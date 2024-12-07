Annemize can feda! Koşa koşa yanına gittiler

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Galler Prensesi Kate Middleton, ocak ayında karın bölgesinden büyük bir operasyon geçirdi...Sonra da koruyucu kemoterapi göreceğini açıkladı. Aylarca ortadan kaybolduktan sonra ilk kez haziran ayındaki Trooping The Colour geçidinde ortaya çıktı. O zamandan bu yana da kendini fazla yormadan etkinliklere katılıyor.

Tedavisi bittikten sonra Kate Middleton da ailesi de rahat bir nefes aldı. Yaşadıkları bütün zorluklar sona erdi. Hatta görünüşe göre Galler ailesi 2024'ü eskisi gibi neşeli bir şekilde uğurlamaya hazırlanıyor...

ENERJİ TOPLAMAK İÇİN RESMİ YEMEĞE BİLE KATILMADI

Kate tedavisi biter bitmez kolları sıvadı ve her yıl ev sahipliği yaptığı Noel konserinde yine konuklarını ağırladı.

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Bu önemli geceye enerji toplamak için Katar Emiri ve eşi onuruna düzenlenen resmi resepsiyona bile katılmayan Kate dün gece Londra'da William ile 2011 yılında evlendiği Westminster Abbey'deki konserde bütün güzelliği ve güler yüzüyle hazır bulundu.

Kate Middleton, yıllardır ev sahipliği yaptığı Noel konseri için kocası William ve çocuklarından önce Westminster Abbey'e gitti. Orada son detaylar ve düzenlemelerle ilgilendi.

Sonra da konserin davetlilerini ve konuklarını karşıladı.

KATE KIRMIZILAR İÇİNDE

Etkinliğin ruhuna uygun olarak yine kırmızı bir manto elbise giydi Kate Middleton. Görünümünü de boynundaki büyük siyah fiyonk, aynı renk çizmelerle tamamladı.

Kocası Prens William ise çocukları 11 yaşındaki George, 9 yaşındaki Charlotte, 6 yaşındaki Louis ile birlikte konser saatine yakın bir zamanda Westminster Abbey'e gitti.

Çiftin erkek çocuklarının bir örnek takım elbiseleri ve anneleri Kate'in kıyafetiyle uyumlu kırmızı kravatları da dikkatlerden kaçmadı.

Kız kardeşleri Charlotte ise neredeyse bütün Noel konserlerinde olduğu gibi yine bordo mantosunu giydi.

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Üç kardeş Noel dileklerini yazdıkları kırmızı kartları hemen dışarıda hazırlanan İyilik Ağacı'nın dallarına astı.

KÜÇÜK LOUIS'NİN NOTU DİKKAT ÇEKTİ

Bu arada küçük Louis'nin İyilik Ağacı'na astığı not da gün yüzüne çıktı.

Galler ailesinin en küçük oğlu kartına "yaptıkları her şey için büyükanne ve büyükbabasına teşekkür" ettiği de görüldü. Küçük çocuğun Kate'in anne ve babası Carol ile Michael'a mı yoksa Kral Charles ile Kraliçe Camilla'ya hitaben mi yazdığı bilinmiyor.

Ama yapılan yorumlara göre küçük Louis'nin teşekkürü anne tarafından büyükannesi ve dedesi Carol ve Michael'a.

Kate Middleton'ın ev sahipliği yaptığı konsere bin 600 davetli katıldı. Bunlar arasında bu yıl çeşitli zorluklar yaşamış olanlarla diğer insanlara destek olanlar da yer aldı.

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Bu yılki konserin konuk sanatçıları Paloma Faith, Olivia Dean ve Gregory Porter oldu. Ayrıca Kraliyet Balesi ve Kraliyet Bale Okulu'ndan küçük bir grup dansçı da performans sergiledi.

Olimpiyat şampiyonu Adam Peaty, ünlü oyuncular Michelle Dockery ve Richard E. Grant da gecenin konuşmacıları arasında yer aldı.

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Kate Middleton ev sahipliğini yaptığı bu özel geceye enerji toplamak için önceki gün Buckingham Sarayı'nda Katar Emiri ve eşi onuruna verilen resepsiyona katılmadı.





Kate konserle ilgili son hazırlıkları yakından görmek için kocası ve çocuklarından önce Westminster Abbey'e gitti.

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Ardından William da üç çocuğuyla karısına katıldı. Zor bir yılı geride bırakmak üzere olan Kate'e üç çocuğunun desteği bu kez her zamankinden daha anlamlıydı.





Galler ailesi konseri hep birlikte izledi.





Kate, konser öncesi bütün konuklarıyla teker teker ilgilendi. Hepsiyle kısa sohbetler etti.





Kate'in annesi Carole, babası Michael, kız kardeşi Pippa ve erkek kardeşi James ile eşi Alizee de her yıl olduğu gibi yerlerini aldı.

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Prenses Beatrice ile kocası Edoardo Mapelli Mozzi bu konserlerin gediklilerinden. Çifti Mapelli Mozzi'nin eski sevgilisinden dünyaya gelen oğlu Wolfie de eşlik etti. Zara Tindall da onlarla birlikteydi.





Edinburgh Düşesi Sophie de konserin konukları arasındaydı.





Daha önce gittiği her etkinlikte afacanlığıyla dikkat çeken küçük Louis de bu kez biraz daha uslu görünüyordu.