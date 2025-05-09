Annesi onu kendi suretinde yetiştiriyor… Bir gün kraliyetin gördüğü en güçlü prenses olacak!

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Onların önemleri ve ünleri arttıkça arkalarından gelen üç çocukları da giderek daha şöhretli hale geliyor.

Uzun yıllar sonra babası William’ın ardından tahta çıkacak olan ailenin ilk sıradaki varisi 11 yaşındaki Prens George… Biraz utangaç olsa da babasına çok benzeyen hali, vakur tavrı ve şimdiden katıldığı kraliyet etkinliklerinde meraklı ve görevlerine ilgili haliyle göz dolduruyor.

Ailenin en küçük çocuğu Prens Louis… Taht sıralamasında üstlerde yer alsa da tahta oturamayacak, amcası Prens Harry gibi “yedek” prens kalacak, sevimli, afacan ve anne babasına hiç rahat vermeyen yaramaz çocuk olarak anılıyor.

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KRALİYETİN ÜÇ ÇOCUĞU ARASINDA O BAMBAŞKA BİR YERDE DURUYOR

Kate ve William’ın tek kızları Charlotte ise diğer iki kardeşinden ayrı bir yerde duruyor… 2 Mayıs’ta 10 yaşına basan prenses şimdiden kraliyetin kurallarını değiştiren, modern yüzünü temsil edecek kişi olarak görülüyor.

Saray içerisinden kaynaklar Charlotte’u “Oldukça güçlü bir karakter. Yaşının ötesinde bir bilgeliğe sahip” diye tanımlıyor.

Taht sıralamasında üçüncü olan Charlotte’un kraliçe olma şansı yok denecek kadar az. Onu tahta çıkaracak tek şey ağabeyi George’un tahttan çekilmesi ya da hayatını kaybetmesi olabilir.

ÇOCUK YAŞTA KRALİYET TARİHİNİ BAŞTAN YAZAN PRENSES

Yine de Charlotte bu konuda da kraliyet tarihini değiştiren kişi olmayı çocuk yaşta başarmıştı.

2 Mayıs 2015'te doğan Charlotte, 2013 tarihli Kraliyet Veraset Yasası sayesinde veraset sırasındaki yerini küçük bir erkek kardeşe kaptırmayan ilk kadın kraliyet mensubu oldu.

Önceki zamanlarda en küçük kardeş Louis sadece erkek doğduğu için ablası Charlotte’un önüne geçek, taht sıralamasında adı onun adının önüne yazılacaktı.

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Bu kural değiştirildi ve William ve Kate’in çocukları doğdukları yıla göre yani adil şekilde sıralamaya dahil edildi.

Prenses Charlotte William ve Kate’in krizlerle dolu ancak kraliyeti modernleştirme hamlelerinin de başladığı, geçiş dönemindeki monarşinin merkezinde büyüdü.

MONARŞİNİN DEĞİŞEN MODERN YÜZÜNÜN SEMBOLÜ O OLACAK

Prensesliği ve kraliyet sorumlulukları bir yana annelik konusunda da çok dikkatli, kimi zaman sert ancak yine de çok şefkatli olan Kate Middleton üç çocuğunu konumlarına rağmen olabildiğince “normal” çocuklar gibi yetiştirmeye gayret ediyor.

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“Kate gücün dizginlerini çok ince bir şekilde elinde tutuyor” diyen kraliyet uzmanları bu çabanın belki de en çok Charlotte'ta görüldüğünü, 10 yaşındaki prensesin kamuoyunun karşısına çıktığında genellikle dengeli ve gösterişli bir genç kraliyet mensubu olarak algılandığını söylüyor.

ANNESİNE BENZETİYORLAR... ANNESİ DE ZATEN BUNUN İÇİN UĞRAŞIYOR

Zarafeti ve giyim kuşamıyla şimdiden annesine çok benzetilen Charlotte için “Kate onu kendine benzeterek yetiştiriyor” yorumları yapılıyor.

“Kendinden ve içinde bulunduğu ortamdan çok emin ve rahat görünüyor. Bu sorumlulukla birlikte gelen bir olgunluğu var ve Charlotte bunu çok başarıyla üstleniyor”

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YATILI KIZ OKULU GELENEĞİNİ DE BOZDU

Charlotte'un yetiştirilme tarzı da kraliyet geleneğinden çarpıcı bir şekilde ayrılıyor: Şimdiye kadar kraliyetin kız çocukları yatılı kız okullarına gönderilirken Charlotte kardeşleriyle birlikte Berkshire'daki karma Lambrook okuluna gidiyor.

Monarşinin çağa ayak uydurmasının sembolü haline gelen Charlotte kız ve erkek çocukları arasındaki çağdışı ayrımın ortadan kalkmasını da sağlıyor.

Tıpkı annesi Kate gibi çok sportmen olan Charlotte’un kardeşleriyle ilişkisi de dikkat çekiyor.

KARDEŞLERİNİ HİZAYA GETİRİYOR

Küçük prenses resmi etkinlikler sırasında kardeşlerini hizada tutmasıyla da tanınıyor: Onların kulağına fısıldayarak hatırlatmalarda bulunuyor, duruşlarını düzeltiyor ve gerekirse onları davranışlarını düzeltmeleri için dürtüyor.

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Charlotte annesine çok benzetilse de kraliyet uzmanları onda Charles’ın kız kardeşi Prenses Anne’i görüyor.

Kraliyetin sessiz gücü olarak anılan kralın kız kardeşi Anne de tıpkı Harry gibi “yedek” çocuk olarak dünyaya geldi ve ilk doğan çocuk olan Charles günü gelince tahta çıktı.

BÜYÜYÜNCE TIPKI BÜYÜK HALASI GİBİ OLACAK!

Anne ise Harry gibi isyan etmek yerine ailenin sessiz gücü olarak anıldı ve ağabeyi Charles’ın yıllar içindeki en büyük destekçisi ve akıl hocası olarak işleri perde arkasından yönetmeyi bildi.

Charlotte da daha şimdiden sahip olduğu vakur güç ve görüntüyle ileri de kraliyetin ve kardeşi George’un en büyük gizli silahı olacak gibi görünüyor…