında doğan aşk vardı.

EVLİ ROL ARKADAŞINI “BAŞTAN ÇIKARDI” İDDİALARI BİTMEK BİLMEDİ

Haber basına yansıyınca birçok hayranı Grande’ye kızarak onu daha yeni baba olmuş, evli rol arkadaşını tabiri caizse “baştan çıkarmakla” suçlamaya başladı.

Grande ve Slater'ın aşk yaşadığı söylentileri bu fotoğraftan sonra ortaya atılmıştı

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İkili başlarda bu konuda sessiz kalsa da film gösterime girip peş peşe galalar ve kırmızı halılara çıkmaya başlayınca dedikodular ve eleştiriler yeniden alevlendi.

Ariana Grande ve Ethan Slater kırmızı halılarda poz verirken bile yan yana gelmiyorlar, fotoğraflarının bu şekilde çekilmesine izin vermiyorlardı. Ethan Slater lise aşkı Lilly Jay'le evlenmiş, çiftin bir de çocuğu olmuştu... Bu evlilik de bitti

EN SONUNDA RAHATLADILAR… GALA GECESİNDE KOL KOLA!

Grande ve Slater, ortalık biraz durulmaya, eleştirilerin hızı kesilmeye başlayınca yasak aşk olarak başlayan ve anlaşılan iki evlilik birden bitiren bu aşkı artık özgürce yaşamaya başladılar.

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Aşıklar geçtiğimiz gece New York'ta düzenlenen 2025 National Board of Review Ödülleri Galası'na katılırken samimi görüntüler sergilediler. Geceden ayrılırken de yine kola kola poz vermekten kaçınmadılar. Ünlü çift artık aşklarını saklamaktan vazgeçti ve hayranlarının karşısına el ele kol kola çıkmaya başladı

Gözden Kaçmasın Bu aşk bir değil tam iki evliliği birden bitirdi! Eski kocasına milyon dolar tazminat ödeyecek Haberi görüntüle

İKİ EVLİLİK PEŞ PEŞE BİTTİ, ESKİ EŞ İLK KEZ KONUŞTU

Her şeyin ilk duyulduğu ve basına yansıdığı dönemde Ariana Grande iki yıllık evliliğin ardından Temmuz 2023'te Dalton Gomez'den ayrılmış, Ethan Slater ise aynı ay içinde yaklaşık dört yıllık evlilikten sonra karısı Lilly Jay'den boşanmak için dava açmıştı.

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Başlarda suskun kalan Lilly Jay birkaç ay önce suskunluğunu bozmuş ve kocasının kendisini küçücük oğluyla bir başına bırakıp Grande’nin aşkı için terk etmesiyle ilgili sert sözler sarf etmişti.





ADI “YUVA YIKAN KADIN” KALDI… “BASININ YAZDIKLARINA İNANMAYIN”

Tüm bu süreçte “yuva yıkan kadın” damgası yiyen yıldız isim Ariana Grande ise geçen eylül ayında “Bir insanın, magazin basınının onun hakkında yaydığından daha az doğru bir tasviri olamaz” sözleriyle iddiaları reddetmiş ve sevgilisi Ethan Slater için de “Bu dünyada daha iyi bir kalbe sahip kimse yok. Ve bu, hakkımızda saçma sapan haberler yazan tabloid gazetelerinin bilebileceği bir şey değil” demişti.

Ariana Grande de iki yıllık evliliğini tam da bu yasak aşk söylentileri başlarken bitirmişti