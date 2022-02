Annesini anlatıyor diye görmezden geldi: BAFTA adayları açıklandı, tartışma başladı

Haberin Devamı

ADAY OLMAYAN FİLM, TARTIŞMALARIN ODAĞINDA

Ödül için mücadele edenler bir yana yılın iddialı yapımlarından biri olmasına rağmen hiçbir dalda aday olamayan bir film ise tartışmaların odağına oturdu. Daha çekimleri aşamasında gündemden düşmeyen, gösterime girdiğinde bekleneni veremese de yine de ilgi çeken Spencer adlı film beklentiyi boşa çıkardı ve hiçbir dalda BAFTA adayı olamadı.

STEWART'IN HAYRANLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Bugüne kadar çektiği Jackie, Ema, Neruda gibi filmlerle tanınan Pablo Larraín'in imzasını taşıyan Spencer da yine ünlü bir kişiliğin, Prenses Diana'nın hayatının belli bir bölümünü beyazperdeye taşıyor. Kristen Stewart'ın Prenses Diana'yı canlandırdığı Spencer, çekimleri aşamasında başlayan onca iddiasına rağmen tek bir dalda bile BAFTA ödülüne aday gösterilmedi. Bu durum özellikle de Kristen Stewart'ın hayranlarının tepkisini çekti.

Stewart hayranları, BAFTA'nın başında Prens William'ın olması nedeniyle filmin görmezden gelindiğini ileri sürdü. Sosyal medyayı mesaj bombardımanına tutan kullanıcılar "William'ın yöneticisi olduğu bir kurumun Spencer filmini görmezden gelmesinin şüpheli ama yine de sürpriz olmadığını" savundu.

'BUNU SEVMELERİNİN BİR YOLU YOK'

Bu konuda Twitter paylaşımı yapan bir kullanıcı "Daha önce de söylemiştim. Eğer BAFTA; The Crown ve Emma Corrin'i sevmediyse, Kristen Stewart'ı Diana olarak sevmesinin hiçbir yolu yok" diye yazdı.

'KRISTEN'İN LİSTEDE OLMAMASI İLGİNÇ GÖRÜNÜYOR'

Bir başka kullanıcı "Prens William'ın BAFTA Başkanı olması neden listede Spencer filminin ve Kristen Stewart'ın olmadığını da açıklıyor" mesajını paylaştı. Bir başkası da bu konudaki görüşünü şöyle ifade etti: " BAFTA'nın The Crown'ı TV ödüllerinde dikkate alması ama Spencer'ı küçümseyip yok sayması bana ilginç görünüyor."

'MONARŞI İÇİN İYİ BİR İZLENİM DEĞİL'

Bir başka sosyal medya kullanıcısı, BAFTA başkanının William olduğu düşünüldüğünde Spencer'ın böylesine görmezden gelinmesinin monarşi için iyi bir izlenim yaratmadığını savundu. Aynı kişi "Kristen Stewart, William'ın annesi Diana'yı oynayarak ödül kazansaydı tuhaf olurdu" diye devam etti.

BAFTA Ödülleri'ni kazananlar 13 Mart'ta Londra'da düzenlenecek bir törenle açıklanacak. Törenin sunuculuğunu Rebel Wilson üstleniyor.

Gelelim bu yıl 75'inci kez verilecek olan BAFTA adaylarına:

EN İYİ FİLM

Belfast

Don’t Look Up

Dune

Licorice Pizza

The Power of the Dog

EN İYİ İNGİLİZ FİLMİ

After Love

Ali & Ava

Belfast

Boiling Point

Cyrano

Everybody’s Talking About Jamie

House of Gucci

Last Night in Soho

No Time To Die

Passing

EN İYİ YÖNETMEN

After Love – Aleem Khan

Drive My Car – Ryûsuke Hamaguchi

Happening – Audrey Diwan

Licorice Pizza – Paul Thomas Anderson

The Power of the Dog – Jane Campion

Titane – Julia Ducournau

YABANCI DİLDEKİ EN İYİ FİLM

Drive My Car – Ryûsuke Hamaguchi, Teruhisa Yamamoto

The Hand of God – Paolo Sorrentino, Lorenzo Mieli

Parallel Mothers – Pedro Almodóvar, Agustín Almodóvar

Petite Maman – Céline Sciamma, Bénédicte Couvreur

The Worst Person in the World – Joachim Trier, Thomas Robsahm

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

Being The Ricardos - Aaron Sorkin

Belfast - Kenneth Branagh

Don’t Look Up - Adam McKay

King Richard - Zach Baylin

Licorice Pizza - Paul Thomas Anderson

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

CODA - Sian Heder

Drive My Car - Ryusuke Hamaguchi

Dune - Dennis Villeneuve

The Lost Daughter - Magie Gyllenhaal

The Power of the Dog - Jane Campion

EN İYİ KADIN OYUNCU

Lady Gaga – House of Gucci

Alana Haim – Licorice Pizza

Emilia Jones – Coda

Renate Reinsve – The Worst Person in the World

Joanna Scanlan – After Love

Tessa Thompson – Passing

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Adeel Akhtar – Ali & Ava

Mahershala Ali – Swan Song

Benedict Cumberbatch – The Power of the Dog

Leonardo DiCaprio – Don’t Look Up

Stephen Graham – Boiling Point

Will Smith – King Richard

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Caitríona Balfe – Belfast

Jessie Buckley – The Lost Daughter

Ariana Debose – West Side Story

Ann Dowd – Mass

Aunjanue Ellis – King Richard

Ruth Negga – Passing

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Mike Faist – West Side Story

Ciarán Hinds – Belfast

Troy Kotsur – Coda

Woody Norman – C’mon C’mon

Jesse Plemons – The Power of the Dog

Kodi Smit-McPhee – The Power of the Dog

EN İYİ BELGESEL

Becoming Cousteau – Liz Garbus, Dan Cogan

Cow – Andrea Arnold, Kat Mansoor

Flee – Jonas Poher Rasmussen. Monica Hellström

The Rescue – Elizabeth Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin, John Battsek, P. J. Van Sandwijk

Summer of Soul (or, When the Revolution Could Not Be Televised) – Ahmir “Questlove” Thompson, David Dinerstein, Robert Fyvolent, Joseph Pate

EN İYİ ANİMASYON FİLM

Encanto – Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino, Clarke Spencer

Flee – Jonas Poher Rasmussen. Monica Hellström

Luca – Enrico Casarosa, Andrea Warren

The Mitchells Vs the Machines – Mike Rianda, Phil Lord, Christopher Miller

EN İYİ MÜZİK

Being the Ricardos – Daniel Pemberton

Don’t Look Up – Nicholas Britell

Dune – Hans Zimmer

The French Dispatch – Alexandre Desplat

The Power of the Dog – Jonny Greenwood

EN İYİ CAST

Boiling Point – Carolyn Mcleod

Dune – Francine Maisler

The Hand of God – Massimo Appolloni, Annamaria Sambucco

King Richard – Rich Delia, Avy Kaufman

West Side Story – Cindy Tolan

EN İYİ SİNEMATOGRAFİ

Dune – Greig Fraser

Nightmare Alley – Dan Laustsen

No Time to Die – Linus Sandgren

The Power of the Dog – Ari Wegner

The Tragedy of Macbeth – Bruno Delbonnel

EN İYİ KURGU

Belfast – Úna Ní Dhonghaíle

Dune – Joe Walker

Licorice Pizza – Andy Jurgensen

No Time to Die – Tom Cross, Elliot Graham

Summer of Soul (or, When the Revolution Could Not Be Televised) – Joshua L. Pearson

EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI

Cyrano – Sarah Greenwood, Katie Spencer

Dune – Patrice Vermette, Zsuzsanna Sipos

The French Dispatch – Adam Stockhausen, Rena Deangelo

Nightmare Alley – Tamara Deverell, Shane Vieau

West Side Story – Adam Stockhausen, Rena Deangelo

EN İYİ KOSTÜM

Cruella – Jenny Beavan

Cyrano – Massimo Cantini Parrini

Dune – Robert Morgan, Jacqueline West

The French Dispatch – Milena Canonero

Nightmare Alley – Luis Sequeira

EN İYİ SAÇ&MAKYAJ

Cruella – Nadia Stacey, Naomi Donne

Cyrano – Alessandro Bertolazzi, Siân Miller

Dune – Love Larson, Donald Mowat

The Eyes of Tammy Faye – Linda Dowds, Stephanie Ingram, Justin Raleigh

House of Gucci – Frederic Aspiras, Jane Carboni, Giuliano Mariana, Sarah Nicole Tanno

EN İYİ SES

Dune – Mac Ruth, Mark Mangini, Doug Hemphill, Theo Green, Ron Bartlett

Last Night in Soho – Colin Nicolson, Julian Slater, Tim Cavagin, Dan Morgan

No Time to Die – James Harrison, Simon Hayes, Paul Massey, Oliver Tarney, Mark Taylor

A Quiet Place Part II – Erik Aadahl, Michael Barosky, Brandon Proctor, Ethan Van Der Ryn

West Side Story – Brian Chumney, Tod Maitland, Andy Nelson, Gary Rydstrom

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

Dune – Brian Connor, Paul Lambert, Tristan Myles, Gerd Nefzer

Free Guy – Swen Gillberg, Brian Grill, Nikos Kalaitzidis, Daniel Sudick

Ghostbusters: Afterlife – Aharon Bourland, Sheena Duggal, Pier Lefebvre, Alessandro Ongaro

The Matrix Resurrections – Tom Debenham, Hew J Evans, Dan Glass, J. D. Schwaim

No Time to Die – Mark Bokowski, Chris Corbould, Joel Green, Charlie Noble