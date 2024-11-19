Annesini hamileyken başka bir aşk için terk etmişti… ‘Ben iyi baba olmadım’ diyen ünlü yıldız oğluyla pozlarını paylaştı

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"BEN İYİ BİR BABA OLAMADIM" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde bir ebeveyn olarak çok hata yaptığını itiraf etmesiyle gündeme gelen yıldız isim 17 yaşındaki oğlu Jack’i New York'taki Madison Square Garden'da oynanan New York Knicks - Brooklyn Nets NBA maçına götürdü.

Baba oğlu maçta bol bol fotoğraf çekti, Tom Brady ilk göz ağrısı oğlu Jack’le çektiği selfie’yi üç kırmızı kalp emojisiyle birlikte paylaşıp fotoğrafın altına “Dünyanın en şanslı babası” notunu düştü.

Emekli futbol yıldızının ilk çocuğu Jack, Brady’nin ünlü oyuncu Bridget Moynahan’la ilişkisinden doğdu.

Tom Brady bir süredir bir ebeveny olarak kendini başarısız hissettiğini itiraf ettiği açıklamalarıyla gündemdeydi... Ünlü yıldız en büyük oğlu Jack'i maça götürdü

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İLK GÖZ AĞRISININ ANNESİNİ HAMİLEYKEN TERK ETMİŞTİ

Bir dönem gösteri dünyasının en beğenilen çiftlerinden olan Tom Brady ve Bridget Moynahan 2006’da ayrıldı. Ancak bu ayrılığın ardından yaşananlar yıllarca unutulmadı…

17 yaşındaki oğlu Jack'le selfie de paylaşan Tom Brady fotoğrafa "Dünyanın en şanslı babası" yazdı

Brady o günlerde gönlünü bir başka ünlü güzele, Breazilyalı süper model Gisele Bündchen’e kaptırmıştı.

Tom Brady ve Bridget Moynahan ayrıldıklarında Moynahan iki aylık hamileydi... Ancak bu durum Brady'nin Gisele Bündchen'e gitmesine engel olamadı

Bündchen’e duyduğu aşkla hiç düşünmeden Bridget Moynahan’ı terk eden Tom Brady, kısa süre sonra ünlü oyuncunun hamile olduğunu öğrendi. Ancak buna rağmen ona geri dönmeyi bir an bile aklından geçirmeden Bridget Moynahan’dan ayrılan Tom Brady hemen Gisele Bündchen’in kollarına koştu.

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KARNINDA BEBEĞİYLE BİR BAŞINA KALMIŞTI

Bu yeni başlayan aşk bir anda gelen haberle başlar başlamaz sarsılacaktı. Ayrılığın ardından iki ay geçmişti ki Bridget Moynahan’ın 4 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

Yani aslında Bridget Moynahan Tom Brady çifti ayrıldığında ünlü aktris 2 aylık hamileydi. Bu haber Tom Brady’yi kararından vazgeçirmedi. Ünlü futbolcu Gisele Bündchen’le aşk yaşamaya devam etti. Bridget Moynahan ise hem başka bir kadın için terk edildi hem de karnındaki bebeği babasız büyütmek zorunda kaldı.

Tom Brady ve Gisele Bündchen'in evliliği için hep "hamile bir kadının gözyaşları üzerine kurulmuş bu yuva yıkılır" denmişti...

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Ünlü aktris yıllar sonra bu zorlu süreçte yaşadıklarını dile dökmeyi başardı. Hatta yazdığı bir kitapta başından geçenleri de anlattı. “Bebeğimi kendi başıma büyütmek zorunda kaldığım için kendimi çok kötü, kaybolmuş hissettim” demişti ünlü aktris yaşadıklarını anlatırken.

Ünlü yıldızın ilk oğlu Jack, Gisele Bündchen'den doğan iki çocuğuyla birlikte büyüdü

Tom Brady ve Gisele Bündchen ise bu durumu çok çabuk geride bırakıp 2009’da evlenip kendi yuvalarını kurdular. Çiftin bu evlilikten doğan oğulları Benjamin 14, kızları Vivian ise artık 11 yaşında.

"YUVA YIKANIN YUVASI OLMAZ" SÖZÜNÜ YILLARCA DUYDULAR

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Çiftin 2 yıl önce biten evliliği için yıllarca “yıkılan bir yuva üstüne yuva kurulmaz. Yuva yıkanın yuvası olmaz” sözleri hep söylendi.

Tom Brady ve Bridget Moynahan yıllar içinde kırgınlıkları bir kenara bırakıp oğlulları Jack için sık sık bir araya geldiler

Brady kısa süre önce New York'ta düzenlenen bir panelde ebeveynlik hakkında konuşmuş ve “Ebeveyn olmak muhtemelen hepimizin sahip olduğu en zor iş ve çok hata yaptık ve ben de bir ebeveyn olarak çok hata yaptım” diyerek kendi babalığı hakkında samimi bir itirafta bulunmuştu.

"BENİM OĞLUM OLMAK BERBAT OLMALI"

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Ünlü yıldız çocukları, özellikle de büyük oğlu Jack için “Tom Brady'nin oğlu olmak pek çok açıdan “berbat” olmalı” dedi. Ancak “Onları desteklemek için orada olacağım ... ve yol boyunca onlarla birlikte öğreneceğim” diye ekleyerek artık hayattaki önceliğinin çocukları olacağının altını çizmişti.

Gisele Bündchen'in erkek arkadaşı Joaquim Valente'yle ilişkisinin Tom Brady'yle evliliği bitmeden başladığına dair söylentiler bitmek bilmedi... Tıpkı bir zamanlar tom Brady'nin oğlunun annesi Bridget Moynahan hamileyken Gisele Bündchen'in kollarına koşması gibi...

Yıldız sporcunun çocuk yetiştirme konusundaki yorumları, 44 yaşındaki eski karısı Gisele Bündchen'in erkek arkadaşı Joaquim Valente ile ilk çocuğunu beklediğinin ortaya çıkmasının ardından geldi.

Gisele Bündchen'in erkek arkadaşı Joaquim Valente'den hamile kalması TomBrady'yi şaşkına çevirdi

ESKİ KARISI GENÇ SEVGİLİSİNDEN HAMİLE...

Brady’nin yakınları “Tom, Gisele ve Joaquim arasında ciddi bir ilişki olduğunu biliyordu ama birlikte bir çocuk sahibi olacaklarını hiç düşünmemişti” diyerek onun aldığı bu haberle hayatının en büyük şoklarından birini yaşadığını ve epeyce “yıkılmış” hissettiğini söyledi.