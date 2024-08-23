Anne karnÄ±ndayken onun yÃ¼zÃ¼nden terk edilmiÅŸti: Ãœvey oÄŸlunun doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ unutmadÄ±... Mutlu yÄ±llar yer fÄ±stÄ±ÄŸÄ±

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Birden Ã§ok Ã¼nlÃ¼nÃ¼n adÄ±nÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± aÅŸk Ã¼Ã§genleri, eÅŸinin eski sevgilisiyle dost olanlar, Ã¼vey Ã§ocuklarÄ±nÄ± kendi doÄŸurmuÅŸ gibi bÃ¼yÃ¼tenler...

Hepsini saymaya kalksak kalÄ±n bir romana dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼r.

Ä°ÅŸte bunlardan birinin kahramanÄ±ydÄ± Ã¼nlÃ¼ model. DÃ¶neminin en gÃ¶zde sporcularÄ±ndan birine aÅŸÄ±k oldu. Kendisi de kariyerinin zirvesindeydi o sÄ±rada. Tabii ki aÅŸkÄ± karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z kalmadÄ±. Ama bir sorun vardÄ±...

BÄ°R Ä°HANET.. AÅžK ÃœÃ‡GENÄ° ORTADA ÃœÃ‡ Ã‡OCUK

AÅŸka dÃ¼ÅŸÃ¼p iliÅŸki yaÅŸamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± adam baÅŸkasÄ±yla niÅŸanlÄ±ydÄ±. Ãœstelik Ã¼nlÃ¼ bir oyuncu olan niÅŸanlÄ±sÄ± hamileydi. Bir bebek geliyordu! Ama bu bile yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± sporcuyu aÅŸÄ±k olduÄŸu modelin kollarÄ±na koÅŸmaktan alÄ±koyamadÄ±.

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SonuÃ§ olarak sporcu, hamile niÅŸanlÄ±sÄ±ndan ayrÄ±ldÄ±.. ÃœnlÃ¼ modelle birlikte olmaya baÅŸladÄ±, fazla zaman geÃ§meden de evlendiler zaten.

Bu arada iki Ã§ocuklarÄ± da oldu. Ama yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± sporcunun eski niÅŸanlÄ±sÄ±ndan dÃ¼nyaya gelen oÄŸlu da ailenin bir parÃ§asÄ± oldu.

Tabii bu film gibi hayatÄ±n iÃ§inde baÅŸka geliÅŸmeler de oldu. Hamile sevgilinin gÃ¶zyaÅŸlarÄ± ve kalp kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± Ã¼zerine kurulan yuva daÄŸÄ±ldÄ±.

Ä°ÅŸte o Ã¼nlÃ¼ model bir zamanlar Ã§ok aÅŸÄ±k olduÄŸu kocasÄ±nÄ±n eski niÅŸanlÄ±sÄ±ndan dÃ¼nyaya gelen Ã¼vey oÄŸlunu hiÃ§bir zaman unutmadÄ±. Ã–nceki gÃ¼n de onun yeni yaÅŸÄ±nÄ± kutladÄ±.

Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ° OLAYLI BAÅžLAMIÅžTI

Gisele Bundchen ile Tom Brady'nin Ã¶ykÃ¼sÃ¼ydÃ¼ bu anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z.

YÄ±llardÄ±r Hollywood'un yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± Ã§apkÄ±nÄ± olarak anÄ±lan Leonardo DiCaprio ile iliÅŸkisini bitiren Gisele Bundchen ve Amerikan futbolu yÄ±ldÄ±zÄ± Tom Brady, birbirlerine aÅŸÄ±k oldular.

Ama bu durum Brady'nin niÅŸanlÄ±sÄ± oyuncu Bridget Moynahan'Ä±n hayatÄ±nÄ± darmadaÄŸÄ±n etti. O sÄ±rada Brady'nin oÄŸluna hamileydi. Onlar ayrÄ±ldÄ± ve Brady, Bundchen ile evlendi.

Ã‡iftin bu evlilikten Benjanin ve Vivian adÄ±nda biri kÄ±z diÄŸeri erkek iki tane Ã§ocuÄŸu oldu. Bu arada Brady'nin eski niÅŸanlÄ±sÄ± Moynahan'dan dÃ¼nyaya gelen oÄŸlu Jack de ailede kendine yer buldu. Gisele Bundchen, Ã¼vey oÄŸlunu da kendi Ã¶z Ã§ocuklarÄ±ndan ayÄ±rmadÄ±.

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ÃœVEY OÄžLUNUN YENÄ° YAÅžINI KUTLADI

Ä°ÅŸte ÅŸimdi de her ne kadar Tom Brady ile boÅŸanmÄ±ÅŸ da olsalar "bonus Ã§ocuk" dediÄŸi Jack'in doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerinden kutladÄ±.

Bundchen, Jack'in Ã§ocukluk yÄ±llarÄ±nda birlikte Ã§ekilen bir fotoÄŸrafÄ± "Bu tatlÄ± yer fÄ±stÄ±ÄŸÄ±na mutlu yÄ±llar" mesajÄ±yla paylaÅŸtÄ±.Â

Jack'in gÃ¼ncel haliyle Ã§ekilen bir pozunu da paylaÅŸan Bundchen orada da Ã¼vey oÄŸlunu "gÃ¼zel, kibar ve inanÄ±lmaz bir genÃ§ adam" diye nitelendirdi. Sonra da "HayatÄ±mÄ±zda olduÄŸun iÃ§in Ã§ok ÅŸanslÄ±yÄ±z. Seni Ã§ok seviyorum" diye seslendi.

Bundchen, Ã¼vey oÄŸlu Jack'i 'bonus Ã§ocuk' olarak nitelendiriyor. Onu kendi dÃ¼nyaya getirdiÄŸi iki Ã§ocuÄŸundan da hiÃ§bir zaman ayÄ±rmadÄ±.Â

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ARTIK 17 YAÅžINDA

Bu arada Tom Brady ile eski niÅŸanlÄ±sÄ± Bridget Moynahan'Ä±n oÄŸlu Jack'in 17 yaÅŸÄ±na girdiÄŸini de hatÄ±rlatalÄ±m.

Tom Brady de bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Jack'in 17'nci yaÅŸÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan kutladÄ±. Ona En kibar, en tatlÄ± en dÃ¼ÅŸÃ¼nceli 17'liÄŸe mutlu yÄ±llar" satÄ±rlarÄ±yla seslendi.

Yeri gelmiÅŸken Tom Bradyl ile Gisele Bundchen'in bu evlilikten dÃ¼nyaya gelen Ã§ocuklarÄ±na da bir bakalÄ±m... Eski Ã§iftin 14 yaÅŸÄ±nda Benjamin ve 11 yaÅŸÄ±nda Vivian adÄ±nda iki tane Ã§ocuÄŸu bulunuyor.

Tom Brady ile Gisele Bundchen, 13 yÄ±llÄ±k evliliÄŸin ardÄ±ndan 2022 yÄ±lÄ±nda yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.

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Gisele Bundchen ve Tom Brady'nin evliliÄŸi 13 yÄ±l sÃ¼rdÃ¼. 2022 yÄ±lÄ±nda Ã§ift yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.Â

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Gisele Bundchen ve Tom Brady'nin yuvasÄ± yÄ±kÄ±ldÄ±... Fakat onlarÄ±n aÅŸkÄ± yÃ¼zÃ¼nden karnÄ±nda bebeÄŸiyle terk edilen Moynahan aradÄ±ÄŸÄ± mutluluÄŸu iÅŸ insanÄ± Andrew Frankel'de buldu. Ã‡ift. 2015 yÄ±lÄ±ndan bu yana evli.Â