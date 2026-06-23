'Bir daha hiçbir kadını sevemez' diyorlardı... Kendi aralarında çoktan evlenmişler

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Artık 62 yaşına gelmiş olsa bile...

Ayrıca sadece fiziksel avantajı değil hayatına giren kadınlar nedeniyle de Brad Pitt'in gönül ilişkileri hep merak konusu.

Juliette Lewis başta olmak üzere daha önce ünlülerle yaşadığı aşklar bir yana ilk karısı Jennifer Aniston ile boşanması, uğruna yuvasını yıktığı Angelina Jolie ile kavgası derken Pitt neredeyse işlerinden çok özel hayatıyla gündemde oldu hep.

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AŞKLARI DOLU DİZGİN

Dört yılı aşkın bir süredir de 33 yaşındaki Ines De Ramon ile birlikte.

Aslına bakılırsa Pitt ile Ines'in birlikteliği ilk ortaya çıktığında herkes çok şaşırmıştı. Her şeyden önce elbette Ines'in de kendine özgü bir çekiciliği var. Tam bir esmer güzeli...

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Ama Angelina Jolie kadar iddialı ve altı kalın kalemle çizilmiş bir fiziksel görünüme sahip değil.

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Daha da ötesinde Pitt o zamana kadar hep Hollywood'un kamera karşısındaki güzelleriyle birlikte olmuştu.

Oysa Ines De Ramon onlardan biri değildi.





BÜTÜN SEVGİLİLERİNDEN ÖYLE FARKLI, ÖYLE BAMBAŞKA BİRİ

Diğer yandan oyuncu Paul Wesley ile bir evlilik yapıp boşanan De Ramon, tanınmış bir mücevher tasarımcısı...

Birçok Hollywood yıldızıyla kıyaslandığında hepsinden daha iyi eğitimli... Kamera karşısında ünlü olmasa da alanında gayet başarılı ve kendi ayakları üzerinde durabilen bir kadın.

Doğrusu Brad Pitt gibi hayatını şöhretin zirvesinde geçirmiş biri için gerçekten de ideal bir hayat arkadaşı.

Zaten Pitt'in ona karşı tavırları da yadı yaşındaki sevgilisine nasıl da sevgi ve saygı duyduğunu gösteriyor.





KAMERA KARŞISINDA EL ELE GÖZ GÖZE

İlişkilerinin başlarında çok fazla kamuoyu karşısına çıkmamaya özen gösteren Brad Pitt ile Ines De Ramon, 2024 yılında Venedik Film Festivali'nin kırmızı halısında ilk kez aşklarını kamera karşısına gönüllü olarak çıkardılar.

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O zamandan bu yana da birlikte gittikleri her yerde mutluluk ve aşk tablosu sergiliyorlar.

Brad ile Ines De Ramon, son haftalarda ilginç bir söylentiyle gündemde.

Buna göre Brad ile Ines, ilişkilerinin başlamasından bu yana artık evli bir çift gibi oldular. Bir başka deyişle onlar kendi aralarında çoktan evlenmişler bile.

Hatta Radar Online adlı internet sitesine konuşan bir kaynağa bakılırsa Brad Pitt, sevgilisinden "Karım" diye söz ediyor.





ARTIK ONUN İÇİN EVLİLİK DERİN BİR RUHSAL BAĞ DEMEK

Zaten bu kaynaklara bakılırsa da "Brad ile Ines her anlamda evli sayılır artık. Brad sevgilisine tamamen güveniyor. Ines de ona... Her anlamda hayata karşı birlikte duruyorlar. Birbirlerinden güç alan ruh eşleri onlar."

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Brad Pitt'i yakından tanıyanlara göre Jennifer Aniston ile Angelina Jolie ile olaylı biten evliliklerinden sonra Brad Pitt'in artık mahkeme, kilise ya da resmi tören gibi konularla uğraşmaya gücü yok.

Çünkü artık evliliğe farklı bir gözle bakıyor.

Yakınlarının söylediğine göre evlilik, Pitt için ilişkisini resmi makamlara onaylatmaktan çok daha fazlası. Derin bir ruhsal bağlılık.

Bu yüzden de Ines'i çoktandır "karısı" olarak görüyor.

Brad Pitt'in, Angelina Jolie ile boşanması tam sekiz yıl sürdü. Bu süreç ikisini de yıprattı. Ama Pitt, teselliyi Ines De Ramon ile yaşadığı aşkta buldu.





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Pitt'in, ilk karısı Jennifer Aniston ile evliliği 2000'de başladı, 2005'te Angelina Jolie uğruna ondan boşandı. Ines De Ramon ile ilişkisi ise neredeyse ilk evliliğinin süresine yaklaştı.

BASKI YAPMIYOR, AŞKINA HEP TAM DESTEK VERİYOR

Ayrıca yine kendilerine yakın kaynaklara bakılırsa evlilik konusunda değişen fikrine rağmen bir düğün organize edip sevgilisini mutlu hissettirmek de Brad için sevinç kaynağı olur.

İşin bir başka yanı da Ines De Ramon ile ilgili...

Genç kadın Paul Wesley ile zaten bir evlilik yaşadı. Onun da içinde eksik kalmış bir özlem değil evlilik. Bu yüzden de Brad Pitt'e evlenmek için baskı yapmıyor.

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İşte bu durum da aslında Brad Pitt'in sevgilisi Ines'e daha çok bağlanmasına neden oluyor.





ÇOCUK BİLE GÜNDEMDE

Bu arada Angelina Jolie ile evliliği sırasında sahip olduğu üçü evlatlık üçü biyolojik altı çocuğunun da sırtını döndüğü Brad Pitt, sevgilisi Ines De Ramon ile de bir çocuk düşünüyor. Hatta Ines de bunu istiyor.

Şöyle bir bakıldığında Brad Pitt, Ines De Ramon ile 2022 yılından bu yana birlikte. Yani aşkları neredeyse 5 yıla yaklaşıyor. Bu süre de Pitt'in ilk karısı Jennifer Aniston ile karı- koca olarak geçirdiği süreye yakın neredeyse...

Belki de Pitt gerçekten de 62 yaşında aradığı aşkı ve huzuru buldu... Bundan sonra genç sevgilisiyle yeni bir yuva kurmaya da hazır.

İlişkinin geleceğini ise zaman gösterecek.