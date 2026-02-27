Annesi ve babası yıllardır mahkemede savaşıyor… O seçimini çoktan yaptı… ‘Olmaz olsun senin adın!’

Haberin Devamı

Boşanmayı yıllar sonra başarsalar da mülklerini paylaşamadıkları için mahkemede karşı karşıya gelmeye devam eden Angelina Jolie ve Brad Pitt artık kanlı bıçaklı düşman.

Çiftin en büyük oğulları Maddox, aralarındaki soğukluk nedeniyle babasının ünlü soyadını kullanmaktan vazgeçti.

Durum Angelina Jolie’nin yeni filminde çalışan Maddox Jolie-Pitt’in isminin jenerikte sadece Maddox Jolie olarak yer almasıyla ortaya çıktı.

Aslında çiftin en küçük çocukları olan ikizleri Vivienne ve Knox dışında bütün çocuklarının resmi ya da gayrı resmi şekilde babalarının soyadı olan Pitt’i kullanmaktan vazgeçmişlerdi.

24 yaşındaki Maddox, annesinin başrol oynadığı yeni vizyona giren "Couture" adlı dram filminde yardımcı yönetmen olarak çalıştı. Angelina, Paris Moda Haftası sırasında hayatı iki başka kadınla kesişen, meme kanseri teşhisi konmuş bir kadın olan Maxine Walker rolünü oynuyor.

People dergisinin haberine göre, Alice Winocour'un yönettiği film geçtiğimiz gün Fransız sinemalarında gösterime girdiğinde, Maddox'un adı jenerikte "Maddox Jolie" olarak listelenmişti.

2024 yılında, Jolie'nin merhum opera şarkıcısı Maria Callas'ı canlandırdığı "Maria" filminin jeneriğinde, oğlunun adı Maddox Jolie-Pitt olarak geçiyordu.

Angelina Jolie ve Brad Pitt’in 22 yaşında Pax, 21 yaşında Zahara, 19 yaşında Shiloh ve 17 yaşında ikizler Vivienne ve Knox adında 5 çocuğu daha var.

Ve Maddox, babasının soyadını bırakan tek çocuğu değil.

Zahara, 2023 yılında Atlanta'daki Spelman Koleji'nde düzenlenen Alpha Kappa Alpha Sorority, Incorporated üyelik töreninde adından "Pitt"i çıkardı.

2024 yılında Shiloh, "The Outsiders" oyun broşüründe babasının soyadını bıraktı.

Annesi Jolie'nin Broadway oyununun yapımında yardımcı olan en küçük kızı Vivienne de kendini listelere "Vivienne Jolie" olarak kaydetmişti.

Brad Pitt’in başta Jolie ile olan ilk biyolojik kızı Shiloh olmak üzere çocuklarının soyadını bırakmasından dolayı çok üzgün olduğu söyleniyor: “Shiloh'un soyadını bırakmasının farkında ve üzgün. Onun doğumundan daha büyük bir mutluluk hiç hissetmemişti. Her zaman bir kızı olmasını istemişti."

"Çocuklarını kaybettiğini hatırlatması elbette Brad için kolay değil. Çocuklarını seviyor ve onları özlüyor. Çok üzücü." diyen kaynaklar onun aslında tüm çocuklarını affetmeye hazır olduğunu ekliyor.

Angelina Jolie 2016’da Brad Pitt’ten boşanmak için dava açtığından bu yana çocuklarını yanına aldı ve onlar da bu kavgada annelerinin yanında saf tutarak her geçen gün babaları Brad Pitt’e biraz daha fazla cephe alarak en sonunda onunla görüşmeyi tamamen kesti.