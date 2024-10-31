Anne ve babalarÄ±nÄ± milyonlar tanÄ±yor... Ä°ki kardeÅŸi sokakta gÃ¶rseniz Ã¼nlÃ¼ Ã§ocuÄŸu demezsiniz

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Bu Ã¼nlÃ¼ Ã§ocuklarÄ±nÄ±n Ã§oÄŸu da ilerleyen yÄ±llarda anne ve baba mesleklerini seÃ§er. Sinema, mÃ¼zik ve Ã¶zellikle moda dÃ¼nyasÄ±nda "nepo bebekler" diye anÄ±lan bu Ã§ocuklar son dÃ¶nemde Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir tartÄ±ÅŸma konusu zaten.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã¼nlÃ¼ soyadlarÄ± sayesinde ya da yÄ±ldÄ±z annelerinin desteÄŸiyle kariyer basamaklarÄ±nÄ± da hÄ±zla tÄ±rmanÄ±rlar gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda.

Genellikle durum bÃ¶yle.

Ama bu bÃ¼tÃ¼n Ã¼nlÃ¼lerin Ã§ocuklarÄ± iÃ§in geÃ§erli bir durum deÄŸil. Zaman zaman anne ya da babalarÄ±nÄ±n yanÄ±nda objektiflere takÄ±lsalar da onlardan tamamen farklÄ± hayatlar sÃ¼ren Ã§ocuklar da var.

Hatta bazÄ±larÄ± dikkat Ã§ekmemek, gÃ¶rÃ¼nmez olmak iÃ§in ellerinden gelenin fazlasÄ±nÄ± bile yapÄ±yor. Ãœstelik genellikle her zaman bakÄ±mlÄ± ya da gÃ¼zel gÃ¶rÃ¼nen anne ya da babalarÄ±ndan farklÄ± bir profil de Ã§iziyorlar. DÃ¼nyanÄ±n en ÅŸÄ±k kadÄ±nlarÄ± arasÄ±nda yer alan annelerini hiÃ§ Ã¶rnek almayan tercihlerle gÃ¶rÃ¼lenler de var.

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Biz de gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n bazÄ± Ã¼nlÃ¼lerinin kendileriyle taban tabana zÄ±t bu Ã§ocuklarÄ±nÄ± bir hatÄ±rlayalÄ±m istedik.

ANNESÄ° HER DAÄ°M ÅžIK... AMA ONUN TERCÄ°HÄ° RAHATLIKTAN YANA

Bu genÃ§ kÄ±zÄ±n annesi dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel ve yÄ±llara en baÅŸarÄ±lÄ± ÅŸekilde meydan okuyan yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri. ArtÄ±k yarÄ±m asrÄ± geride bÄ±rakmasÄ±na raÄŸmen hala genÃ§lik yÄ±llarÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ korumayÄ± baÅŸarÄ±yor.

Ãœstelik de sadece kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da deÄŸil gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ±nda bile gittiÄŸi her yerde ÅŸÄ±klÄ±k Ã¶rneÄŸi sergiliyor. Onu pazara giderken bile daÄŸÄ±nÄ±k gÃ¶rmek mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil.

O genÃ§ kÄ±z Jennifer Lopez'in eski eÅŸi Marc Anthony'den dÃ¼nyaya gelen ikizlerinden Emme Muniz. 16 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ kÄ±z annesinin tam tersine daha yaÅŸÄ±na uygun ve daha rahat giyinmeyi seviyor. SaÃ§larÄ±nÄ± da kimi zaman ilginÃ§ renklere boyuyor ama genelde doÄŸal haliyle serbest bÄ±rakÄ±yor.

Yine de bilinmez belki de yaÅŸÄ± bÃ¼yÃ¼dÃ¼kÃ§e giyim kuÅŸam konusunda annesini Ã¶rnek alÄ±r. Bu arada Emme'nin Max adÄ±nda ikiz bir erkek kardeÅŸi olduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m.

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Lopez ve Marc Anthony'nin biten evliliÄŸinden Max ve Emme adÄ±nda ikizleri dÃ¼nyaya geldi. Marc Anthony'nin ise farklÄ± evlilik ve iliÅŸkilerinden toplamda yedi tane Ã§ocuÄŸu bulunuyor.Â

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AÄžABEYÄ° DE PIRILTILI DÃœNYANIN UZAÄžINDA

Bu genÃ§ adam da Ã§ok Ã¼nlÃ¼ bir ÅŸarkÄ±cÄ±yla bir zamanlarÄ±n gÃ¼zellik kraliÃ§esinin oÄŸlu. Annesinin ÅŸÃ¶hreti Ã¼lke sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± pek aÅŸamasa da dÃ¼nyada babasÄ±nÄ± tanÄ±mayan kimse yok.

GenÃ§ adam Ã¼nlÃ¼ babasÄ±nÄ± Ã¶nemli gÃ¼nlerinde yalnÄ±z bÄ±rakmÄ±yor ama yine de pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± dÃ¼nya ile hiÃ§ ilgisi yok. O kendi hayatÄ±nÄ± sakin bir ÅŸekilde yaÅŸÄ±yor.

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O genÃ§ adam Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Marc Anthony'nin yÄ±llar Ã¶nce Kaninat GÃ¼zeli unvanÄ±nÄ± alan eski eÅŸi Dayanara Torres ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen iki Ã§ocuÄŸundan biri olan Christian Muniz. Eski Ã§iftin Christian dÄ±ÅŸÄ±nda bir oÄŸullarÄ± daha olduÄŸunu da sÃ¶yleyelim.

Yani bu iki delikanlÄ± aynÄ± zamanda Jennifer Lopez ve Marc Anthony'nin ikizlerinin de Ã¼vey kardeÅŸleri.

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Bu genÃ§ kÄ±z da Hollywood'un Ã¼nlÃ¼ bir Ã§iftinin kÄ±zÄ±... 24 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ kÄ±z, hayatÄ±nÄ±n baharÄ±nda bir dizi bÃ¼yÃ¼k acÄ± yaÅŸadÄ±. Ã‡ekirdek ailesinden iki Ã¶nemli kiÅŸiyi beklenmedik zamanlarda ebediyete uÄŸurladÄ±.Ã–nce aÄŸabeyini sonra annesini kaybetti. Åžimdi geride kalan diÄŸer kardeÅŸi ve biricik babasÄ±yla hayata tutunuyor.

John Travolta ile Ã¶lÃ¼m onlarÄ± ayÄ±rÄ±ncaya kadar evli kaldÄ±ÄŸÄ± eÅŸi Kelly Preston'Ä±n Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun ortancasÄ± Ella.

24 yaÅŸÄ±ndaki Ella'nÄ±n bÃ¼yÃ¼k erkek kardeÅŸi Jett, ailece gittikleri bir tatilde henÃ¼z bir Ã§ocukken hayata veda etti.

Annesi Kelly Preston ise 2020 yÄ±lÄ±nda 57 yaÅŸÄ±ndayken ellerinin arasÄ±ndan kayÄ±p gitti. Åžimdi Ella'ya ve kÃ¼Ã§Ã¼k kardeÅŸine babalarÄ± John Travolta bakÄ±yor, birlikte hayata tutunuyorlar. GenÃ§ kÄ±z zaman zaman kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da babasÄ±na eÅŸlik ediyor.

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John Travolta ve Kelly Preston 1991 yÄ±lÄ±nda evlendi. 2020 yÄ±lÄ±nda da Preston yakalandÄ±ÄŸÄ± hastalÄ±ÄŸa yenilinceye kadar birlikte kaldÄ±lar. Ã‡ift, bu arada bir de evlat acÄ±sÄ± yaÅŸadÄ±.

Ã‡OK ÃœNLÃœ BÄ°R AÄ°LENÄ°N OÄžLU... SAÄžLIÄžI DA HAYATI DA TEHLÄ°KEDE

Bu genÃ§ adam aslÄ±nda Hollywood'un en trajik Ã¶ykÃ¼lerinden birinin kahramanÄ±. BabasÄ± ve bÃ¼yÃ¼k kardeÅŸi sinema dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼lerinden. BabasÄ±nÄ±n ikinci evliliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¼vey annesi de aynÄ± ÅŸekilde.

Kendisi de bir dÃ¶nem Hollywood'da emek harcadÄ± ama bir tÃ¼rlÃ¼ dÃ¼zenli bir hayat kuramadÄ±.

Åžimdi saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehdit eder hale gelen fazla kilolarÄ±yla pÄ±rÄ±lkÄ±lÄ± kentin sokaklarÄ±nda objektiflere takÄ±lÄ±yor.

O genÃ§ adam ÅŸu anda Barbra Streisand ile evli olan Ã¼nlÃ¼ oyuncu James Brolin'in eski eÅŸi Jane Cameron Agee'den dÃ¼nyaya gelen oÄŸlu Jess. Ailesinin sahip olduÄŸu servete raÄŸmen Jess hayatÄ±nÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k bir motel odasÄ±nda sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Ãœstelik yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± obezite sorunu yÃ¼zÃ¼nden saÄŸlÄ±ÄŸÄ± da hayatÄ± da tehdit altÄ±nda.

YETENEKLÄ° AMA GÄ°ZEMLÄ°

Bu genÃ§ kÄ±z da sinemanÄ±n Ã§ok Ã¼nlÃ¼ bir Ã§iftinin Ã§ocuÄŸu. Ama buna raÄŸmen aile mesleÄŸine Ã§ok da ilgi duyuyor gibi gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor. Kimi zaman annesi onu elinden tutup kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±karÄ±yor. Ama o genel olarak sakin bir hayat yaÅŸÄ±yor.

O genÃ§ kÄ±z Friends dizisinin efsane oyuncularÄ±ndan Courtney Cox ile eski eÅŸi David Arquette'in 23 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Coco. GenÃ§ kÄ±z aslÄ±nda dansa ilgi duysa da henÃ¼z annesi ve babasÄ± gibi spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±nda bir hayat seÃ§miÅŸ deÄŸil.

SADECE ANNE VE BABALARI DEÄžÄ°L BÃœYÃœKANNE VE BABALARI DA ÃœNLÃœ

Bu iki kardeÅŸ kelimemin tam anlamÄ±yla bir Hollywood hanedanÄ±nÄ±n Ã§ocuklarÄ±. Sadece anne ve babalarÄ± deÄŸil bÃ¼yÃ¼kanneleri ve bÃ¼yÃ¼kanneleri de sinema ve tiyatronun Ã¼nlÃ¼lerinden. Ama belli ki onlarÄ±n bu pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± dÃ¼nya ile Ã§ok iÃ§li dÄ±ÅŸlÄ± bir iliÅŸkileri yok.

O iki kÄ±z kardeÅŸ Jamie Lee Curtis ile Christopher Guest'Ä±n kÄ±zlarÄ± Ruby ile Annie. Ä°ki kardeÅŸin babalarÄ± da Ã¼nlÃ¼ bir sinema ve tiyatro oyuncusu. Anneanneleri Janet Leigh, Hollywood'un bir dÃ¶nemine damgasÄ±nÄ± vuran bir yÄ±ldÄ±z... Baba tarafÄ±ndan da sanatla baÄŸlantÄ±larÄ± var. Ama onlar daha sakin ve dikkat Ã§ekmeyen bir hayat sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yorlar. Zaman zaman annelerine kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da eÅŸlik ediyorlar.Â