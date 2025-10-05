Annesi gençleşip ona benzemek için bıçak altına yatıyordu… Bir anda saçlarını kısacık kestirip o annesinin kopyası oldu

Haberin Devamı

Bu ünlü aile belki de tahmin ettiğiniz gibi Kardashian / Jernner ailesi… Bahsi geçen anne kız ise Kris Jenner ve onun büyük çabalarıyla ünlendikten sonra milyarderlik mertebesine erişen Kim Kardashian…

Kris Jenner ve Kim Kardashian her ne kadar ayrılmaz bir görüntü verse ve çok iyi anlaşan bir anne kız gibi davransalar da yakın zaman önce Kris Jenner’ın kendi eliyle şöhret yaptığı kızını kıskandığı söylentileri ortaya çıkmıştı.

Hatta 69 yaşındaki bu ünlü aile reisi bir süredir bir dizi operasyon geçirip bıçak altına yatmaya başladı ve bir anda sanki onlarca yaş gençleşti.

Üstelik çoğu zaman kötü görünen bu müdahaleler Kris Jenner’a çok yakıştırıldı ve gerçekten de yapay bir hale gelmeden gerçekten gençleştiği ve güzelleştiği söylendi.

Haberin Devamı

Kimileri ise fısıltılar halinde Kris Jenner’ın kızı Kim Kardashian’la gençlik yarışına girdiğini ve onun gibi görünmek ve gençleşmek istediğini konuşur oldu…

Tüm bu dedikoduların arasında yılın en önemli moda etkinliği sayılan Paris Moda Haftası’nda ortaya çıkan Kim Kardashian herkesi şaşkına çevirdi.

Kim Kardashian epey süredir upuzun kullandığı saçlarını kısacık kestirmişti. Üstelik de model olarak pixie cut denen ve bire bir annesi Kris Jenner’ın kullandığı modeli tercih etmişti.

Saçları kısa bu haliyle annesi Kim Kardashian’ın Kris Jenner’a kopyası gibi benzediği de ortaya çıkmış oldu.

Kim Kardashian moda haftasında kısa saçlarını sergilerken biri simsiyah biri de bembeyaz, ikisi de çok çarpıcı görünümler seçti ve yeni imajı moda otoriteleri tarafından çok beğenildi.

Haberin Devamı

Kızı ondan stil notları alırken, Kris Jenner için bütün yaz boyunca “geriye doğru yaşlanıyor” yorumları yapılmıştı.

"Kardashian" ailesinin annesi, yaz boyunca Jeff Bezos ve Lauren Sanchez'in düğün kutlamasındaki göz alıcı yeni haliyle büyük sükse yaptı.

Kris Jenner'ın kızlarına, özellikle de Kim Kardashian’a olan şaşırtıcı benzerliği, altı çocuk annesinin yakın zamanda geçirdiği ve dikkat çekici derecede genç bir dönüşümle sonuçlanan bir estetik ameliyatın ardından daha da belirginleşti.