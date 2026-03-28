×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK İLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Yeni bir yere taşınmak duygularını da coşturdu... Sanki 13 yıl değil 13 dakika önce aşık olmuşlar gibi!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2026 15:16

Evli bir çiftin aşkının ne kadar süreceği hep tartışılır... Aslına bakılırsa bu durumun net bir tanımı ve yanıtı da yok. Evlenip aynı çatı altına girdikten sonra aşkın ne kadar süreceği tamamen çiftlere kalmış.

Haberin Devamı

Bazı aşklar kısacık zamanda biter, bazılarında da heyecan yıllar geçtikçe şekil değiştirse de hiç azalmaz.

Tıpkı ünlü oyuncu Eva Longoria ve kocası Jose Baston'a olduğu gibi.

BU KEZ ARADIĞI MUTLULUĞU BULDU
Bu, ikisinin de ilk evliliği değil aslında. 51 yaşındaki Eva Longoria, daha önce iki kez evlenip boşandı. Ama ikisinde de bulamadığı huzuru Jose Baston ile kurduğu yuvada buldu.

Öyle ki daha önce pek yanaşmadığı bir adımı da attı. Baston ile evliliğinden bir çocuk sahibi oldu. Belli ki doğru adamın üçüncü kocası olduğuna inanmıştı Longoria.

Jose Baston cephesine bakarsak o da daha önce bir evlilik yapıp baba olduktan sonra karısından boşandı.

Haberin Devamı

Sonra da karşısına Umutsuz Ev Kadınları dizisiyle tanınan Eva Longoria çıktı ve iki aşık 2016'da evlendi.

Şu anda 7 yaşında olan bir erkek evlatları bulunan Longoria ile 57 yaşındaki Baston, bir süre önce ABD'den İspanya'ya taşındılar.

İSPANYA'NIN İKLİMİ AŞKLARINA DA YARADI
Görünen o ki bu mekan değiştirme onların aşkına da iyi geldi.

Eva Longoria ile Jose Baston, önceki gün Marbella'da çıktıkları öğle yemeğinde görüntülendi.

10'uncu evlilik yıl dönümleri yaklaşan çift, güneşin altında yedikleri o yemekte kutlamalara çoktan başladıklarını da gözler önüne serdi.

Eva Longoria'nın kocası Baston, yemek sırasında bir ara ayağa kalkıp karısına daha da yaklaştı. Güzel yıldızın oturduğu sandalyenin üzerinden eğilip Longoria'yı öpücüklere boğdu.

Bu görüntü de çiftin Hollywood'da örneğine çok rastlanmayan bir şekilde evliliklerini gayet mutlu bir şekilde sürdürdüğünü gözler önüne serdi.

Longoria ile Baston, 2013 yılında flört etmeye başladılar. Üç yıl sonra da hayatlarını resmen birleştirdiler. Çiftin Santiago adında 7 yaşında bir erkek evladı bulunuyor. Ama çiftin öğle yemeğindeki tavırları, aşklarının ikinci baharını yaşadıklarını gözler önüne serdi.

Haberin Devamı

ABD'Yİ TERK ETTİLER
Eva Longoria ile Jose Baston, yaklaşık iki buçuk yıl önce ABD'deki malikanelerini satıp İspanya'ya taşındı. Zaten orada bir yazlık evleri bulunan çift, Meksika kökenli olduğu için yeni evleri olan bu ülkede dil sorunu da yaşamadı.

Longoria, oğlunu daha doğal ve rahat bir ortamda büyütmek, onunla daha fazla vakit geçirmek için bu kararı aldıklarını söylemişti. Her ikisi de işleri gerektirdiğinde ABD'ye gidiyorlar. Ama artık ana yaşam merkezleri İspanya.

Haberin Devamı

Eva Longoria ilk evliliğini Tyler Christopher, ikincisini de Tony Parker ile yaptı. Jose Baston ise daha önce Natalia Esperon ile evliydi. Bu evlilikten dört tane çocuğu bulunuyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!