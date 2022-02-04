Annesini anlatıyor diye görmezden geldi: BAFTA adayları açıklandı, tartışma başladı

ADAY OLMAYAN FİLM, TARTIŞMALARIN ODAĞINDA
Ödül için mücadele edenler bir yana yılın iddialı yapımlarından biri olmasına rağmen hiçbir dalda aday olamayan bir film ise tartışmaların odağına oturdu. Daha çekimleri aşamasında gündemden düşmeyen, gösterime girdiğinde bekleneni veremese de yine de ilgi çeken Spencer adlı film beklentiyi boşa çıkardı ve hiçbir dalda BAFTA adayı olamadı.
STEWART'IN HAYRANLARI TEPKİ GÖSTERDİ
Bugüne kadar çektiği Jackie, Ema, Neruda gibi filmlerle tanınan Pablo Larraín'in imzasını taşıyan Spencer da yine ünlü bir kişiliğin, Prenses Diana'nın hayatının belli bir bölümünü beyazperdeye taşıyor. Kristen Stewart'ın Prenses Diana'yı canlandırdığı Spencer, çekimleri aşamasında başlayan onca iddiasına rağmen tek bir dalda bile BAFTA ödülüne aday gösterilmedi. Bu durum özellikle de Kristen Stewart'ın hayranlarının tepkisini çekti.
Stewart hayranları, BAFTA'nın başında Prens William'ın olması nedeniyle filmin görmezden gelindiğini ileri sürdü. Sosyal medyayı mesaj bombardımanına tutan kullanıcılar "William'ın yöneticisi olduğu bir kurumun Spencer filmini görmezden gelmesinin şüpheli ama yine de sürpriz olmadığını" savundu.
'BUNU SEVMELERİNİN BİR YOLU YOK'
Bu konuda Twitter paylaşımı yapan bir kullanıcı "Daha önce de söylemiştim. Eğer BAFTA; The Crown ve Emma Corrin'i sevmediyse, Kristen Stewart'ı Diana olarak sevmesinin hiçbir yolu yok" diye yazdı.
'KRISTEN'İN LİSTEDE OLMAMASI İLGİNÇ GÖRÜNÜYOR'
Bir başka kullanıcı "Prens William'ın BAFTA Başkanı olması neden listede Spencer filminin ve Kristen Stewart'ın olmadığını da açıklıyor" mesajını paylaştı. Bir başkası da bu konudaki görüşünü şöyle ifade etti: " BAFTA'nın The Crown'ı TV ödüllerinde dikkate alması ama Spencer'ı küçümseyip yok sayması bana ilginç görünüyor."
'MONARŞI İÇİN İYİ BİR İZLENİM DEĞİL'
Bir başka sosyal medya kullanıcısı, BAFTA başkanının William olduğu düşünüldüğünde Spencer'ın böylesine görmezden gelinmesinin monarşi için iyi bir izlenim yaratmadığını savundu. Aynı kişi "Kristen Stewart, William'ın annesi Diana'yı oynayarak ödül kazansaydı tuhaf olurdu" diye devam etti.
BAFTA Ödülleri'ni kazananlar 13 Mart'ta Londra'da düzenlenecek bir törenle açıklanacak. Törenin sunuculuğunu Rebel Wilson üstleniyor.
BAFTA Ödülleri'ni kazananlar 13 Mart'ta Londra'da düzenlenecek bir törenle açıklanacak. Törenin sunuculuğunu Rebel Wilson üstleniyor.TÖRENİ REBEL WILSON SUNACAK
Gelelim bu yıl 75'inci kez verilecek olan BAFTA adaylarına:
EN İYİ FİLM
Belfast
Don’t Look Up
Dune
Licorice Pizza
The Power of the Dog
EN İYİ İNGİLİZ FİLMİ
After Love
Ali & Ava
Belfast
Boiling Point
Cyrano
Everybody’s Talking About Jamie
House of Gucci
Last Night in Soho
No Time To Die
Passing
EN İYİ YÖNETMEN
After Love – Aleem Khan
Drive My Car – Ryûsuke Hamaguchi
Happening – Audrey Diwan
Licorice Pizza – Paul Thomas Anderson
The Power of the Dog – Jane Campion
Titane – Julia Ducournau
YABANCI DİLDEKİ EN İYİ FİLM
Drive My Car – Ryûsuke Hamaguchi, Teruhisa Yamamoto
The Hand of God – Paolo Sorrentino, Lorenzo Mieli
Parallel Mothers – Pedro Almodóvar, Agustín Almodóvar
Petite Maman – Céline Sciamma, Bénédicte Couvreur
The Worst Person in the World – Joachim Trier, Thomas Robsahm
EN İYİ ORİJİNAL SENARYO
Being The Ricardos - Aaron Sorkin
Belfast - Kenneth Branagh
Don’t Look Up - Adam McKay
King Richard - Zach Baylin
Licorice Pizza - Paul Thomas Anderson
EN İYİ UYARLAMA SENARYO
CODA - Sian Heder
Drive My Car - Ryusuke Hamaguchi
Dune - Dennis Villeneuve
The Lost Daughter - Magie Gyllenhaal
The Power of the Dog - Jane Campion
EN İYİ KADIN OYUNCU
Lady Gaga – House of Gucci
Alana Haim – Licorice Pizza
Emilia Jones – Coda
Renate Reinsve – The Worst Person in the World
Joanna Scanlan – After Love
Tessa Thompson – Passing
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Adeel Akhtar – Ali & Ava
Mahershala Ali – Swan Song
Benedict Cumberbatch – The Power of the Dog
Leonardo DiCaprio – Don’t Look Up
Stephen Graham – Boiling Point
Will Smith – King Richard
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Caitríona Balfe – Belfast
Jessie Buckley – The Lost Daughter
Ariana Debose – West Side Story
Ann Dowd – Mass
Aunjanue Ellis – King Richard
Ruth Negga – Passing
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Mike Faist – West Side Story
Ciarán Hinds – Belfast
Troy Kotsur – Coda
Woody Norman – C’mon C’mon
Jesse Plemons – The Power of the Dog
Kodi Smit-McPhee – The Power of the Dog
EN İYİ BELGESEL
Becoming Cousteau – Liz Garbus, Dan Cogan
Cow – Andrea Arnold, Kat Mansoor
Flee – Jonas Poher Rasmussen. Monica Hellström
The Rescue – Elizabeth Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin, John Battsek, P. J. Van Sandwijk
Summer of Soul (or, When the Revolution Could Not Be Televised) – Ahmir “Questlove” Thompson, David Dinerstein, Robert Fyvolent, Joseph Pate
EN İYİ ANİMASYON FİLM
Encanto – Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino, Clarke Spencer
Flee – Jonas Poher Rasmussen. Monica Hellström
Luca – Enrico Casarosa, Andrea Warren
The Mitchells Vs the Machines – Mike Rianda, Phil Lord, Christopher Miller
EN İYİ MÜZİK
Being the Ricardos – Daniel Pemberton
Don’t Look Up – Nicholas Britell
Dune – Hans Zimmer
The French Dispatch – Alexandre Desplat
The Power of the Dog – Jonny Greenwood
EN İYİ CAST
Boiling Point – Carolyn Mcleod
Dune – Francine Maisler
The Hand of God – Massimo Appolloni, Annamaria Sambucco
King Richard – Rich Delia, Avy Kaufman
West Side Story – Cindy Tolan
EN İYİ SİNEMATOGRAFİ
Dune – Greig Fraser
Nightmare Alley – Dan Laustsen
No Time to Die – Linus Sandgren
The Power of the Dog – Ari Wegner
The Tragedy of Macbeth – Bruno Delbonnel
EN İYİ KURGU
Belfast – Úna Ní Dhonghaíle
Dune – Joe Walker
Licorice Pizza – Andy Jurgensen
No Time to Die – Tom Cross, Elliot Graham
Summer of Soul (or, When the Revolution Could Not Be Televised) – Joshua L. Pearson
EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI
Cyrano – Sarah Greenwood, Katie Spencer
Dune – Patrice Vermette, Zsuzsanna Sipos
The French Dispatch – Adam Stockhausen, Rena Deangelo
Nightmare Alley – Tamara Deverell, Shane Vieau
West Side Story – Adam Stockhausen, Rena Deangelo
EN İYİ KOSTÜM
Cruella – Jenny Beavan
Cyrano – Massimo Cantini Parrini
Dune – Robert Morgan, Jacqueline West
The French Dispatch – Milena Canonero
Nightmare Alley – Luis Sequeira
EN İYİ SAÇ&MAKYAJ
Cruella – Nadia Stacey, Naomi Donne
Cyrano – Alessandro Bertolazzi, Siân Miller
Dune – Love Larson, Donald Mowat
The Eyes of Tammy Faye – Linda Dowds, Stephanie Ingram, Justin Raleigh
House of Gucci – Frederic Aspiras, Jane Carboni, Giuliano Mariana, Sarah Nicole Tanno
EN İYİ SES
Dune – Mac Ruth, Mark Mangini, Doug Hemphill, Theo Green, Ron Bartlett
Last Night in Soho – Colin Nicolson, Julian Slater, Tim Cavagin, Dan Morgan
No Time to Die – James Harrison, Simon Hayes, Paul Massey, Oliver Tarney, Mark Taylor
A Quiet Place Part II – Erik Aadahl, Michael Barosky, Brandon Proctor, Ethan Van Der Ryn
West Side Story – Brian Chumney, Tod Maitland, Andy Nelson, Gary Rydstrom
EN İYİ GÖRSEL EFEKT
Dune – Brian Connor, Paul Lambert, Tristan Myles, Gerd Nefzer
Free Guy – Swen Gillberg, Brian Grill, Nikos Kalaitzidis, Daniel Sudick
Ghostbusters: Afterlife – Aharon Bourland, Sheena Duggal, Pier Lefebvre, Alessandro Ongaro
The Matrix Resurrections – Tom Debenham, Hew J Evans, Dan Glass, J. D. Schwaim
No Time to Die – Mark Bokowski, Chris Corbould, Joel Green, Charlie Noble