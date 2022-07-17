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Araç bir anda alev aldı! Hande Ataizi, oğlu ve sevgilisi ölümden döndü...

#Hande Ataizi#Dinç Aydoğdu#Bodrum
Araç bir anda alev aldı Hande Ataizi, oğlu ve sevgilisi ölümden döndü...
İsmail BAYRAK

Oyuncu Hande Ataizi geçtiğimiz akşam oğlu ve sevgilisi Dinç Aydoğdu ile komşusunun aracıyla eve dönerken büyük bir kaza atlattı.

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Bodrum Gündoğan yolunda aracın aniden alev almasını diğer araçların kornalarıyla uyarması sonucu anlayan ve son anda araçtan inen Ataizi, sevgilisi, oğlu ve komşusu canlarını zor kurtardılar.

Araçtan uzaklaşınca aracın patlayarak alev almasıyla şok olan ve bir süre kendine gelemeyen Hande Ataizi, “Büyük bir kaza atlattık. Çevredeki insanların kornaları, ‘araba yanıyor hemen inin’ bağrışları bizi kurtardı. İnanamıyorum, hâlâ şoktayım. Eğer bir dakika daha geç fark etsek araç kapılarını kilitlermiş ve çıkma ihtimalimiz yokmuş. Son anda uzaklaşarak kurtulduk” dedi. 

Araç bir anda alev aldı Hande Ataizi, oğlu ve sevgilisi ölümden döndü...

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#Hande Ataizi#Dinç Aydoğdu#Bodrum

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