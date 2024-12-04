Uslanmaz bir bekardÄ±, sonunda babasÄ±nÄ± Ã¶rnek aldÄ±... O ÅŸimdi hem Ã§ok Ã¼nlÃ¼ hem de karÄ±sÄ±na aÅŸÄ±k bir eÅŸ

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Bir bakÄ±n bakalÄ±m... Bu Ã¼nlÃ¼lerden hangilerini onlarla ilgili ipuÃ§larÄ±ndan yola Ã§Ä±karak ya da yÄ±llar Ã¶tesinden gelen fotoÄŸraflarÄ±na bakarak hemen tanÄ±yacaksÄ±nÄ±z...

HOLLYWOOD'DAN Ã‡OK UZAKLARDA DOÄžDUÂ

Bu aÄŸlayan bebek Ã§ok uzun yÄ±llar Ã¶nce Hollywood'dan Ã§ok uzaklarda dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§tÄ±... Ä°niÅŸli- Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± bir Ã§ocukluk ve genÃ§lik hayatÄ± yaÅŸadÄ±ktan sonra ABD'ye gÃ¶Ã§ etti. Åžimdi artÄ±k ana dilinin yerini almÄ±ÅŸ olsa da Ä°ngilizce'yi bile sonradan Ã¶ÄŸrendi.

AslÄ±nda amacÄ± vÃ¼cut geliÅŸtirme alanÄ±nda kariyer yapmaktÄ± ama kaderi onu Hollywood'a gÃ¶tÃ¼rdÃ¼... Sonradan aksiyon filmlerinin yÄ±ldÄ±zÄ± oldu.

Yeni Ã¼lkesinde hem ÅŸÃ¶hret kazandÄ±, hem yuvasÄ±nÄ± kurup Ã§oluk Ã§ocuk sahibi oldu. Ama sonra evinde Ã§alÄ±ÅŸan hizmetlisiyle yasak bir iliÅŸki yaÅŸayÄ±p ondan da bir Ã§ocuk sahibi olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Tabii ki bu durum bir skandala dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ ve yuvasÄ±nÄ± yÄ±ktÄ±.

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ARTIK Ã‡OK ÃœNLÃœ: BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla bÃ¼tÃ¼n bu anlattÄ±klarÄ±mÄ±zdan sonra onun kim olduÄŸunu hemen anladÄ±nÄ±z... Arnold Schwarzenegger'Ä±n ta kendisi! YukarÄ±daki eski fotoÄŸraf da onun Avusturya'daki bebeklik gÃ¼nlerinden bir anÄ±..





KALBÄ°NÄ°N Ä°YÄ°LÄ°ÄžÄ° DAHA O ZAMAN GÃœLÃœÅžÃœNE YANSIMIÅž

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa bu Ã§ocuÄŸun kim olduÄŸunu anlamak iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã§aba harcamaya hiÃ§ gerek yok. GÃ¼lÃ¼ÅŸÃ¼nden ve Ã¶zellikle de gÃ¶z ÅŸeklinden onu tanÄ±mak mÃ¼mkÃ¼n.

Bu Ã§ocuk, Hollywood'un en nazik ve yumuÅŸak kalpli Ã¼nlÃ¼lerinden biri olarak biliniyor. Kendisi hayatÄ± boyunca ardÄ± ardÄ±na trajediler yaÅŸadÄ±... HenÃ¼z doÄŸmamÄ±ÅŸ bebeÄŸini kaybetti, sonra onun annesini kendi elleriyle topraÄŸa verdi. KÄ±z kardeÅŸi lÃ¶semiye yakalandÄ±, onun uÄŸruna kariyerini bile geri plana itti. Sonunda iyileÅŸtiÄŸini de gÃ¶rdÃ¼.

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Ama onun iyiliÄŸi bu kadar da deÄŸil... Kimi zaman metroda insanlara yer veriyor, kimi zaman da film setlerinde kamera arkasÄ± ekibin aÄŸÄ±r eÅŸyalarÄ±nÄ± bile kendi taÅŸÄ±yor.

SAKÄ°N BÄ°R HAYAT SÃœRDÃœRÃœYOR: Muhtemelen bu kadar anlatÄ±dan sonra onun Keanu Reeves olduÄŸunu hemen anladÄ±nÄ±z... YukarÄ±da saymadÄ±k ama bilmeyen yok zaten. Reeves, bugÃ¼n Hollywood'un en Ã§ok kazanan Ã¼nlÃ¼lerinden biri... Son birkaÃ§ yÄ±ldÄ±r da sevgilisi Alexandra Grant ile birlikte sergilediÄŸi mutluluk tablosuyla gÃ¼ndeme geliyor.





ONUNKÄ° TAM BÄ°R BAÅžARI HÄ°KAYESÄ°

Bu Ã§ocuÄŸun yaÅŸadÄ±klarÄ± ise tam da fÄ±rsatlar Ã¼lkesi Amerika'ya Ã¶zgÃ¼ bir baÅŸarÄ± hikayesi... BabasÄ±yla kavgalÄ± geÃ§en Ã§ocukluÄŸunu bir yana koyalÄ±m... Hollywood'da ÅŸÃ¶hreti bulmak iÃ§in kelimenin tam anlamÄ±yla diÅŸiyle tÄ±rnaÄŸÄ±yla uÄŸraÅŸtÄ±. YapÄ±mcÄ±lar gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ beÄŸenmeyince kendi senaryosundan Ã§ekilecek filmde bile oynamasÄ±na izin vermediler. ParasÄ±zlÄ±ktan otobÃ¼s garlarÄ±nda uyudu, kÃ¶peÄŸini satmak zorunda kaldÄ±.

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Ama sonunda inat etti ve yazdÄ±ÄŸÄ± senaryodan Ã§ekilen filmde oynadÄ±. Ve sonuÃ§! Bir anda sinema dÃ¼nyasÄ± yeni bir yÄ±ldÄ±z kazandÄ±: Sylvester Stallone.

EVLAT ACISINI BÄ°LE KALBÄ°NE GÃ–MDÃœ: BugÃ¼n artÄ±k 80 yaÅŸÄ±na merdiven dayayan Stallone, arada bir de evlat acÄ±sÄ± yaÅŸadÄ±. Ama bu bile onu yÄ±kmadÄ±. Åžu anda Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ karÄ±sÄ± Jennifer Flavin ve ondan dÃ¼nyaya gelen kÄ±zlarÄ±yla birlikte mutlu ve geÃ§miÅŸini Ã§oktan unutturan varlÄ±klÄ± bir hayat sÃ¼rÃ¼yor.





YILLAR GEÃ‡Ä°YOR AMA O DEÄžÄ°ÅžMÄ°YORÂ

Bu bebeÄŸe gelirsek... YÄ±llar geÃ§iyor o hiÃ§ deÄŸiÅŸmiyor. YÄ±llara meydan okuyor kelimenin tam anlamÄ±yla... 60 yaÅŸÄ±nÄ± geÃ§ti ama formuyla yarÄ± yaÅŸÄ±ndaki genÃ§leri bile kÄ±skandÄ±rÄ±yor. Ãœstelik rol aldÄ±ÄŸÄ± aksiyon filmlerinin tehlikeli sahnelerinde dublÃ¶r bile kullanmÄ±yor.

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Kendi helikoterini kendisi kullanÄ±yor, hareket halindeki trenlerin Ã¼zerinde koÅŸturuyor. Hatta bu yÄ±l Olimpiyat aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda kelimenin tam anlamÄ±yla gÃ¶kten bile indi.

BÄ°R DE KIZINI TERK ETMESEYDÄ°... Tabii ki anladÄ±nÄ±z Tom Cruise'dan sÃ¶z ettiÄŸimizi... ÃœnlÃ¼ olmasÄ±na Ã¼nlÃ¼, zengin ve nÃ¼fuzlu olmasÄ±na tam da Ã¶yle. Ama onun bilinen bir baÅŸka ve olumsuz Ã¶zelliÄŸi de eski eÅŸi Katie Holmes'tan dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ± Suri ile hiÃ§ ilgilenmemesi. BoÅŸandÄ±ktan sonra onu hayatÄ±ndan tamamen Ã§Ä±kardÄ± Cruise.





KIZIYLA BÄ°R BAÅžINAÂ

Bu kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z da Tom Cruise ile baÄŸlantÄ±lÄ± biri. Yani onun geÃ§miÅŸine ait biri... Gencecik yaÅŸÄ±nda rol aldÄ±ÄŸÄ± diziyle ÅŸÃ¶net oldu. Sonra da duvarÄ±na posterlerini astÄ±ÄŸÄ± Ã¼nlÃ¼ oyuncuyla evlendi. Ondan bir kÄ±z Ã§ocuk annesi oldu.

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Ama boÅŸandÄ± ve ondan sonra da kendine baÅŸka bir hayat kurdu. Eski kocasÄ±nÄ±n sadece maddi destekte bulunduÄŸu kÄ±zÄ±nÄ± kendi baÅŸÄ±na bÃ¼yÃ¼ttÃ¼. Hala da onun en yakÄ±n desteÄŸi ve dostu.

HAYATININ MERKEZÄ°NDE KIZI VAR: O kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z Tom Cruise'un eski karÄ±sÄ± Katie Holmesâ€¦ ArtÄ±k 40'li yaÅŸlarÄ±nda olan Holmes, Cruise ile boÅŸandÄ±ktan sonra bir daha evlenmedi. Hem kariyerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor hem de kÄ±zÄ± Suri'yi bÃ¼yÃ¼tÃ¼yor.





GÃœLÃœÅžÃœ AYNI KALDI

Bu kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±n gÃ¼lÃ¼ÅŸÃ¼ ise aradan geÃ§en yÄ±llar iÃ§inde hiÃ§ deÄŸiÅŸmedi. Ã‡ok genÃ§ yaÅŸta oyunculuÄŸa gÃ¶nÃ¼l verdi... Sonra gÃ¼nÃ¼n birinde bir tek filmle bir gecede yÄ±ldÄ±z oldu. Uzun bacaklarÄ±, gÃ¼zel gÃ¼lÃ¼ÅŸÃ¼ ve bakÄ±mlÄ± saÃ§larÄ± kariyerinde epey yol aÃ§Ä±cÄ± oldu.

Sonradan sadece gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle deÄŸil rol yeteneÄŸiyle de kendini kanÄ±tladÄ±. Hatta Oscar Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ bile kucakladÄ±. Åžimdilerde kocasÄ± ve Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸuyla mutlu bir hayat sÃ¼rdÃ¼ren 60 yaÅŸÄ±na merdiven dayamÄ±ÅŸ bir Ã¼nlÃ¼.

KOCASI VE ÃœÃ‡ Ã‡OCUÄžUYLA Ã‡OK MUTLU: O kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z Julia Roberts'Ä±n ta kendisi... ArtÄ±k Hollywood'un emektarlarÄ±ndan biri olan Roberts, 57 yaÅŸÄ±na gelmesine raÄŸmen hala koruduÄŸu fiziksel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle dikkat Ã§ekiyor. KocasÄ± Danny Moder ve Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸuyla mutlu ve fazla gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde olmayan bir hayat yaÅŸÄ±yor Roberts.





ÅžÄ°MDÄ° BEMBEYAZ OLAN SAÃ‡LARI Ã‡OCUKKEN SARIYMIÅž

Bu Ã§ocuÄŸu ise bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla tanÄ±mamak mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Ã–yle ki bakÄ±ÅŸÄ± bile Ã§ocukluÄŸundan bu yana hiÃ§ deÄŸiÅŸmemiÅŸ.

O ilerleyen yaÅŸÄ±na raÄŸmen hala dÃ¼nyanÄ±n en yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± erkeklerinden biri olarak biliniyor. BaÅŸarÄ±lÄ± oyunculuÄŸu bir yana yÄ±llar boyu herkes onu mÃ¼zmin bekar olarak tanÄ±dÄ±. Ã‡ok genÃ§ yaÅŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± bir evliliÄŸin ardÄ±ndan 50'li yaÅŸlarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±na kadar evlenmedi.

Tam herkes bu konuda ondan umudu kesmiÅŸken bir anda hayatÄ±nÄ±n kadÄ±nÄ± karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ± ve onunla hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. Ä°leri yaÅŸÄ±nda bir de baba oldu.

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Ã–RNEK BÄ°R AÄ°LE BABASI: Tabii ki George Clooney'den sÃ¶z ettiÄŸimizi hemen anladÄ±nÄ±z... Amal Clooney ile 53 yaÅŸÄ±nda evlenen Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z 60 yaÅŸÄ±na yaklaÅŸÄ±rken de biri kÄ±z diÄŸeri erkek ikiz babasÄ± oldu. Åžimdi hayran olduÄŸu karÄ±sÄ±yla mutlu bir hayatÄ± var.





George Clooney'in geÃ§miÅŸten gelen bu aile pozuna baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda da onun kime benzediÄŸini gÃ¶rmek mÃ¼mkÃ¼n. Åžu anda babasÄ± Nick'in genÃ§lik yÄ±llarÄ±na ikizi kadar benziyor Clooney. Tabii yeri gelmiÅŸken iri gÃ¶zlerini annesinden aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da not dÃ¼ÅŸelim.Â





Bu arada ilk evliliÄŸini bitirdikten sonra yÄ±llar yÄ±lÄ± evliliÄŸe yanaÅŸmayan George Clooney, gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re sonunda babasÄ±nÄ± Ã¶rnek aldÄ±. 2014'te evlendiÄŸi Amal Clooney ile gayet uyumlu bir beraberliÄŸi var. Bu arada Ã¼nlÃ¼ oyuncunun babasÄ± Nick ile annesi Nine Bruce Warren'Ä±n da 1959 yÄ±lÄ±ndan bu yana evli olduÄŸunu hatÄ±rlatalÄ±m.





HEM FÄ°LMLERÄ° HEM GÃœZELLÄ°ÄžÄ° KONUÅžULDU

Bu kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± saÃ§ renginden tanÄ±mak olasÄ±... Kariyerinin ilk yÄ±llarÄ±nda kÄ±vÄ±rcÄ±k kÄ±zÄ±l saÃ§larÄ± ve uzun boyuyla dikkat Ã§ekti. Zaten bu Ã¶zellikleri sayesinde de kÄ±sa sÃ¼rede kariyer basamaklarÄ±nÄ± koÅŸarak Ã§Ä±ktÄ±.

Sonradan filmleri kadar yaptÄ±ÄŸÄ± evliliklerle de Ã§ok konuÅŸuldu. Ä°lk evliliÄŸinde iki kez dÃ¼ÅŸÃ¼k yaptÄ±ÄŸÄ± iÃ§in biyolojik olarak bebek sahibi olamadÄ±. Eski kocasÄ±yla iki Ã§ocuk evlat edindiler. Ama evlilik bitince Ã§ocuklarÄ±yla da arasÄ±na buz daÄŸlarÄ± girdi.

Åžimdi ikinci evliliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor... Ä°lkini kendisi, ikincisini de taÅŸÄ±yÄ±cÄ± annenin dÃ¼nyaya getirdiÄŸi iki kÄ±zÄ±yla ve mÃ¼zisyen kocasÄ±yla mutlu bir hayat sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

ARADIÄžI MUTLULUÄžU BULDU: O kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z Nicole Kidman'Ä±n ta kendisi... GÃ¼zel oyuncu ikinci kocasÄ± Keith Urban ve iki kÄ±zÄ±yla birlikte mutlu bir hayat sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.





DOÄžDUÄžU GÃœNDEN BERÄ° YAKIÅžIKLI

Bu bebek sanki gerÃ§ekten de doÄŸduÄŸu gÃ¼nden beri yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±... Ã‡ocukluÄŸu, genÃ§liÄŸi hatta orta yaÅŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda bile gÃ¶z alÄ±cÄ± bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼me sahip.

AslÄ±nda gazeteci olmaya heves ederken bir anda karar deÄŸiÅŸtirip Hollywood'a yÃ¶neldi. Ã–nceleri kÃ¼Ã§Ã¼k iÅŸlerde Ã§alÄ±ÅŸtÄ± ama kÃ¼Ã§Ã¼k bir rol Ã¼stlendiÄŸi bir film sayesinde yÄ±ldÄ±zÄ± parladÄ±. Sonra gerisi de geldi zaten.

YÄ±llar iÃ§inde kariyerinin yanÄ± sÄ±ra Ã¶zel hayatÄ±yla da hep gÃ¼ndemde kaldÄ±. Ä°lk evliliÄŸini rol arkadaÅŸÄ± uÄŸruna yÄ±ktÄ±. Ama ikinci evliliÄŸinde de aradÄ±ÄŸÄ± huzuru bulamadÄ±. AltÄ± Ã§ocuÄŸunun annesi olan ikinci eski eÅŸiyle kavgasÄ± bitmek bilmedi. Åžimdi teselliyi, yarÄ± yaÅŸÄ±ndaki sevgilisinde buluyor.

SON YILLARDA Ã–ZEL HAYATIYLA GÃœNDEMDE: AnlattÄ±klarÄ±mÄ±zdan bu Ã¼nlÃ¼nÃ¼n Brad Pitt olduÄŸunu anladÄ±nÄ±z bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla. Angelina Jolie ile olaylÄ± boÅŸamasÄ± bir yana Ã§ocuklarÄ±nÄ±n bile tavÄ±r almasÄ±yla konuÅŸuluyor son dÃ¶nemde. Bir de tabii sevgilisi Ines de Ramon ile geleceÄŸi parlak gÃ¶rÃ¼nen iliÅŸkisiyle.