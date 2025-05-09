Annesi ona büyük acılar yaşatmıştı… Çocuk yaşta gelen şöhret kabusu oldu: Koca koca insanlar bana şişkosun diyorlardı

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Dışarıdan ışıltılı ve görkemli görünen bu hayat ise aslında içine girildiğinde çok büyük zorlukları beraberinde getiriyor.

Dünya bu yıldızların ismini ezberlerken onlar da karşılığında büyük paralar kazanıyor ama bunun her zaman bir bedeli var…

Yaşıtları okul sıralarında ter dökerken Ariel Winter çoktan dünya çapında şöhrete kavuşmuştu ve kırmızı halılarda poz veriyordu

ÇOCUK YILDIZ OLMANIN BEDELİ HEPSİNDEN AĞIR

Özellikle de çocuk yıldızlar bu konuda büyük sıkıntı yaşıyor ve ilerleyen yıllarda kendilerini karanlık bir noktada bulan isimlerin sayısı çok.

İşte bu isimlerden biri de televizyon ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Modern Family için 2009’dan 2020’ye kadar kamera karşısına geçen yıldız Ariel Winter.

Ünlü oyuncu erken gelen bu şöhret sayesinde tanındı ancak bu durum ona mutluluktan çok sıkıntı getirdi

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Dizi başladığında daha 11 yaşında olan Ariel Winter adeta seyircilerin gözleri önünde büyüdü ve artık 27 yaşında bir genç kadın olarak karışımızda.

Modern Family’de resmedilen ailenin en akıllı ve başarılı çocuğunu canlandırdığı rolle şöhrete kavuşan Ariel Winter da çoktan Hollywood’u terk eden ünlüler kervanına katıldı.

Sevgilisiyle birlikte Los Angeles'ı terk edip daha sessiz ve sakin bir yaşamı tercih eden Ariel Winter "O şehir bana acı şeyler hatırlatıyor" dedi

HOLLYWOOD'U TERK ETTİ

Dizi 2020’de final yapar yapmaz Los Angeles’tan kaçarcasına Nashville, Tennessee'ye yerleşen Ariel Winter’ın bu kararının altında şöhretin ona armağanı olan ruhsal buhranlar vardı.

Ariel Winter verdiği bu kararı anlatırken Los Angeles'ın doğup büyüdüğü yer olmasına rağmen, aynı zamanda pek çok “acı” anıyı da barındıran bir şehir olduğunu söyledi.

Annesi tarafından istismar edildiğini söyleyen Ariel Winter'ın dizide annesini canlandıran Julie Bowen'la çok yakın bir ilişkisi vardı

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Şu an üzerinde çalıştığı bir proje olmadığını, olursa da istediği zaman geri dönebileceğini söyleyen ünlü oyuncu şöhretten uzakta bir yaşama uzun süredir birlikte olduğu erkek arkadaşı aktör Luke Benward’la kaçtı.

DAHA 14 YAŞINDAYDI... ONA HAYATI ZEHİR ETTİLER!

Şöhrete kavuştuktan sonra yaşının küçük olmasına rağmen sürekli olarak eleştirilerin hedefinde olan Ariel Winter daha 14 yaşındayken sürekli zorbalanmaya başladığını, ondan bir kadın gibi görünmesinin beklendiğini anlattı.

Ariel Winter 2020'de final yapan Modern Family dizisinde ailenin en zeki ve başarılı çocuğu Alex Dunphy'yi canlandırıyordu

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“Kilolarımla alay edildi” diyen yıldız isim üzerinde sürekli olarak bir zayıflama ve güzellik baskısıyla büyüdüğünü, ruh sağlığının bu süreçte çok yara aldığını anlatırken “Nefret edilmenin nasıl bir şey olduğunu anladım. Ne yaşıyor olursam olayım, bir hedeftim. Aynada kendime bakıp “Bu halimi seviyorum” demek çok zordu” diyor.

"ÖZGÜVENİM SIFIRLANDI"

Kendisiyle ilgili her gazete haberinde yetişkin insanların hakkında “berbat, hamile ya da şişko” göründüğünü söyleyen yazılar okuduğunu söyleyen Ariel Winter böylece tüm özgüvenini kaybettiğini de itiraf etti.

Sürekli olarak yetişkinler tarafından zorbalandığını söyleyen ünlü oyuncu bu yüzden özgüvenini tamamen kaybettiğini itiraf etti

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Tüm bunlar bir yana genç yaşta şöhreti bulan oyuncunun çocukluğu da büyük acılarla dolu geçmişti.

ANNESİNİ İSTEMEDİ, ONA ABLASI SAHİP ÇIKTI

2012 yılında Winter'ın kız kardeşi Shanelle Workman, annelerinin fiziksel ve duygusal tacizde bulunduğunu iddia ederek Winter'ın vasisi olmak için başvuruda bulundu.

Ariel Winter'ın vesayeti annesinden alınıp ona sahip çıkan ablası Shanelle Workman'a verildi

2014 yılında mahkeme vasiliği Shanelle Workman'a verdi ve Winter'ı annesinin vasiliğinden kalıcı olarak çıkardı.

Anneleri bu taciz iddialarını reddetse de Ariel Winter 19 yaşındayken yaptığı açıklamada annesi tarafından yıllarca izole halde tutulup dış dünyadan koparıldığını ve oyunculuk yapmaya zorlanarak eziyet gördüğünü söyleyecekti.