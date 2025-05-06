Annesine de babasına da hiç rahat vermedi… Bir yaş daha aldı ama uslanmaya niyeti yok! Afacan prens yine iş başında…

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Zafer Günü II. Dünya Savaşı Müttefiklerinin Almanya'nın teslim olduğu 8 Mayıs 1945 tarihinin geleneksel kutlaması.

ÜLKENİN SEVİNÇ GÜNÜ KUTLANDI

Savaşta çok kayıp veren ve yoğun Alman bombardımanı yüzünden başkenti Londra’nın yıkıldığı İngiltere de bu önemli günü her yıl kraliyet ailesinin katılımıyla kutluyor.

Bu yılki Zafer Günü Prens Harry’nin kraliyet tarafından elinden alınan korumaları için açtığı davayı kaybedişinin hemen ertesine denk geldi.

Harry ABD’ye taşınmasıyla birlikte ücreti vergilerle karşılanan kraliyet korumalarının elinden alınmasına karşı dava açmış ve yıllar sonra bu davayı kaybedince güvenlik endişeleri konusunda çarpıcı açıklamalar yapmıştı.

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AİLE BİRLİK OLUP SÜRGÜN PRENS HARRY’YE MESAJ VERDİ

Harry bir daha güvenlik gerekçesiyle İngiltere’ye gelirken yanına karısı Meghan ve çocukları Archie’yle Lilibet’i alamayacağını üzüntüyle açıklamış ve ailesine de sitem dolu bir mesaj yollamıştı…

Ailenin Harry’yle bağlarını koparan üst düzey üyeleri Charles, Camilla, William ve Kate ise Zafer Günü kutlamalarında tam kadro poz vererek Harry’ye nazire yaparcasına birlik oldular ve ona adeta “Zaten gelsen de istenmiyorsun” mesajı verdiler.

DİMDİK BİR KRAL, CAMILLA VE WILLIAM’IN YAKINLIĞI…

Kanser tedavisi gören Kral Charles dik duruşuyla hem ailesinin hem de ülkenin başında hâlâ durduğunu gösterirken William ve Kraliçe Camilla’nın yakınlığı da gözlerden kaçmadı.

Saray çevrelerinden gelen söylentiye göre Charles’ın ardından tahta çıkacak olan William şimdiden üvey annesiyle birlikte Charles’ın ardından yenilenecek kraliyetin ilk adımlarını atmaya başlamış durumda.

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KATE MORLARA BÜRÜNDÜ, YİNE NEFES KESTİ

İngiliz halkının gözdesi Kate Middleton kanseri yendikten sonra kraliyet görevlerine dönüp sevenlerinin onu görmeye alıştığı yerine döndü. Galler Prensesi kutlamalar için mor bir kıyafet seçmişti ve yine zarafetiyle herkesi büyüledi.

Bu tür törenlerde her zaman olduğu gibi dün de William ve Kate’in üç çocukları George, Charlotte ve Louis kraliyetin geleceğini temsil ederek büyüklerden rol çalmayı başardı.





KRALİYET ÇOCUKLARI YİNE BÜYÜKLERİ GÖLGEDE BIRAKTI

William’ın ardından taht sıralamasında birinci olan büyük oğul Prens George yine sakin, ölçülü ve yaşından olgun tavırlarıyla oynayacağı rol için doğduğunu kanıtladı.

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2 Mayıs’ta 10. yaş gününü kutlayan Prenses Charlotte tıpkı annesi gibi zarif bir prenses olarak üç çocuk arasındaki sessiz güç görüntüsünü korudu.





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KÜÇÜK PRENS LOUIS YİNE BAŞROLDE!

Kutlamalarda en çok ilgi çeken kişi ise bir kez daha William ve Kate’in en küçük oğulları Prens Louis oldu. Her zaman sevimliliği ve haşarı halleriyle bu tür törenlerde yerinde duramadığı için kameralara tuhaf hallerde yakalanan Louis yine iş başındaydı!

23 Nisan’da 7 yaşını dolduran ailenin en küçük üyesi tören boyunca hem meraklı hem de afacan halleriyle herkesi güldürdü ancak annesi Kate’e ve babası William’a da bir türlü rahat vermedi.

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ANNESİNE VE BABASINA HİÇ RAHAT VERMEDİ… ÖYLE SEVİMLİ Kİ KİMSE ONA KIZAMIYOR!

Ailenin üst düzey üyeleriyle birlikte en önce oturan Louis bir ara yanındaki savaş gazisiyle sohbet eden William’ın giydiği askeri tören üniformasının iplerine asılınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Anneliğiyle de her zaman öne çıkan ve üç çocuğunu göz önünde büyütürken bir yandan da onlara sıkı bir disiplin vermesiyle bilinen Kate Middleton da zor anlar yaşadı.

Bir yandan sert bir yandan da şefkatini üç çocuğundan esirgemeyen bir anne olan Kate tören boyunca Prens Louis’i zor zapt etti…

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