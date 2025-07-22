Kanlar iÃ§inde hocasÄ±nÄ±n omuzuna yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±... Annen seni bÃ¶yle gÃ¶rmek iÃ§in mi yetiÅŸtirdi

Haberin DevamÄ±

Ãœstelik de babalarÄ± ile bÃ¼tÃ¼n iliÅŸkileri kesilmiÅŸ olan altÄ± tane Ã§ocuÄŸu bÃ¼yÃ¼tmek, onlara kol kanat gerÃ§ek hiÃ§ Ã¶yle kolay iÅŸ deÄŸil.

Angelina Jolie'nin de baÅŸÄ±na gelen tam da bu iÅŸte.

KocasÄ± Brad Pitt ile sekiz yÄ±llÄ±k bir mÃ¼cadelenin ardÄ±ndan boÅŸanan Jolie'nin her ÅŸeyi Ã§ocuklarÄ± ÅŸimdi. Ama onlar da kimi zaman gÃ¼zel yÄ±ldÄ±zÄ± Ã¼zÃ¼yor.

Pax Thien, sÄ±k sÄ±k motosiklet kazasÄ±na karÄ±ÅŸÄ±yor... KÄ±zÄ± Shiloh arkadaÅŸÄ±yla birlikte evden ayrÄ±ldÄ±.

BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n Ã¼stÃ¼ne baÅŸÄ±nda bir de ikizlerinden Knox Leon'un derdi var. 17 yaÅŸÄ±na giren Knox, epey zamandÄ±r Muay Thai sporuyla ilgileniyor... Her ne kadar kaslarÄ± geliÅŸse de yaptÄ±ÄŸÄ± sporun tehlikeli yanlarÄ± da var.

Haberin DevamÄ±

Ä°ÅŸte bunlardan biri de geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serildi... Knox, antrenman sÄ±rasÄ±nda yaralandÄ±. Burnundan kanlar aktÄ±.

Spor salonundan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda bile kan izleri burnundaydÄ±. Onu gÃ¶renler de "YazÄ±k Angelina'ya... Ã‡ocuklarÄ± iÃ§in epey endiÅŸe duyuyor" yorumunu yaptÄ±.





Knox Leon, salondan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda bile burnundaki kanama tam olarak durmamÄ±ÅŸtÄ±.

Â

BU YAÅžTA DÄ°KKAT Ã‡EKEN KASLARA SAHÄ°P

Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin dÃ¼nyanÄ±n en yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± erkeÄŸi ve her yaÅŸta en gÃ¼zel kadÄ±n unvanÄ±nÄ± taÅŸÄ±masÄ±na neden olan fiziksel Ã¶zelliklerinden diÄŸer kardeÅŸleri gibi Knox Leon da nasibini almÄ±ÅŸ durumda.

1.70 santimetre boyundaki Jolie ile 1.80 santim boyundaki Pitt'in ikizlerinden Knox Leon, daha bu yaÅŸÄ±nda bÃ¼tÃ¼n kardeÅŸlerini geÃ§miÅŸ durumda.

Knox'un dikkat Ã§eken baÅŸka bir Ã¶zelliÄŸi de daha 16 yaÅŸÄ±nda dikkat Ã§ekecek ÅŸekilde geliÅŸen kaslarÄ±. Bunu herkes ilk bakÄ±ÅŸta genetik bir durum olarak dÃ¼ÅŸÃ¼nse de aslÄ±nda bunun altÄ±nda bambaÅŸka bir neden var.

Haberin DevamÄ±

Knox Leon, meÄŸer yÄ±llardÄ±r dÃ¼zenli olarak boks eÄŸitimi alÄ±yormuÅŸ. Bu da henÃ¼z 16 yaÅŸÄ±nda dikkat Ã§ekecek kadar gÃ¼Ã§lÃ¼ kaslara sahip olmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±.

Knox Leon, zaman zaman boks eÄŸitimi aldÄ±ÄŸÄ± spor salonundan Ã§Ä±karken paparazzi objektiflerine de takÄ±lÄ±yor.

Knox Leon ile ilgili olarak en çok dikkat çeken özellik, hem annesinden hem de ikizinden daha uzun boylu. Üstelik her ne kadar görüÅŸmüyor olsalar da tavÄ±rlarÄ±, gülüÅŸü ve hatta kimi zaman beden dili bile babasÄ± Brad Pitt'i andÄ±rÄ±yor.





Knox Leon bir sÃ¼redir box sporuyla ilgileniyor. Bu yÃ¼zden de bu yaÅŸÄ±nda babasÄ±yla yarÄ±ÅŸacak kadar bakÄ±mlÄ± kaslara sahip.Â

Â



Angelina Jolie ve Brad Pitt'in ikizlerinden Knox Leon, sÄ±k sÄ±k boks Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± spor salonuna girip Ã§Ä±karken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leniyor.Â





Haberin DevamÄ±

Knox Leon'un babasÄ± Brad Pitt, artÄ±k 61 yaÅŸÄ±nda. Ama formda gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼yle dikkat Ã§ekiyor. Belli ki her ne kadar gÃ¶rÃ¼ÅŸmeseler de soyadÄ±nÄ± reddetseler de Ã§ocuklarÄ± ondan aldÄ±klarÄ± genetik mirasa daha bu yaÅŸta iyi bakmaya baÅŸladÄ±.





HER Ã‡OCUÄžUN FARKLI ALANLARA YÃ–NELDÄ°

Bu arada Angelina Jolie ile Brad Pitt'in altÄ± Ã§ocuÄŸunun her birinin kendine Ã¶zgÃ¼ hobileri var.

Shiloh, uzun sÃ¼redir bir dans stÃ¼dyosunda eÄŸitim alÄ±yor. Hatta onun dans ettiÄŸi videolarÄ± Ã§oktan sosyal medyada dolaÅŸÄ±ma girdi bile.

KÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸÄ±ndan beri Ã¶zenli giyimiyle dikkat Ã§eken Zahara ise moda tasarÄ±mcÄ±sÄ± olmak istiyor. Bu konudaki en bÃ¼yÃ¼k destekÃ§isi annesi Jolie elbette.

Haberin DevamÄ±

Maddox ve Pax Thien, anneleriyle birlikte onun rol aldÄ±ÄŸÄ± filmlerin kamera arkasÄ±nda yapÄ±m asistanÄ± olarak Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re kardeÅŸler arasÄ±nda en Ã§ekingeni olan Vivienne Marcheline de Broadway'te The Outsiders adlÄ± yapÄ±mda yapÄ±mcÄ± olan annesinin asistanÄ± olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.





Ã‡OCUKLARIN HÄ°Ã‡BÄ°RÄ° ÃœNLÃœ OLMA PEÅžÄ°NDE DEÄžÄ°L

Angelina Jolie, verdiÄŸi bazÄ± rÃ¶portajlarda Ã§ocuklarÄ±ndan hiÃ§birinin oyuncu olmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmediÄŸini sÃ¶yledi. Hatta onun anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Ã§ocuklarÄ±n Ã¼nlÃ¼ olmak gibi bir amacÄ± da yok.

Jolie, hayatta her ne olmak istiyorlarsa istesinler onlarÄ±n en bÃ¼yÃ¼k destekÃ§isi olacaÄŸÄ±nÄ± da belirtti.

Bu arada altÄ± Ã§ocuÄŸun da babalarÄ± Brad Pitt ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmediÄŸini, zorlu geÃ§en boÅŸanma sÃ¼recinde hep annelerinin yanÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatalÄ±m.Â

Ne babasÄ±nÄ±n iÃ§ini yakan Ã¶zlem umurunda ne annesinin Ã§ektikleri... PaÅŸa gÃ¶nlÃ¼nÃ¼n sultanÄ±!

Â

Â