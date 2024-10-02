Annesinin elbisesine ortak Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±... Sonra da mesleÄŸine el attÄ±

Haberin DevamÄ±

Elbette modellik ya da oyunculuk Ã¶yle anneden ya da babadan Ã§ocuklara geÃ§en bir Ã¶zellik deÄŸil. Ama yine de bu tÃ¼r ailelerde dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§an Ã§ocuklar da ister istemez ana- baba mesleÄŸine ilgi duyuyor.

Bir dÃ¶neme damgasÄ±nÄ± vuran bir modelin kÄ±zÄ±nÄ±n da gÃ¼n gelip podyumda kariyer yapmasÄ± ya da kamera karÅŸÄ±sÄ±nda harikalar yaratan bir oyuncunun Ã§ocuÄŸunun da onunla aynÄ± mesleÄŸi seÃ§mesi Ã¶yle alÄ±ÅŸÄ±lmadÄ±k bir durum deÄŸil.

Tabii bu Ã§ocuklarÄ±n yetiÅŸtiÄŸi ailede bir deÄŸil birkaÃ§ tane aynÄ± mesleÄŸi yapan insan olmasÄ±, onlarÄ±n gelecekle ilgili kararlarÄ±nÄ± Ã§ok daha fazla etkiliyor.

ÃœNLÃœ Ã‡Ä°FTÄ°N KIZI Ä°LK OYUNCULUK DENEYÄ°MÄ°NÄ° GERÃ‡EKLEÅžTÄ°RDÄ°

TÄ±pkÄ± Michael Douglas ile Catherine Zeta Jones'un kÄ±zÄ± Carys gibi!

Haberin DevamÄ±

Hollywood'un en Ã¼nlÃ¼ ve nÃ¼fuzlu ailelerinden gelen 21 yaÅŸÄ±ndaki Cary, annesi, babasÄ± hatta sinema efsanesi olan dedesi Kirk Douglas gibi kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti sonunda.

24 yaÅŸÄ±ndaki aÄŸabeyi Dylan'Ä±n aksine kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±kmayÄ± ve spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±nda olmayÄ± seven Carys, ilk oyunculuk deneyimini gerÃ§ekleÅŸtirdi.

AttÄ±ÄŸÄ± bu yeni adÄ±m nedeniyle Ã§ok heyecanlÄ± olan Carys Douglas, rol aldÄ±ÄŸÄ± filmin kamera arkasÄ±ndan bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼yÃ¼ de sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

YÄ±llarÄ±nÄ± sinemaya veren babasÄ± Michael Douglas ve annesi Catherine Zeta Jones'un ayak izlerini takip eden Carys'in ilk oyunculuk deneyimini bir kÄ±sa filmde gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini de hatÄ±rlatalÄ±m.

AynÄ± kÄ±sa filmdeki rol arkadaÅŸÄ± da yabancÄ± bir aileden gelmiyor. Onun da soyadÄ±nÄ± duyduÄŸunuzda kim olduÄŸunu anlayacaksÄ±nÄ±z zaten.

SÃ¶z konusu kÄ±sa filmde Carys Douglas'Ä±n rol arkadaÅŸlarÄ±ndan biri Michael Neeson.Â Â O da deneyimliÂ oyuncu Liam Neeson'Ä±n erken yitirdiÄŸi karÄ±sÄ± Natasha Richardson ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen oÄŸlu. O da tÄ±pkÄ± Carys gibi baÅŸka bir sinema efsanesinin torunu. Michael'Ä±n babaannesi de Vanessa Redgrave.Â

Haberin DevamÄ±

21 yaÅŸÄ±ndaki Carys, bir kÄ±sa filmde ilk oyunculuk deneyimini gerÃ§ekleÅŸtirdi.

O filmdeki rol arkadaÅŸlarÄ±ndan biri Liam Neeson ile genÃ§ yaÅŸta kaybettiÄŸi oyuncu eÅŸi Natacha Richardson'Ä±n oÄŸlu Michael.Â





ANNESÄ° DESTEKLÄ°YOR

Carysin annesi Catherine Zeta Jones, bunan bir sÃ¼re Ã¶nce verdiÄŸi bir rÃ¶portajda kendisine "Ã§ocuklarÄ±nÄ±z da bir gÃ¼n oyuncu olmak isterse ne yaparsÄ±nÄ±z" diye soruldu.

ÃœnlÃ¼ oyuncu bu soruya "Benim bir oyuncu olarak yaÅŸadÄ±klarÄ±m, deneyimim sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ±ydÄ±. O yÃ¼zden ben de Ã§ocuklarÄ±mÄ± sevebilecekleri bir iÅŸi yapma konusunda ancak destekleyebilirim" diye yanÄ±t verdi.

Haberin DevamÄ±

AslÄ±nda o dÃ¶nemde Zeta Jones'un sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re iki Ã§ocuÄŸu Dylan ve Cary, tarih ve politika okuyordu. Ancak aÄŸabeyi Dylan olmasa da belli ki Carys, anne ve baba mesleÄŸine bÃ¼yÃ¼k ilgi duydu.

Bu arada belirtmeden geÃ§meyelim. Carys aslÄ±nda ilk oyunculuk deneyimini gerÃ§ekleÅŸtirmeden Ã¶nce Ã¶nce de bazÄ± kÄ±sa filmlerde kamera arkasÄ±nda gÃ¶rev almÄ±ÅŸtÄ±.

Carys'in anne ve babasÄ± Catherine Zeta Jones ile Michael Douglas bir sÃ¼re Ã¶nce Ã§ocuklarÄ±nÄ±n artÄ±k kendi hayatlarÄ±nÄ± kuracaÄŸÄ±nÄ± belirterek New York Westchester County'deki evlerini 12 milyon dolara satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±.

Ã‡OCUKLARI BÃœYÃœDÃœÄžÃœ Ä°Ã‡Ä°N GENÄ°Åž EVÄ° SATIÅžA Ã‡IKARDILAR

54 yaÅŸÄ±ndaki Zeta Jones ile 79 yaÅŸÄ±ndaki Douglas bu evi bundan beÅŸ yÄ±l Ã¶nce satÄ±n almÄ±ÅŸtÄ±. 23 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸullarÄ± Dylan ve 21 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zlarÄ± Carys ile birlikte sÃ¶ylediklerine gÃ¶re burada gerÃ§ekten de gÃ¼zel anÄ±lar biriktirdiler.

Haberin DevamÄ±

Ama Zeta Jones'un The Wall Street Journal'e anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re artÄ±k Ã§ocuklar kendi hayatlarÄ±nÄ± kurmak ve Ã¶ÄŸrenimlerini sÃ¼rdÃ¼rmek Ã¼zere yani "Yuvadan uÃ§maya" hazÄ±rlanÄ±yorlar. Bu yÃ¼zden de mÃ¼lklerinden biri olan bu saray yavrusunu satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kardÄ± Ã¼nlÃ¼ Ã§ift.

LÃœKS OLANAKLARIYLA GÃ–Z KAMAÅžTIRIYORÂ

ÃœnlÃ¼ Ã§iftin dÃ¶rt katlÄ± bu mÃ¼lk, tam 11 bin metrekarelik bir arazide yer alÄ±yor. SunduÄŸu olanaklar ise dudak uÃ§uklatacak tÃ¼rden. Sekiz tane yatak odasÄ± ve 12 tane de banyosu bulunuyor.

MÃ¼lkÃ¼n en Ã§ok dikkat Ã§eken yanlarÄ±ndan biri de kapalÄ± yÃ¼zme havuzu. Bu havuzda yÃ¼zerken bir yandan da bahÃ§enin yemyeÅŸil manzarasÄ±nÄ± seyretmek mÃ¼mkÃ¼n.

Haberin DevamÄ±

MÃ¼lkÃ¼n ilk katÄ±nda bu kapalÄ± yÃ¼zme havuzunun yanÄ± sÄ±ra bir spor salonu da bulunuyor. GeniÅŸ bir oturma odasÄ±, her tÃ¼r olanakla donanmÄ±ÅŸ bir mutfak ve bir Ã§alÄ±ÅŸma odasÄ± da Ã¼nlÃ¼ Ã§iftin evinin ilk katÄ±nda yer alÄ±yor.

HER YANI Ã–ZENLE DEKORE EDÄ°LDÄ°Â

Catherine Zeta Jones ve Michael Douglas'Ä±n satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± evin iki katlÄ± bir de kÃ¼tÃ¼phanesi var. BurasÄ± da hem binlerce dolar Ã¶denerek Ã¼nlÃ¼ dekoratÃ¶rlerle yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n bir Ã¼rÃ¼nÃ¼. En Ã§ok dikkat Ã§eken ayrÄ±ntÄ± ise tavandan sallanan gÃ¶z alÄ±cÄ± kristal avize.

ÃœnlÃ¼ Ã§iftin mÃ¼lkÃ¼nÃ¼n bazÄ± bÃ¶lÃ¼mleri klasik bir tarzda dekore edilmiÅŸ. Fakat bazÄ± bÃ¶lÃ¼mleri de son derece Ã§aÄŸdaÅŸ Ã§izgiler taÅŸÄ±yor. Bu bÃ¶lÃ¼mlerde ise beyaz baÅŸta olmak Ã¼zere aÃ§Ä±k tonlar hakim.

Zeta Jones ve Douglas'Ä±n satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± evinin yemek odasÄ± ise baÅŸka bir dÃ¼nya gibi. GeniÅŸ bir ortamda Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin aynÄ± anda yemek yiyebilmesi ve vakit geÃ§irebilmesi iÃ§in olanak sunuyor.

MÃ¼lkÃ¼n Hudson nehri manzaralÄ± terasÄ± ve bahÃ§esi ise dikkat Ã§ekecek tÃ¼rden. Bu arada mÃ¼lkÃ¼n Hudson Nehri'ne bakan kendine ait bir iskelesi olduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m.

Catherine Zeta Jones ile Michael Douglas'Ä±n bu mÃ¼lkÃ¼ satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karmalarÄ±nÄ±n nedenlerinden biri de bundan bÃ¶yle vakitlerini aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak Avrupa'daki ya da Bermuda'daki mÃ¼lklerinde geÃ§irme isteÄŸi.

Zeta Jones ve Douglas, ABD'nin yanÄ± sÄ±ra dÃ¼nyanÄ±n farklÄ± coÄŸrafyalarÄ±nda da mÃ¼lklere sahip.

Â

MÃ¼lkÃ¼n alt katÄ±ndaki en Ã§ok dikkat Ã§eken ayrÄ±ntÄ±lardan biri bahÃ§e manzaralÄ± kapalÄ± yÃ¼zme havuzu.





MÃ¼lkÃ¼n bazÄ± bÃ¶lÃ¼mlerinde klasik Ã§izgiler hakim.





Ama bazÄ± bÃ¶lÃ¼mleri daha modern dekore edilmiÅŸ.





ÃœnlÃ¼ Ã§iftin satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± evin birÃ§ok bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde bahÃ§eye bakan dinlenme kÃ¶ÅŸeleri yer alÄ±yor.Â





Zeta Jones ve Douglas'Ä±n satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± evinde 8 tane yatak odasÄ± bulunuyor. BunlarÄ±n hepsinin kendine ait banyolarÄ± bulunuyor.Â





ÃœnlÃ¼ Ã§iftin biri 23, diÄŸeri 21 yaÅŸÄ±ndaki iki Ã§ocuÄŸu da artÄ±k kendi hayatlarÄ±nÄ± kurmak Ã¼zere.Â





24 yÄ±ldÄ±r evli olan Catherine Zeta Jones ve Michael Douglas hakkÄ±nda zaman zaman ayrÄ±lÄ±k sÃ¶ylentileri Ã§Ä±kÄ±yor. Ama onlar kimi zaman sorunlarla karÅŸÄ±laÅŸsa da evliliklerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.