Annesi onu ne zorluklarla karnında taşıdı... Bugün 12 yaşına girdi... Tombul yanaklı bebek delikanlı oldu!

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Ama İngiliz kraliyet ailesinin "en önemli" torunu George doğduğunda ona yönelen ilgi bir başkaydı. Babası William'dan sonra tahtın sahibi olacaktı... Bu, elde var bir...

İkincisi de annesi Kate Middleton öyle soylu bir aileden gelen biri değildi... Varlıklı ama parasını kendileri çalışarak kazanan sıradan bir ailenin kızıydı...

Veliaht prens ile evlenip geleceğin kraliçesi olmayı garantilemiş, üstelik de bir sonraki kralı dünyaya getirmişti.

Daha doğar doğmaz kamera karşısına geçen o tombul yanaklı bebek, yani Kate ile William'ın ilk bebeği George, bugün bir yaş daha büyüdü ve delikanlılık yolunda ilk adımı attı.

Kısacası... Prens George 12 yaşına girdi!

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YENİ YAŞA ÖZEL POZ

Böyle özel günlerde adet olduğu üzere de Kate ile William'ın resmi sosyal medya hesaplarından bu özel günün şerefine bir paylaşım yapıldı. Prens George'un kırsal bölgede çekilen bir fotoğrafı yayınlandı.

"Doğum günün kutlu olsun Prens George" mesajı eşliğinde paylaşılan bu fotoğraf bu kez Galler çiftinin geleneğini de bozdu aynı zamanda.

Amatör bir fotoğrafçı olan Kate, genellikle çocuklarının ya da ailenin önemli günlerinde fotoğrafları kendisi çekerdi. Ama arada bu geleneğin bozulduğu da oluyor. Tıpkı bu yılki gibi. Bu kez George, Joe Shinner'ın objektifine poz verdi.

Kate ile William'ın hesabında yapılan bu paylaşıma çiftin sosyal medya takipçilerinden de çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı geldi.

O pozda günlük rahat giysiler içinde olan George'un artık delikanlı olma yolunda adım adım ilerlediği de gözlerden kaçmadı.

MİLYONLARIN GÖZLERİ ÖNÜNDE BÜYÜDÜ

Aslına bakılırsa 22 Temmuz 2013 günü dünyaya gözlerini açan sonra fazla zaman geçmeden anne ve babasının kucağında kamera karşısına geçen George kelimenin tam anlamıyla dünyanın gözleri önünde büyüdü.

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Önümüzdeki yıllarda da böyle olacağı daha şimdiden belli zaten.

Anne ve babasının "onu karşılamak için" hastaneye gittiği duyulduğunda ise nefesler tutuldu. Önce cinsiyeti, sonra ismi konusunda bahisler açıldı.

Nihayet 22 Temmuz 2013'te dünyaya gözlerini açtı. Daha sonra ise bir basın ordusu onu çıkışta görüntülemek için hastane binasının önünde kamp kurdu. Annesinin kucağında ilk kez basın karşısına çıktığında ise artık milyonlarca kişinin gözü önünde yaşayacağı hayatına başlamış oldu.

Tam adıyla George Alexander Louis her ne kadar son dönemde daha yoğunluk kazansa da bebekliğinden beri kameralar karşısında. Anne ve babasının kucağında uluslararası resmi ziyaretlere de giden George, büyüdükçe de katıldığı etkinliklerin sayısı artıyor.

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Her üç hamileliği sırasında da ilk aylarda hayatını etkileyecek kadar zor bir süreç geçirdi Kate. Hipermezis gravidarum adı verilen bu hastalık nedeniyle hastaneye gitti Kate ile William. Zaten hemen ardından da hamilelik haberi açıklandı.





George'un vaftiz töreninden tüm dünyaya bu kareler yansımıştı. Minik bebek aile geleneği olarak beyaz bir kıyafet içindeydi.





George tüm ailesiyle birlikteTrooping The Color etkinliğine katıldığında babasının kucağındaydı ve henüz iki yaşındaydı.

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Bir ara kısa pantolonla gezen George artık takım elbise giyiyor.





George, yeni yaşıyla birlikte hayatında bazı değişimler de yaşayacak. Bunlar arasında en önemlisi de tıpkı babası William ve amcası Harry gibi Eton College'da yatılı okuyacak olması.