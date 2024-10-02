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Skandal ailenin genç üyesi sahneye çıktı: Yeğen kaçamakta yakalandı

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#İspanya Kralı Felipe#Kraliçe Letizia#İrene Urdangarin
Skandal ailenin genç üyesi sahneye çıktı: Yeğen kaçamakta yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2024 13:49

Dünyanın en göz önünde ailelerinden birinin genellikle geri planda kalan üyesi o... Bunun nedeni de büyük olasılıkla yaşının daha çok genç olması. Çünkü artık 18 yaşını yeni geride bıraktı ve daha şimdiden magazin basınını peşinde koşturmaya başladı.

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Geçen hafta sonu katıldığı bir düğün töreninde güzelliğiyle bütün dikkatleri üzerine çeken genç kız onun hemen ardından bu kez de sevgilisiyle birlikte yakalandı.

Gençlik aşkının romantik anları da onu adım adım takip etmeye başlayan paparazzi ordusunun objektiflerine takıldı.

Skandal ailenin genç üyesi sahneye çıktı: Yeğen kaçamakta yakalandı

ÜZERİNDEN SKANDAL BULUTLARI EKSİK OLMAYAN AİLE 
Bu sözünü ettiğimiz genç kız "üzerinden skandal bulutları eksik olmayan" İspanyol kraliyet ailesinin bir üyesi.

Bir başka deyişle şu anda ülkenin kralı olan Felipe'nin, bir zamanlar skandalların kahramanı olan ablası Cristina'nın güzeller güzeli kızı Irene…

İspanya'nın eski kralı Juan Carlos'un torunu, şu anki kral Felipe'nin de yeğeni olan 19 yaşındaki Irene Urdangarin…

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Genç kız, geçtiğimiz hafta sonu kuzenlerinden Yunan Prensesi Theodora'nın Matthew Kumar ile hayatını birleştirdiği düğünde en çok dikkat çeken konuklardan biri olmuştu.

Gözlerinin rengine uygun mavi elbisesi içinde görüntülenen Irene, birkaç gün sonra da bu kez yanında sevgilisiyle Madrid'deki safari parkında objektiflere takıldı.

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Skandal ailenin genç üyesi sahneye çıktı: Yeğen kaçamakta yakalandı

GENÇLİK AŞKI BİR BAŞKA 
Irene Urdangarin ile bir yıldır birlikte olduğu 24 yaşındaki sevgilisi Juan Urquijo, o gezinti sırasında kimsenin kendilerini görmediğini düşünerek otomobilin içinde romantik anlar yaşadı.

Fakat genç kızı adım adım takip eden paparazzi ordusu onun özel anlarını da görüntüledi.

Irene'nin bu kadar büyük ilgi çekmesinin tek nedeni İspanya Kralı Felipe'nin yeğeni olması değil elbette.

Annesi Infanta Cristina ile babası İnaki Urdangarin bir zamanlar, sadece İspanya'yı değil tüm dünyayı ayağa kaldıran bir skandalın kahramanı olmuştu.

Skandal ailenin genç üyesi sahneye çıktı: Yeğen kaçamakta yakalandı

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Sevgilisiyle yakalanan Irene Urdangarin (sağda) İspanya'nın gelecekteki kraliçesi ve ailenin açık ara en popüler üyesi olan Prenses Leonor'un halasının kızı. 

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Skandal ailenin genç üyesi sahneye çıktı: Yeğen kaçamakta yakalandı

SKANDALIN TAM ORTASINDA
Kendisinin d skandalları boyunu aşan eski krali Juan Carlos'un iki kızından biri olan 60 yaşındaki Infanta Cristina, 2000'lerin ilk yarısında kendini bir skandalın tam ortasında bulmuştu.

Üstelik kocası, eski sporcu Inaki Urdangarin ile birlikte. Infanta Cristina, kocasının sahip olduğu şirket aracılığıyla bir yolsuzluk ve vergi kaçakçılığı skandalına karıştı.

Her ne kadar duruşmada beraat etse de ağabeyi Kral Felipe, Cristina'nın sahip olduğu Palma de Mallorca Düşesi unvanını elinden aldı.

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Skandal ailenin genç üyesi sahneye çıktı: Yeğen kaçamakta yakalandı

BAŞKA KADINLA EL ELE GÖRÜNTÜLENİNCE BOŞANDI
Fakat kocası Urdangarin, altı yıl, üç ay hapis cezası aldı. Sonradan Yüksek Mahkeme bu cezayı beş yıl 10 aya indirdi.

Aliesinden gelen kocasından boşanması isteğine direnen Infanta Cristina, aldatıldığını kanıtlayan fotoğraflar basına yansıyınca evliliğini bitirdi.

Kocası Urdangarin, hapis cezası almış olsa da sonradan bu durum, özel bir program sayesinde yarı serbestliğe dönüştü.

Urdangarin'in yarı zamanlı olarak hapisten çıkıp annesini ziyaret etmesine izin verildi. O sırada da başka bir kadınla el ele görüntülendi. Bu durum, evliliğin de sonunu getirdi.

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Skandal ailenin genç üyesi sahneye çıktı: Yeğen kaçamakta yakalandı

SANIK OLARAK YARGILANAN İLK KRALİYET AİLESİ ÜYESİ
Bütün bunların üstüne Cristina'nın, sanık olarak yargı karşısına çıkan ilk kraliyet ailesi üyesi olarak hafızalara kazındığını da hatırlatalım. Bu durum da aile için, ardı ardına gelen skandalların bir halkası oldu.

Gençlik çağına gelen ve güzelliğiyle dikkat çeken Irene Urdangarin'in aile geçmişi böylesine büyük bir skandalla sarsılmıştı.

Genç kızın annesi Cristina ile babası Inaki Urdangarin'in artık tarihe karışan evliliğinden Pablo, Juan ve Miguel adında üç tane de erkek kardeşi bulunuyor.

Skandal ailenin genç üyesi sahneye çıktı: Yeğen kaçamakta yakalandı

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Genç kız, geçen hafta sonu Yunan Prensesi Theodora ve Matthew Kumar'ın düğününde gözlerinin rengine uygun kıyafetiyle ilgi çekmişti. 

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#İspanya Kralı Felipe#Kraliçe Letizia#İrene Urdangarin

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