Antalya’ya geliyorlar

Kariyerlerini “Lock, Stock and Two Smoking Barrels” ve “Snatch” filmleriyle birlikte başlatan aktör Jason Statham ile yönetmen Guy Ritchie, casus gerilim filmi “Five Eyes”ta bir kez daha bir araya geliyor. Filmin en büyük sürprizi, Türkiye’de çekilecek olması. Çekimler için Antalya Expo fuar alanında büyük bir platform kuruldu. Filme özel tasarlanan otobüslerle ocak ayı sonunda Türkiye’ye gelmeyi planlayan ekip, ayrıca Köprülü Kanyon, Kemer ve tarihi Kaleiçi’nde de çekim yapacak.



Aubrey Plaza’nın da rol alacağı “Five Eyes”ın hikayesine gelince... Bir MI6 ajanı (Jason Statham), yeni geliştirilen ölümcül bir silah teknolojisinin satışını izlemek ve durdurmak için küresel istihbarat ittifakı Five Eyes tarafından işe alınır. Ajan, milyarder silah tüccarının izini sürmek ve ona sızmak için tüm ustalığını kullanmak zorunda kalacaktır.



Jason Statham - Guy Ritchie



Aubrey Plaza

Kız arkadaşıyla birlikte annesine modellik yaptı

Son günlerin gözde markalarından Inlakesh, farkını ortaya koymaya devam ediyor. “Gücünün farkında” sloganıyla sunulan yeni koleksiyonu tasarımcı Ayşegül Sevinç’in şarkıcı oğlu Baran Bayraktar ve kız arkadaşı oyuncu Eylül Su Sapan tanıttı. Annesi için modellik yapan Baran Bayraktar, “İnanç gücün en iyi silahıdır” temasını fotoğraflara yansıtabilmek için Aborjinlerin hayatını okuduklarını belirtti.



Markanın yaratıcısı Ayşegül Sevinç ise “Kendine güvenen, inanan, sıra dışı, güçlü kadın ve erkek savaşçılara tarzlarını tamamlayabilecekleri ürünler sunmaya çalışıyoruz” dedi.



Eylül Su Sapan

Göcek’te huzur buluyorlar

Çağla Bostancı, kızı Lal ile birlikte yine soluğu Göcek’te aldı! Covid tedbirleri nedeniyle aylar önce İstanbul’dan Göcek’e giden cemiyetin ünlü ismi, uzun süre ailesiyle birlikte teknede kalmıştı. Denizde huzur bulduğunu söyleyen Bostancı, okullarda yüz yüze yapılacak sınavların iptal edilmesiyle 15 yaşındaki kızını da alıp yeniden Göcek’e inmiş. Bir süre burada tatil yapacak olan anne-kız, İstanbul’a dönmek için acele etmiyor.



Lal Bostancı - Çağla Bostancı

Yeni yaşını ailesiyle kutladı

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Serap Sarı, yeni yaşını üç çocuğu ve eşiyle birlikte evinde kutladı. Evini çiçek bahçesine çeviren sevdiklerine sosyal medya üzerinden teşekkür eden Sarı, “Pandeminin belki de bize kazandırdığı en önemli şey ‘birlik ve beraberliği’ hatırlatması. Mesajlarıyla, telefonlarıyla, hikayeleriyle, çiçekleriyle günüme renk katan, kendini benim yanımda hissettiren güzel dostlarım, arkadaşlarım iyi ki varsınız” dedi.



Serap Sarı - Volkan Sarı