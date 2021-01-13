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Haber Giriş: 13.01.2021 - 07:12 | Son Güncelleme:

Annesinin gözünden! Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı büyüdü...

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Annesinin gözünden! Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı büyüdü...
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Nilüfer’in İngiltere’de eğitim alan kızı Ayşe Nazlı yılbaşı gecesini annesiyle İstanbul’da kutladı. O gece annesinin çektiği bir kareyi Instagram’ına yükleyen genç kız, büyük beğeni topladı.

Tatil için döndü

Türk pop müziğinin ünlü ismi Nilüfer yeni yıla kızı Ayşe Nazlı ile İstanbul’daki evlerinde girdi. İngiltere’de eğitim alan kızıyla hasret gideren ünlü şarkıcı, yılbaşı gecesi bol bol onun fotoğrafını da çekti.

Annesinin gözünden Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı büyüdü...

O GECEDEN GÜZEL BİR ANI

Ayşe Nazlı, annesinin çektiği karelerden birini Instagram’ına yükledi. O fotoğraf için Nilüfer, “Kendimizi iyi hissetmek için yılbaşına özen göstererek girdik. Ayşe Nazlı beni, ben onu çektim. O fotoğraf da o geceden güzel bir anı” dedi.

Annesinin gözünden Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı büyüdü...

Tatil için İstanbul’da olan Ayşe Nazlı bu ayın sonunda okulu için İngiltere’ye dönecek.

 

 

 

 

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