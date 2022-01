Fırıncının okula gitmeyi sevmeyen oğluydu, dünya onun yeteneğine şapka çıkardı

Haberin Devamı

YAŞI 84'E GELDİ AMA RUHU GENÇ

Kelimenin tam anlamıyla bütün hayatını sahneye ve sinemaya adayan Anthony Hopkins, 31 Aralık'ta 83 yaşını bitirdi ve 84 yaşına adım attı. 1960'lardan bu yana canlandırdığı karakterlerle seyircinin hafızasına kazınan Hopkins, pek çok yaşıtından farklı olarak emekliliğini alıp köşesine çekilmek yerine kariyerini sürdürüyor. Üstelik sosyal medyada da gençlerle yarışacak durumda. Sık sık şarkı söylerken ya da dans ederken çekilen videolarını paylaşıyor Hopkins.

'BABA' FİLMİYLE YÜREKLERE DOKUNDU

Kuzuların Sessizliği, Günden Kalanlar, Kızıl Ejder gibi yapımların yanı sıra son olarak Baba (The Father) ile hafızalara kazınan Hopkins, 2021de GQ dergisi tarafından da "Yılın Erkeği" seçilmişti. Oscar ödüllü Hopkins, son dönemde başka bir nedenle de sık sık gündeme geliyor. Usta oyuncu, 70'li yaşlarındayken otizmin bir türü olarak nitelendirilen Asperger Sendromu, teşhisi aldı. Fakat kendi söylediğine göre doktorların bu konudaki sözlerini yani hastalığını da yok saydı.

70 YAŞINDAN SONRA ASPERGER SENDROMU TEŞHİSİ ALDI

Bu inkarını "Belki de cahillik" diyerek nitelendiren Anthony Hopkins, bir röportajında bu konuda şunları söyledi. "Bilmiyorum... Gerçekten bilmiyorum. Buna inanmıyorum. Bir farklılık hissetmiyorum. Buna nöroçeşitlilik diyorlar, bu çok süslü bir etiket. Bazen bir şeye çok odaklanıyorum. Restoranlarda olduğumda böyle olduğunu fark ettim. Ama bu benim karakterim." Hopkins bu konuda "her şeyi böyle çizelgelere dökerek insanın sistemini de mahvettik" diyerek konu hakkındaki görüşlerini özetledi.

İsmini 1944 yılında hastalığı ilk kez tanımlayan Dr. Hans Asperger’den alan Asperger Sendromu, temel olarak insanlarla iletişim kurmada güçlük oluşturmasıyla karakterize. Bununla birlikte takıntılı davranış ve düşünceler de söz konusu. Güçlü entelektüel yetenekleri ve sözlü dil becerilerinin daha iyi olması ile diğer otizm spektrum bozukluklarından ayrılan Asperger sendromunda bireyler genellikle normal veya üstün zekalıdır. Önceleri tek başına bir sendrom olarak tanımlanan Asperger Sendromu, sonradan otizm bozuklukları arasında sayılmaya başladı. Diğer otizm spektrum bozukluğu türlerinden en önemli farkı ise Asperger’de entelektüel veya dil becerilerine ilişkin bir bozukluğun bulunmaması.

AYNI DALDA İKİNCİ OSCAR'INI ALDI

Anthony Hopkins, bu yıl nisan ayında gerçekleşen 93'üncü Akademi Ödülleri'nde (Oscar) en çekişmeli dallardan biri olan en iki erkek oyuncu dalında heykelciği kucakladı. Olivia Colman ile birlikte kamera karşısına geçtiği The Father (Baba) adlı film ona kariyerinin ikinci Oscar heykelciğini getirdi. İlkini çok kısa bir süre perdede göründüğü Kuzuların Sessizliği (Silence of the Lambs) adlı filmdeki performansıyla kazanmıştı Hopkins. Bu şekilde de en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazanan en yaşlı oyuncu olarak tarihe geçti. Ondan önce bu unvar 82 yaşında Oscar kazanan Christopher Plummer'a aitti.

TÖRENE GİTMEDİ, BABASININ MEZARINI ZİYARET ETTİ

Anthony Hopkins, ödülü almak için Los Angeles ya da dünyanın önemli noktalarında hazırlanan hiçbir stüdyoya gitmedi. Galler'de bulunan Hopkins, törene online olarak bağlanmak istediyse de bu, ödül komitesi tarafından reddedildi. Yılın Grammy, Altın Küre gibi ödülleri online olarak düzenlense de Oscar komitesi, olabildiğince fiziksel katılım yapılmasını istemişti. Los Angeles'ın yanı sıra Paris ve Londra'da da stüdyolar kuruldu. Fakat Hopkins, yaşını gerekçe göstererek bunlardan hiçbirine gitmedi. Bunun yerine ödülü kazandığı gecenin ertesi günü bir video çekti ve sosyal medya sayfasından paylaştı. Orada bir teşekkür konuşması yaptı ve 44 yaşında hayata veda eden ve en iyi erkek oyuncu dalında da adaylar arasında bulunan Boseman'ı da andı.

BABASININ MEZARI BAŞINDA DYLAN THOMAS'IN ŞİİRİNİ OKUDU

Hopkins aynı gün sosyal medya sayfasında bir başka video daha paylaştı Bu kez usta oyuncu babası Robert Hopkins'in mezarı başındaydı. "Richard Hopkins, benim sevgili babam sonsuz bir huzur içinde uyuyor" mesajını yazdığı paylaşımında bir de Galli şair Dylan Thomas'ı Do Not Go Gentle Into That Good Night” (Gitme O Güzel Geceye Usulca) adlı şiirini okudu.

"Gitme o güzel geceye usulca

İhtiyarlık yanmalı ve saçmalamalı gün kapandığında;

Öfkelen, öfkelen ışığın ölümünün karşısında.

Akıllı adamlar, bilmelerine rağmen karanlığa gömüleceklerini sonlarında,

Sözleri şimşek çaktırmamış olduğu içindir ki onlar

Gitmezler o güzel geceye usulca.

İyi insanlar, son defa ellerini sallarlar, öylesine ateşli bağırarak.

Faydasız işleri, yeşil bir koyda dans ediyor olabilir ama onlar da,

Öfkelenirler, öfkelenirler ışığın ölümünün karşısında.

Güneşi uçarken yakalamış olan vahşi insanlar,

Ve öğrenen, çok geç, yas tuttuklarını onun yolunda,

Gitmezler o güzel geceye usulca.

Kör gözlerin göktaşı gibi alevlenip ve şenlenmesini

Kör eden bir görme gücüyle gören ağır hasta adamlar da

Öfkelenirler, öfkelenirler ışığın ölümünün karşısında.

Ve sen, benim babam, hüzünlü tepede, orada

Yalvarırım, lanetle ve kutsa beni şimdi acımasız gözyaşlarınla.

Ama gitme o güzel geceye usulca.

YILIN SON GÜNÜ DÜNYAYA GELDİ

Tam adı Philip Anthony Hopkins olan usta oyunvu 31 Aralık 1937'de Galler'de dünyaya geldi. Babası fırıncı annesi ise ev kadınıydı. Hopkins'in öğrencilik dönemi hem kendisi hem de annesi için çok zorlu geçti. Dersleri kötüydü, bu yüzden okul yerine sanata eğilmesi gerektiğini düşündü. Piyano çalar ya da resim yaparsa daha başarılı olacağına inanıyordu. 1949 yılına gelindiğinde ailesi onu disipline etmek için başka bir okula gönderdi. Fakat orada da beş dönem kaldıktan sonra yine okul değiştirdi.

RICHARD BURTON'IN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Anthony Hopkins, 15 yaşına geldiğinde onun yeteneğini o dönemin ünlü oyuncularından Richard Burton keşfetti. Genç Anthony'yi Galler Kraliyet Müzik ve Tiyatro Okulu'a yönlendirdi. Hopkins 1957 yılında bu okuldan kezun oldu. İki yıl askerlik hizmeti yaptıktan sonra Londra'da Kraliyet Dramatik Sanatlar Akademisi'ne girdi.

SONRA LAURANCE OLIVIER'NİN YEDEK OYUNCUSU OLDU

Profesyonel olarak ilk oyunculuk deneyimini 1960 yılında Swansea Little Theatre'ın sahneye koyduğu Have A Cigarette ile yaptı. Beş yıl sahne tozu yuttuktan sonra bu kez Laurance Olivier'nin dikkatini çekti. Onun önerisiyle Kraliyet Ulusal Tiyatrosu'na davet edildi. Olivier'nin yardımcı oyuncusu oldu. Ve bir gün Olivier apandisit yüzünden sahneye çıkamadığında onun yerine The Dance of Death adlı oyunda rol aldı. Bir ay bu rol için sahneye çıktı.

HER GECE AYNI ROLÜ OYNAMAKTAN SIKILDI

Tiyatro sahnesinde başarı kazanan Hopkins, yine de kendini tam olarak tatmin olmuş hissetmiyordu. Her gece aynı rolleri tekrarlamaktan sıkılmıştı. Bu yüzden de TV ve sinemaya yöneldi. BBC yapımı A Flea in Her Ear ile ilk kamera karşısı deneyimini yaşadı. Sonra da sahne ile sinema ve TV'yi birlikte yürüttü. Sonra da kariyerini bugünlere kadar getirdi usta oyuncu. İki Oscar'ın yanı sıra birçok başka ödülü de koleksiyonuna kattı.

AYNI ZAMANDA BİR RESSAM VE BESTECİ

Anthony Hopkins, ünlü ve deneyimli bir oyuncu olarak bilinse de sanatın başka alanlarında da yetenekli. Hem iyi bir ressam hem de besteci. Hopkins, 1986'da Distant Star adlı bir albüm yayınladı. 2007 yılında müzisyen ve besteci olarak dünya turnesine çıkacağı için oyunculuğa kısa bir süre ara verdi.

YÖNETMENLİK DE YAPTI

Hopkins 1990 yılında Galler'in çıkardığI en ünlü şair olan Dylan Thomas hakkında, Dylan Thomas: Return Journey başlıklı bir film yönetti, bu onun ekrandaki ilk yönetmenliğiydi. 1996 yılında ise Çehov'un Vanya Dayı oyununun Galler'deki bir uyarlaması olan August filmini yönetti.

ÇEKİM TARİHLERİ ÇAKIŞINCA...

Hopkins BBC'nin durum komedi dizisi Only Fools and Horses'ın bir hayranıdır ve bir keresinde bir mülakatta dizide nasıl görünmek istediğini söyledi. Senarist John Sullivan bu mülakatı gördü ve Hopkins'le birlikte yerel bir kötü adam olan Dany Driscoll karakteri yarattı. Ancak yeni dizinin çekimleri The Silence of the Lambs'in çekimleriyle çakıştı ve Hopkins projeden çekildi. Bunun üzerine rol Hopkins'in yerine Roy Marsden'e gitmiştir.

MÜZİK ALANINDA DA İDDİALI

André Rieu, 31 Ocak 2011'de Hopkins'in bir valsinden oluşan And the Waltz Goes On adlı bir albüm yayınladı. Albüm şarkıyla aynı ismi aldı. Ocak 2012'de, Hopkins'in "Composer" adlı bir klasik müzik albümü Birmingham Şehir Senfoni Orkestrası tarafından sergilendi ve Decca tarafında yayınlandı.

KARANTİNADA PİYANO ÇALDI, RESİM YAPTI

Anthony Hopkins, aynı zamanda bir ressam. Covid 19 kapanmaları sırasında evinden aylarca çıkmadığı dönemde, tuvalinin karşısında çok vakit geçirdiğini de sosyal medya paylaşımlarıyla duyurdu.

ÜÇ EVLİLİK YAPTI, BİR KIZI VAR

Hopkins bugüne kadar üç kez evlendi. İlk evliliğini 1966 ile 1972 arasında Petronella Barker ile yaptı. Daha sonra 1973 ile 2002 arasında Jennifer Lynton ile evli kaldı. Son eşi Stella Arroyave ile 2003 yılında evlendi. Hopkins'in ilk evliliğinden Abigail adında bir kızı bulunuyor.