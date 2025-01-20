Annesinin doÄŸurmadÄ±ÄŸÄ± kÄ±zÄ± en bÃ¼yÃ¼k mirasa konmuÅŸtu... Ne skandallar yarattÄ±, yine de baÄŸÄ±rlarÄ±na bastÄ±lar...Â  Ä°yi ki doÄŸdun, iyi ki bize gelin oldun

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Ama bir kiÅŸi vardÄ± ki o ne kraliyet ailesinin kurallarÄ±nÄ± dinledi ne de bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n ona odaklanmasÄ±nÄ± umursadÄ±. Kalbindeki bÃ¼yÃ¼k acÄ± yÃ¼zÃ¼ne kazÄ±nmÄ±ÅŸtÄ± sanki, aÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± da kimseden saklamadÄ±.

Aileyi yakÄ±ndan bilenler ya da kiÅŸisel olarak tanÄ±yanlar iÃ§in de Ã§ok normaldi bu durum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã¼zerine yÃ¶nelmiÅŸ meraklÄ± bakÄ±ÅŸlara hiÃ§ aldÄ±rmayan o kadÄ±nÄ±n gÃ¶zyaÅŸlarÄ± boÅŸuna deÄŸildi. Kendi Ã¶z annesini yÄ±llar Ã¶nce kaybetmiÅŸ, yarattÄ±ÄŸÄ± skandallara raÄŸmen kendisini baÄŸrÄ±na basan KraliÃ§e Elizabeth'i onun yerine koyup ona "anne" bile demiÅŸti. Sevgisi de karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z deÄŸildi.

AÄ°LENÄ°N EN SEVÄ°LEN GELÄ°NÄ°... TABÄ°Ä° KÄ° KATE Ä°LE BÄ°RLÄ°KTE

O cenaze tÃ¶reninde bÃ¼tÃ¼n dikkatleri Ã¼zerine Ã§eken bu kiÅŸi KraliÃ§e'nin en kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Prens Edward'Ä±n karÄ±sÄ± Sophie Rhys Jones idi... Ya da o dÃ¶nemdeki unvanÄ±yla Wessex Kontesi Sophieâ€¦

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AslÄ±nda aileye katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ilk dÃ¶nemde bÃ¼yÃ¼k bir skandalÄ±n da baÅŸrolÃ¼nde olan Sophie, zaman iÃ§inde kurallara Ã¶ylesine bÃ¼yÃ¼k bir uyum saÄŸlamÄ±ÅŸ ve kendisini Ã¶yle bir affettirmiÅŸti ki tahta geÃ§en Kral Charles da en sorunsuz kardeÅŸini ve karÄ±sÄ±nÄ± Ã§ok Ã¶zel bir ÅŸekilde Ã¶dÃ¼llendirdi.

KraliÃ§e 2. Elizabeth'in taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± unvanlardan biri ve hatta "kraliÃ§e"den sonra en deÄŸerlisi olan Edinburgh DÃ¼kÃ¼ ve Edinburgh DÃ¼ÅŸesi unvanÄ±nÄ± onlara verdi.

KÃ¼Ã§Ã¼k bir parantez aÃ§alÄ±m.. KraliÃ§e Elizabeth'in kocasÄ± Philip, Edinburgh DÃ¼kÃ¼ unvanÄ±nÄ± taÅŸÄ±yordu. DolayÄ±sÄ±yla Edinburgh DÃ¼ÅŸesi unvanÄ± da Ã¶lÃ¼nceye kadar KraliÃ§e'nindi.

Onun Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra bu Ã¶nemli unvan, kendisi dÃ¼nyaya getirmese de gerÃ§ek bir anne kÄ±z gibi yakÄ±nlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± en kÃ¼Ã§Ã¼k gelini Sophie'ye kaldÄ±.

Bir baÅŸka deyiÅŸle ailenin en Ã¶nemli miraslarÄ±ndan biri halktan bir aileden gelen Sophie'nin oldu...

BUGÃœN 60 YAÅžINA GÄ°RÄ°YOR

Ã–zellikle son yÄ±llarda halktan gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ilgi giderek artan Sophie, bugÃ¼n yani 20 Ocak'ta 60 yaÅŸÄ±na giriyor... Bunun ÅŸerefine de Buckingham SarayÄ± tarafÄ±ndan Edinburgh DÃ¼ÅŸesi Sophie'nin bir fotoÄŸrafÄ± yayÄ±nlandÄ±.

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Bagshot Park'taki aile konutunda Ã§ekilen o pozda Sophie bir pencerenin kenarÄ±nda oturmuÅŸ neÅŸeyle gÃ¼lerken gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Ãœzerinde beyaz bir etek ve siyah bir kazak bulunan bu pozu Ã§eken kiÅŸi ise fotoÄŸrafÃ§Ä± Christina Ebenezer.

Sophie'nin o pozu sosyal medyada da gÃ¼ndem oldu. BirÃ§ok kullanÄ±cÄ±, artÄ±k 50'li yaÅŸlarÄ±nÄ± kapatÄ±p hayatÄ±nda yeni bir sayfa aÃ§an Sophie'nin ne kadar genÃ§ gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.

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AÄ°LEYE RAHAT BÄ°R NEFES ALDIRDI

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Ã¶zellikle Prens Harry ile Meghan Markle'Ä±n gÃ¶revlerini bÄ±rakÄ±p ABD'ye taÅŸÄ±nmasÄ±ndan sonra yaptÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klamalar, Charles ve Kate'in hastalÄ±ÄŸÄ± derken zor gÃ¼nler geÃ§iren Ä°ngiliz kraliyet ailesine rahat bir nefes aldÄ±ran kiÅŸi oldu Sophieâ€¦

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KocasÄ± Prens Edward ile birlikte hiÃ§ sorun Ã§Ä±karmadan gÃ¶revlerini yerine getiren, eskisinden daha fazla Ã¶n plana Ã§Ä±kan Sophie, popÃ¼laritesini de artÄ±rdÄ±.

Son dÃ¶nemde "ailenin gizli silahÄ±" olarak nitelendirilen Sophie'nin ÅŸu anda aile iÃ§indeki konumu ve akrabalarÄ±yla iliÅŸkileri de gayet iyi. Prens William ve Ã¶zellikle karÄ±sÄ± Galler Prensesi Kate Middleton ile arasÄ±nÄ± iyi tutmasÄ± hatta onunla bir kÄ±z kardeÅŸ gibi geÃ§inmesi de Sophie'nin puanÄ±nÄ± yÃ¼kselten unsurlardan biri.

BugÃ¼n durum bÃ¶yle ama onun da bu noktaya gelmesi Ã¶yle kolay olmadÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bir dÃ¶nem Sophie de kraliyet ailesinin baÅŸÄ±nÄ± epey aÄŸrÄ±ttÄ±. Ama sonradan toparlandÄ± ve tam da beklendiÄŸi gibi bir geline dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.

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Gözden KaçmasÄ±n Eski elbiselerle geziyor ama okulda bile özel temizlikçisi var Haberi görüntüle

EVLÄ°LÄ°K YOLUYLA AÄ°LEYE GÄ°REN Ä°LK ORTA SINIF KÃ–KENLÄ° GELÄ°N

Sophie'nin neden bu kadar ilgi Ã§ektiÄŸine gelirsek...

Sophie Rhys Jones sÄ±radan bir ailenin kÄ±zÄ±. Yani evlenmeden Ã¶nce herhangi bir soyluluk unvanÄ± taÅŸÄ±mÄ±yordu. ArtÄ±k Kate Middleton, Meghan Markle gibi isimler sayesinde Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± olmayan bir hale gelse de Ä°ngiliz kraliyet ailesinin ilk "halktan" gelinlerinden biri.

Aileye katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ilk dÃ¶nemlerde KraliÃ§e'nin baÅŸÄ±nÄ± aÄŸrÄ±tan bir skandalÄ±n kahramanÄ± olsa da Sophie sonradan KraliÃ§e'nin en sevdiÄŸi ve iyi geÃ§indiÄŸi gelinine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.

1965 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya gelen Sophie Rhyse Jones, Ä°ngiliz kraliyet ailesine evlilik yoluyla giren ilk orta sÄ±nÄ±f Ã¼yesi.

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1999 yÄ±lÄ±nda Prens Edward ile evlenen Sophie, bundan sonra Wessex Kontesi unvanÄ±nÄ± aldÄ±. Sophie Rhyse Jones'un annesi bir sekreterdi, babasÄ± da bir lastik ÅŸirketinde yÃ¶netici olarak Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu.

KraliÃ§e'nin gÃ¶zde gelini, 1987 yÄ±lÄ±nda mÃ¼stakbel kocasÄ± Edward ile tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda bir radyoda Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu. Daha sonra bir Halkla Ä°liÅŸkiler FirmasÄ± kurdu ve Ã§ocuk kitaplarÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±m iÅŸlerini Ã¼stlendi.

Sophie, 1999'da Prens Edward ile evlendiÄŸinde kÄ±sa saÃ§larÄ± nedeniyle o sÄ±ralar Ã¶lÃ¼mÃ¼ daha Ã§ok yeni olan Prenses Diana'ya benzetildi.





Sophie, Ä°ngiliz kraliyet ailesinin o dÃ¶nemde sayÄ±larÄ± daha da az olan orta sÄ±nÄ±f kÃ¶kenli ilk gelinlerinden biri.





BU AÄ°LE SKANDALSIZ OLUR MU HÄ°Ã‡!

Her ne kadar son dÃ¶nemlerde KraliÃ§e'nin en gÃ¼vendiÄŸi ve en iyi anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± gelini olarak bilinse de Sophie de aileye girdikten kÄ±sa bir sÃ¼re sonra bÃ¼yÃ¼k bir skandalÄ±n kahramanÄ± oldu.

2001 yÄ±lÄ±nda o dÃ¶nem sansasyonel haberlerle bilinen ve sonra bir skandalÄ±n ardÄ±ndan kapanan News of the World gazetesi muhabirinin "oyununa geldi". Sophie o sÄ±rada halkla iliÅŸkiler sektÃ¶rÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yordu.

Arap ÅŸeyhi kÄ±lÄ±ÄŸÄ±na giren muhabir, Sophie ile sohbetinin ses kaydÄ±nÄ± daha sonra yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ±nda da yer yerinden oynadÄ±. Sophie o sohbette, Ã¼lkenin Ã¶nde gelenleri hakkÄ±nda aÄŸza alÄ±nmayacak sÃ¶zler sarf etti. Bu sÄ±rada yanÄ±nda iÅŸ ortaÄŸÄ± Murray Harkin de vardÄ±. SkandalÄ±n bÃ¼yÃ¼mesine Harkin'in de "katkÄ±sÄ±" oldu.

ÖYLE KELÄ°MELER KULLANDI KÄ°: Ä°ngiliz kraliyet ailesinin gelini Sophie o sohbette dönemin baÅŸbakanÄ± Tony Blair hakkÄ±nda "cahil" ifadesini kullandÄ±. Sophie'nin skandal yaratan sohbetinde Charles ile iki oÄŸlu William ve Harry'nin de adÄ± geçti. Sophie o sohbette Charles ile Camilla hakkÄ±nda "Ä°ngiltere'nin popülaritesi en düÅŸük çifti" ifadesini kullandÄ±. HalkÄ±n Camilla'yÄ± kraliçe olarak görmek istemediÄŸini de belirtti. Gazete muhabirinin tuzaÄŸÄ±na iyice düÅŸen Sophie o sohbette William ve Harry için "garip ve salak" Prens Andrew ve Sarah Ferguson'Ä±n kÄ±zlarÄ± Beatrice ile Eugenie hakkÄ±nda da "ömür boyu problem olacaklar" diye konuÅŸtu.





NE YAPTI NE ETTÄ° KRALÄ°Ã‡E'NÄ°N KALBÄ°NÄ° KAZANDI

Fakat geÃ§en zaman iÃ§inde Sophie ne yaptÄ± ne etti KraliÃ§e'nin gÃ¼venini kazanmayÄ± baÅŸardÄ±. AslÄ±nda aileye katÄ±ldÄ±ktan sonra kraliyet gÃ¶revleriyle ilgili olarak da bazÄ± zorluklar yaÅŸadÄ±; uyum saÄŸlamakta gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekti.

Fakat bu konuda bizzat KraliÃ§e tarafÄ±ndan yardÄ±m eli uzandÄ±. Sophie ile KraliÃ§e giderek yakÄ±nlaÅŸtÄ± ve kÃ¼Ã§Ã¼k gelini 2. Elizabeth'in yakÄ±n dostu haline geldi.

KIZI GÄ°DEREK DAHA POPÃœLER HALE GELÄ°YOR

Sophie, Prens Edward ile evliliÄŸinden iki Ã§ocuk sahibi oldu. 21 yaÅŸÄ±ndaki Lady Louise Windsor ve 17 yaÅŸÄ±ndaki James...

Louise son dÃ¶nemde aile Ã¼yeleri arasÄ±nda giderek Ã¶ne Ã§Ä±kan bir isim. YaÅŸÄ± bÃ¼yÃ¼yÃ¼p daha fazla etkinliÄŸe katÄ±ldÄ±kÃ§a onun popÃ¼laritesi de arttÄ±. Halk arasÄ±ndaki adÄ± ise Ä°ngiliz gÃ¼lÃ¼...

KardeÅŸi James ise babasÄ±nÄ±n Edinburgh DÃ¼kÃ¼ olmasÄ±ndan sonra onun eski unvanÄ± olan Wessex Kontu olarak anÄ±lmaya baÅŸladÄ±.

Sophie, kaybettiÄŸi annesinin yerine koyduÄŸu ve "anne" diye hitap ettiÄŸi KraliÃ§e'nin cenaze tÃ¶reninde acÄ±dan yÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle hafÄ±zalara kazÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.