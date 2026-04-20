Annesi gözlerinin önünde babasını vurup öldürmüştü… Ünlü oyuncu yaşadığı korkunç anları anlattı… ‘Ertesi sabah beni giydirip okula yolladı’

Haberin Devamı

15 yaşındayken annesi babasını vurarak öldüren Charlize Theron, o korkunç gecede olan biteni New York Times ile yaptığı röportajda anlattı.

15 YAŞINDAYKEN KORKUNÇ BİR TRAJEDİ YAŞADI

Oscar ödüllü oyuncu röportajda, 1991'deki bu ölümcül karşılaşmanın öncesini ve sonrasını detaylandırarak o yıllarda kendisinin ve annesinin bu tür olaylardan etkilenen "tek kişiler" olduğunu düşündüğünü açıkladı.

Dün yayınlanan röportajda "Bence bu tür şeyler konuşulmalı çünkü diğer insanların kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlıyor" diyen Charlize Theron yaşadıklarının ardından annesinin desteğiyle ayakta kaldı ve ilerleyen yıllarda büyük bir Hollywood yıldızı olduğunda da onu hiç yanından ayırmadı…

Haberin Devamı

Charlize Theron, annesinin babasını kendini savunmak için vurduğu gecenin ardından kendini ne kadar yalnız hissettiğini anlatırken "Böyle bir hikâyeyi hiç duymamıştım. Bu başımıza geldiğinde, sadece biz olduğumuzu düşünüyordum. Artık bu tür şeyler beni rahatsız etmiyor." dedi.

BABASI SARHOŞKEN ELİNDE SİLAHLA EVE GİRİP DEHŞET SAÇTI

50 yaşındaki yıldız oyuncu annesi Gerda Jacoba Aletta Martiz ile birlikte bir filmden sonra amcasının evini ziyaret ettiklerini ve babası Charles Theron'u, gelişini haber vermeden banyoya koşarak gitmesiyle kızdırdığını söyledi.

Charlize Theron'un annesi ünlü oyuncu daha 15 yaşındayken kendini ve kızını korumak için kocasını öldürmüştü

“Çok acil tuvalete gitmem gerekiyordu. Bu yüzden tuvalete gitmek için eve koştum ve o da bunu kabalık olarak algıladı çünkü durup herkese merhaba demedim.” diyen Charlize Theron bunu “Güney Afrika'da büyüklere karşı gösterilmesi gereken saygı çok önemli. Ve babam o an çok sinirlendi. Sanki: ‘Neden durmadın? Kendini kim sanıyorsun?’” dedi sözleriyle anlattı.

Haberin Devamı

O zamanlar 15 yaşında olan Theron, oradan ayrıldığını ve annesinden babasıyla daha sonra yaşanacak bir tartışmadan kaçınmasına yardım etmesini istediğini hatırladı.

“Bana kızgın olduğunu biliyordum.” Diyen ünlü oyuncu annesine “Babam eve gelmeye karar verdiğinde lütfen ona uyuduğumu söyle” demişti. Odasında karanlıkta bekleyen Theron babasının arabasının yanaştığını ve büyük bir sinirle eve girdiğini duymuştu.

“Kötü bir şey olacağını biliyordum” diyen Charlize Theron daha sonra babasının eve zorla girdiğini ve içeri girmek için çelik kapılara ateş ederek annesini ve kendisini öldüreceğini çok açık bir şekilde belli ettiğini söyledi.

Alkolik kocasının kurşunlarından kendini ve kızını kurtarmak isteyen annesi ünlü oyuncunun babasını vurdu... Yaşanan bu trajedi sonucu Theron'un annesi ceza almadı

Haberin Devamı

Annesi de durumu anlamış ve kızının odasına dönmeden önce kendi silahını almak için kasaya koşmuştu.

ANNESİ KENDİNİ VE KIZINI KORUMAK İÇİN KOCASINI VURUP ÖLDÜRMEK ZORUNDA KALDI

“İkimiz de kapıyı vücutlarımızla tutuyorduk çünkü kilit yoktu” diyen Charlize Theron babasının kurşunlarının kendilerine isabet etmediğini söyledi. Ancak babasının hem kendisine hem de annesine öldürmek için ateş ettiğini korkuyla fark etmişti.

Aşırı alkollü olan babası başka bir silah ve mermiler almak için kasayı açmaya gittiğinde peşinden koşan annesi onu vurmuş, Charlize Theron’un babası bu şekilde ölmüştü…

Ünlü oyuncu bu korkunç olaydan sonra annesinin çabuk toparlandığını ve kendisine “Hayatlarımıza devam edeceğiz” dediğini aktardı.

Haberin Devamı

Gerda Jacoba Aletta Martiz, ertesi sabah kızı Charlize’i giydirip okula yollamıştı. Ünlü oyuncu bu anı “Ertesi sabah beni okula gönderdi. Sadece, ‘Hayata devam edeceğiz,’ dedi” diye anlatıyor ve “Bu yapılacak en sağlıklı şey olmayabilir, ama bizim için işe yaradı.” diyordu…

Babasının ölümünün ardından anne kız birbirlerine tutunduklarını söyleyen Charlize Theron ilerleyen yllarda annesiyle çok yakın bir ilişki kurdu, onu film çekimleri ve kırmızı halılarda bile hiç yanından ayırmadı

O yıllarda terapinin bu kadar yaygın olmadığını söyleyen Charlize Theron annesiyle birlikte hayatlarına kaldıkları yerden devam ettiklerini, bulabildikleri en iyi terapi yönteminin bu olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

OLAY MEŞRU MÜDAFAA SAYILDI, ANNESİ HİÇ CEZA ALMADI

Charlize Theron’un annesine babasını öldürdükten sonra hiçbir suçlama yöneltilmedi ve olay meşru müdafaa olarak değerlendirildi.

Bu olay ünlü oyuncuyu derinden sarsmış, hayatının ilerleyen dönemlerinde şiddet olaylarıyla ilgili açıklamaları olmuş ve özellikle de erkek şiddeti sonucu hayatını kaybeden kadınların hikâyelerinin bilinmesi için çaba göstermişti.

2019'da, babasının olay gecesi sarhoş olduğunu açıklayan Charlize Theron verdiği demeçte "Babam o kadar sarhoştu ki, silahla eve girdiğinde yürüyemedi" demişti.

Charlize Theron'un annesi 2005'te yeniden evlendi... Kızı en mutlu gününde de onu yalnız bırakmadı

"BUNLARI KONUŞMAKTAN UTANMIYORUM"

"Bunu konuşmaktan utanmıyorum, çünkü bu tür şeyleri ne kadar çok konuşursak, bunların hiçbirinde yalnız olmadığımızı o kadar çok anlarız." diyen yıldız isim genç yaşında modellikle başladığı kariyerinde büyük başarılar kazandı.

Charlize Theron 2003 yılında oynadığı Monster (Cani) filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kazanmıştı. Film Amerika'nın ilk kadın seri katillerinden biri olarak kabul edilen Aileen Wuornos'un gerçek yaşam öyküsüne dayanıyordu.

HİÇ EVLENMEDİ, İKİ ÇOCUK EVLAT EDİNDİ

2001’den 2010’a kadar Stuart Townsend’la 2013’ten 2015’e kadar Sean Penn’le birlikte olan Charlize Theron evlenmemeyi tercih etti. Bu tercihinde çocukluğunda yaşadığı trajedinin payı olup olmadığı ise bilinmiyor…

Yıldız isim 2012’de Jackson, 2015’te de August adını verdiği iki çocuk evlat edindi ve onları öz anneleri gibi büyük bir sevgiyle büyüttü.