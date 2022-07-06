Annesinin ve babasının fotoğrafını paylaştı, yakışıklılığının sırrı çözüldü!

Türkiye'de olduğu kadar dünya çapında dageniş bir hayran kitlesi edinen Mehmet Günsür anne ve babasının fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.
Günsür, siyah beyaz fotoğrafa " Anne ve baba... 1964" notunu düştü. Takipçileri Mehmet Günsür'ün paylaşımına "yakışıklılığınız annenizden" yorumunu yaptı.
BENİM ANNEM, GÜZEL ANNEM!
Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaşımından sonra ünlü yakışıklıların anneleri merak konusu oldu. İŞte ekranın, sahnenin 'yakışıklıları' ve onların hayatlarındaki en özel kadınlar!
SONUÇ BU!
Uraz Kaygılaroğlu anne ve babasının nişan günü çekilen fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Kaygılaroğlu, fotoğrafın altına "Büyüten anacığım,yapımda emeği geçen babacığım...Sonuç" notunu düştü.
ANNESİ EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ
Güliz İncekara, Arka Sokaklar'ın sevilen ismi Boğaç Aksoy'un annesi... İkili anne oğuldan ziyada abla kardeş gibi! İncekara, yüzhatlarını, gözlerini olduğu gibi oğluna vermiş...
"Canım annem her anımda yanımdaydı benim en güçlü diğer yarım..Tedavinin bitişini kahvelerimizle kutluyoruz..Allah tedavisi devam eden tüm hastaların yardımcısı olsun..Dualarım sizlerle."
"ANA YURDUM EKSPRES"
Konser maratonuna ara veren ünlü şarkıcı soluğu memleketinde aldı.
ASKER UĞURLAMASINDA GÖRÜNTÜLENDİ
İnci Hanım, bir dönem müzik dünyasında fırtınalar estiren Burak Kut'un annesi.
AYNI KLİPTE BULUŞTULAR
Müziği kadar sinema filmleri ile de adından söz ettiren Mahsun Kırmızıgül'ün şöhreti annesine olan sevgisinin önüne geçemedi.
HER KONSERDE EN ÖNDE
Neşe Tevetoğlu bütün dünyanın tanıdığı Megastar Tarkan'ın annesi
OĞLUNU HİÇ BIRAKMADI
Ayten İpek'in oğlu küçük yaşlardan beri sanat camiasının içinde.
ANNESİNİN KOPYASI
Öyle Bir Geçer Zaman Ki ile yıldızı parlayan oyuncu Aras Bulut İynemli, annesi Sevtap İynemli'nin doğum gününü sosyal medya paylaşımı ile kutladı.