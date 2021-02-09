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"Annen seni aldırmak istedi, çok yalvardık"
Her pazar TRT Radyo1'de "Kum Saati" programını hazırlayıp sunan Oylum Seçin'in bu haftaki konuğu Oya Başar'dı.
Seçin'in annesinin Nilgün Belgün ile yakın arkadaş olan Başar, programda "Annen ve babanın 15 yaşından beri arkadaşıyım. Annen sana hamile kaldığında 19 yaşındaydı. Seni aldırmak istedi. Anneannen ile çok yalvardık. 'Sen doğur biz bakarız' dedik. Elimize doğdun " diyerek bir itirafta bulundu.
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