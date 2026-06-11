ÃœnlÃ¼ karakter oyuncusunun sÄ±r gibi son vedasÄ±: Huzur iÃ§inde Ã¶lsÃ¼n diye hastaneden Ã§Ä±kardÄ±lar: Son nefesini kendi yataÄŸÄ±nda verdi

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Ã‡aÄŸÄ±mÄ±za gÃ¶re Ã§ok da yaÅŸlÄ± sayÄ±lmayacak bir dÃ¶nemde, 65 yaÅŸÄ±nda son nefesini veren Guidera'nÄ±n Ã¶lÃ¼me uzanan hikayesi ise son derece dokunaklÄ±...

ÃœnlÃ¼ karakter oyuncusu Anthony Guidera'nÄ±n karÄ±sÄ± Valarie, ailece yaÅŸadÄ±klarÄ± kabus gibi sÃ¼reci TMZ adlÄ± internet sitesine anlattÄ±.

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Guidera, 11 MayÄ±s'ta evinin oturma odasÄ±nda yere yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±. Kalbi duran oyuncu hastaneye kaldÄ±rÄ±lÄ±p yoÄŸun bakÄ±ma yatÄ±rÄ±ldÄ±. Doktorlar bu olup bitenin nedenini de Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nÃ¼ de bulamayÄ±nca sevdikleriyle birlikte son nefesini vermesi iÃ§in evine gitmesine izin verildi.

Onun sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re her ÅŸey Guidera'nÄ±n 11 MayÄ±s gÃ¼nÃ¼, California'daki evlerinin oturma odasÄ±nda aniden yere yÄ±ÄŸÄ±lmasÄ±yla baÅŸladÄ±.

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O sÄ±rada Ã¼nlÃ¼ oyuncunun kalbi durdu. Hemen saÄŸlÄ±k ekipleri Ã§aÄŸrÄ±ldÄ± ve gerekli mÃ¼dahaleler yapÄ±ldÄ±. Oyuncu, sonra da yakÄ±nlardaki bir hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

ÃœÃ‡ HAFTA YOÄžUN BAKIMDA KALDI

Orada yoÄŸun bakÄ±ma alÄ±ndÄ± ve yaÅŸam destek Ã¼nitesine baÄŸlandÄ±. Anthony Guidera o ÅŸekilde yoÄŸun bakÄ±mda Ã¼Ã§ hafta tedavi gÃ¶rdÃ¼.

Doktorlar durumunu stabil hale getirdi. Ancak iÃ§inde bulunduÄŸu saÄŸlÄ±k sorununun nedenini ve Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nÃ¼ bulamadÄ±. KarÄ±sÄ± Valarie'nin sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re oyuncunun kalbinin durmasÄ±na neyin neden olduÄŸu bir tÃ¼rlÃ¼ tespit edilemedi.

YoÄŸun bakÄ±mda geÃ§irdiÄŸi Ã¼Ã§ haftanÄ±n sonunda ise zor karar geldi...





HUZUR Ä°Ã‡Ä°NDE Ã–LMESÄ° Ä°Ã‡Ä°N EVÄ°NE GÃ–NDERÄ°LDÄ°: Anthony Guidera iÃ§in artÄ±k yapÄ±lacak bir ÅŸey yoktu. Vasiyeti Ã¼zerine yaÅŸam destek Ã¼nitesinden Ã§ekildi ve huzur iÃ§inde son nefesini vermesi iÃ§in evine gÃ¶nderildi. Guidera, hayatÄ±nÄ±n son gÃ¼nlerini bilinci kapalÄ± bir halde evinde geÃ§irdi. YanÄ±nda da ailesi ve sevdikleri vardÄ±. Sonunda da geÃ§tiÄŸimiz cumartesi gÃ¼nÃ¼ hayata veda etti oyuncu.

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KISACIK BÄ°R ROLLE YAPIMCILARIN DÄ°KKATÄ°NÄ° Ã‡EKTÄ°

Guidera, 1990 yÄ±lÄ±nda Francis Ford Coppola'nÄ±n Baba 3 filminde kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi rolÃ¼yle dikkat Ã§ekti. AslÄ±nda filmdeki rolÃ¼ fazla uzun ve etkin deÄŸildi. Ama Bu onun Hollywood yapÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±n dikkatini Ã§ekmesini saÄŸladÄ±.

1995 yÄ±lÄ±nda Species adlÄ± bilim kurguda rol aldÄ±. 1990 ile 005 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Undercover Heat, The Rock, The Postman, Armageddon, The Annihilation of Fish gibi yapÄ±mlar iÃ§in de kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti Guidera. ER, Sahil GÃ¼venlik gibi Ã¼nlÃ¼ dizilerde de konuk oyuncu olarak yer aldÄ±.

Son olarak 2005 tarihli L.A Dicks'te rol almÄ±ÅŸtÄ± Anthony Guidera.





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ÃœnlÃ¼ karakter oyuncusu Anthony Guidera ve karÄ±sÄ± Valarie'nin Nick adÄ±nda bir oÄŸlu bulunuyor.

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